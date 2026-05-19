El pronóstico del tiempo para este martes en La Plata: otra mañana polar y sol a pleno

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El frío polar no da tregua en La Plata y continuarán las mañanas polares y las tardes soleadas propia de la lenta y larga transición del otoño al invierno.
Para este martes se espera cielo despejado, vientos de hasta 22 kilómetros por hora en dirección sudoeste y temperatura mínima de 4 grados y máxima de 18.
El miércoles, en tanto, se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos de hasta 22 kilómetros por hora en dirección sur y temperatura mínima de 5 grados y máxima de 15.
Y para el jueves se aguarda cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 4 grados y máxima de 13.
POR MES*
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