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El pronóstico del tiempo para este martes en La Plata: otra mañana polar y sol a pleno

El pronóstico del tiempo para este martes en La Plata: otra mañana polar y sol a pleno
19 de Mayo de 2026 | 07:34

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El frío polar no da tregua en La Plata y continuarán las mañanas polares y las tardes soleadas propia de la lenta y larga transición del otoño al invierno.

Para este martes se espera cielo despejado, vientos de hasta 22 kilómetros por hora en dirección sudoeste y temperatura mínima de 4 grados y máxima de 18.

El miércoles, en tanto, se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos de hasta 22 kilómetros por hora en dirección sur y temperatura mínima de 5 grados y máxima de 15.

Y para el jueves se aguarda cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 4 grados y máxima de 13.

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