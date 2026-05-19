Cooperativas eléctricas bonaerenses reclaman por deudas a Cammesa

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La Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires (FICE) se reunió con el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, para hacer un diagnóstico de la crítica situación que atraviesa el sector de las cooperativas eléctricas de la Provincia. El presidente de FICE, Roberto Otero, advirtió sobre las dificultades para afrontar las deudas con Cammesa, sostener inversiones y actualizar los mecanismos tarifarios.
“Desde el congelamiento tarifario de 2019 las entidades se vieron forzadas a decidir si incumplían sus obligaciones laborales o tributarias o dejaban de pagar las facturas de compra de energía, sea a Cammesa o a la distribuidora ‘Aguas arriba’ que les proveía de electricidad (en el caso de las cooperativas no agentes del MEM”, explicó Otero.
Según el FICE, “casi todas las cooperativas acumularon deudas por compra de energía, lo que afectó seriamente sus pasivos”. Este problema fue parcialmente reconocido por las autoridades nacionales y provinciales, las que implementaron mecanismos de regularización y reajustes tarifarios de transición que, poco a poco, fueron recomponiendo los ingresos de las entidades, sobre todo a partir de 2022.
“Si bien los reajustes mejoraron las perspectivas de nuestras empresas, todavía dejan dos problemas sin una solución: el flujo de repago del stock de deuda regularizado, cuyo reconocimiento por la tarifa depende de la realidad económica de cada cooperativa; y las inversiones en redes dejadas en suspenso durante el congelamiento, que ha afectado la calidad de servicio, sobre todo en zonas rurales aisladas”, graficó Otero. Durante el encuentro también se analizaron posibles herramientas de asistencia desde el IPAC y se planteó preocupación por la falta de distribución a las provincias de fondos nacionales provenientes del impuesto al capital cooperativo previsto en la Ley 23.427. Además, advirtieron sobre la necesidad de impulsar la prórroga de esa norma, cuyo vencimiento está previsto para agosto de 2027.
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