Machado culpable en Estados Unidos: podría complicar a Espert

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En una audiencia que no duró más de 15 minutos en Texas, Federico “Fred” Machado se declaró culpable ante la Justicia de Estados Unidos de lavar activos provenientes del fraude con la venta de aeronaves y de haber sido parte un esquema de estafa millonaria. A cambio, la fiscalía norteamericana dejó caer el cargo de narcotráfico.
El acuerdo representa un giro de 180 grados respecto de su estrategia inicial: días después de su extradición en noviembre pasado, Machado se había declarado “no culpable” y apostaba a un juicio oral. Tras seis meses preso en un penal de Oklahoma, el otrora financista de la campaña “Avanza Libertad” de 2019 admitió haber operado una sofisticada estafa montada sobre la venta de aeronaves “invendibles”: junto a sus cómplices captaba millonarios depósitos de inversores por aviones que en realidad pertenecían a distintas aerolíneas y que no estaban en venta. La trama funcionaba a través de las firmas South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing, controladas por él en Florida.
En uno de los casos documentados, se firmó un contrato por un depósito de US$ 5.000.000 por un avión de Air India, de los cuales US$ 550.000 fueron transferidos directamente a cuentas de Machado. Por los cargos asumidos enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión y multas de US$ 250.000.
La declaración de culpabilidad no equivale a la inocencia de José Luis Espert que el presidente, Javier Milei, proclamó en un encendido mensaje en X el domingo a la noche. El mandatario escribió que la Justicia de Estados Unidos había aceptado la “declaración de Inocencia” de Machado respecto del narcotráfico, como prueba de que el exdiputado fue víctima de una “operación política y mediática infame”.
Pero la lectura, dicen fuentes al tanto del caso, es errónea: Machado se declaró culpable de lavado y fraude, y la fiscalía argentina advirtió que eso incluso podría perjudicar a Espert.
“Si los fondos provienen de narcotráfico o de fraude, para nosotros es indiferente”, dijo un funcionario que interviene en una de las causas locales.
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Espert sigue siendo investigado en dos causas penales en la Argentina. Una tramita en la justicia federal de San Isidro y gira en torno a los US$ 200.000 que Machado le transfirió en enero de 2020, supuestamente como primera cuota de un contrato de consultoría por US$ 1 millón vinculado a una minera en Guatemala —trabajo que se sospecha que nunca existió. La otra causa está en Comodoro Py y apunta a un presunto financiamiento ilegal de campaña. En ambos expedientes, Espert tiene todos sus bienes congelados.
Esto quiere decir que no puede vender propiedades ni disponer libremente del dinero en sus cuentas. La medida se prorrogó este año después de que los investigadores detectaron que, tras la apertura de la causa, el exdiputado retiró US$ 80.000 de una cuenta y que tenía un fideicomiso a nombre de su esposa —por US$ 50.000 en un barrio privado de la Costa Atlántica— que no había declarado pese a estar obligado por ley. Espert intentó dos veces unificar las causas en los tribunales de Retiro. La Cámara Federal rechazó el pedido en ambas oportunidades.
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