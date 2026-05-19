Fuerte advertencia de la Pastoral Social platense por la seguridad social

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La Pastoral Social Región Platense expresó su preocupación por la situación que atraviesan jubilados, personas con discapacidad y sectores vulnerables vinculados al sistema de seguridad social, y advirtió sobre el impacto que el deterioro económico y el desfinanciamiento de prestaciones generan en miles de familias.
A través de un documento difundido en las últimas horas, la Pastoral sostuvo que “como familia argentina somos testigos del dolor que causa una realidad que hiere la dignidad humana en el ámbito de la seguridad social”, y describió un escenario marcado por dificultades crecientes para acceder a medicamentos, tratamientos médicos y coberturas básicas.
El comunicado subrayó la situación de los jubilados, al señalar que muchas personas padecen esta situación a pesar de que “han trabajado toda su vida no logran cubrir sus necesidades básicas”, aun contando con cobertura previsional y sanitaria. También alertó sobre casos en los que adultos mayores deben elegir “entre alimentarse o continuar un tratamiento”.
La Pastoral Social también advirtió sobre el “incremento de situaciones de descompensación y deterioro de la salud” producto de la imposibilidad de sostener tratamientos médicos esenciales, y remarcó que detrás de las estadísticas “hay rostros concretos, historias de sufrimiento y muchas veces muertes silenciosas fruto de la indiferencia y del descarte”. Además, cuestionó el desfinanciamiento de prestaciones destinadas a personas con discapacidad, salud mental y consumos problemáticos, y el tratamiento hacia personas en situación de calle.
En el texto, la Pastoral recordó que “la seguridad social es un derecho fundamental” y subrayó que “no es una concesión ni un privilegio”. En ese marco, citó al Papa Francisco y al Papa León XIV para reclamar una sociedad que coloque “en el centro la dignidad de cada persona”, especialmente de los sectores más vulnerables.
Finalmente, el organismo eclesiástico llamó a los dirigentes políticos, económicos y sociales a “asumir con responsabilidad y sensibilidad humana el compromiso de cuidar a quienes más sufren”, y pidió construir “una sociedad más fraterna, donde nadie quede excluido ni abandonado”.
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