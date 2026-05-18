La sexta del Lobo igualó con la selección de México y está obligada a vencer a Gremio

No se le dio al Lobo la victoria en la segunda fecha del torneo “Canteras de América” que organiza Newell’s Old Boys en Rosario. A pesar de que mereció la victoria, el equipo dirigido por Rodrigo Roselli igualó 1 a 1 con la Selección de México. Paolo Zamora convirtió el gol mens sana.

El Tripero logró la ventaja a través de un cabezazo de Paolo Zamora a los 27 minutos del complemento. Y lo ganaba bien, incluso con chances de aumentar la ventaja, pero en el complemento se le escapó una pelota al arquero Ochoa, el ingresado Lautaro Cenizo se tiró a buscar el balón dentro del área y el árbitro marcó penal, que Sánchez cambió por gol sobre los 22 minutos. De ahí hasta el final, el Lobo buscó el desnivel pero tuvo que conformarse con el segundo empate consecutivo.

Gimnasia cambió casi todo el equipo en relación al debut con empate 0 a 0 frente a Barcelona de Ecuador. Ante el Seleccionado azteca, el Tripero formó con Jeremías Ochoa; Felipe Albarenque, Benjamín Ramírez, Mateo Vaccaro, Bautista Vallica; Ignacio Prado, Santiago Díaz, Ian Borches; Manuel García, Paolo Zamora y Gianluca Casco.

Los cambios que dispuso Roselli fueron Lautaro Cenizo en reemplazo de Ramírez, Lucas Lamella por Borches, Quimey Vasco en lugar de Casco, Santino Broglia por García, Salvador Fúster en lugar de Vallica y Justo Jáuregui ingresó en lugar de Zamora, el autor del gol tripero.

Gimnasia volverá a jugar el miércoles ante Gremio, que ya ganó el grupo por sus victorias 1-0 sobre México y 2-1 sobre Barcelona. Así, Gimnasia debe ganar y esperar para ver si clasifica a la Copa de Oro como el mejor tercero de las tres zonas.