El Municipio y ARBA lanzan operativo para desendeudar a 1.500 jubilados

El intendente, Julio Alak, y el titular de la Agencia de Recaudación (ARBA), Cristian Girard, lanzaron hoy un plan para facilitar la tramitación de la exención del Impuesto Inmobiliario y la tasa SUM a unos 1.557 jubilados y pensionados de nuestra ciudad.

Según explicaron, se trata del cruce de información entre la Agencia provincial y la Agencia Platense de Recaudación (APR), en conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS), para facilitar el acceso al beneficio de exención tributaria del impuesto y la tasa a quienes están en condiciones de acceder al beneficio y no lo saben.

Según indicaron desde el organismo provincial a EL DIA, el requisito para integrar ese universo es el de percibir una jubilación de hasta dos haberes mínimos y poseer una única propiedad de hasta 6.000.000 de pesos de valuación fiscal.

Desde ARBA estiman que en nuestra ciudad ese grupo es de 1.557 personas, que adeudan en total 154,5 millones de pesos.

En la misma línea, el Municipio platense impulsará de oficio la exención de la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM) para todos los beneficiados, incluyendo a jubilados y pensionados que ya estaban exentos del Inmobiliario Urbano con anterioridad al 2026.

Desde la Comuna indicaron que si bien ese beneficio existía para la mencionada tasa, la ordenanza fija como requisito percibir hasta un haber mínimo, por lo que, al adherir al sistema de ARBA, la cantidad de beneficiarios se ampliará.

Los jubilados y pensionados serán contactados a través de correo postal, correo electrónico, teléfono y otros medios disponibles en ARBA y el Municipio. Quienes sean notificados o consideren que cumplen con los requisitos, deberán presentarse en la oficina de ARBA más cercana a su domicilio.

El trámite tendrá prioridad de atención y requiere únicamente DNI y fotocopia, más la firma de una declaración jurada. Los principales requisitos para acceder a la exención son: ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, ser titular de una única propiedad con valuación fiscal que no supere los 6 millones de pesos y no estar inscripto en Ingresos Brutos.

La propuesta se enmarca en un contexto especialmente difícil para los sectores previsionales: en toda la Provincia, según cruces realizados con el Instituto de Previsión Social (IPS), hay 17.000 jubilados y pensionados con deudas en el Inmobiliario que podrían acceder a exenciones sin conocer ese derecho.