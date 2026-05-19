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Policiales |Está acusado de abuso y próximo a un juicio oral. Los abogados de la denunciante pidieron su detención

Citado por la Justicia, un odontólogo se fue del país

Citado por la Justicia, un odontólogo se fue del país

Una ausencia a una cita judicial, disparó un pedido de detención / web

19 de Mayo de 2026 | 02:20
Edición impresa

Una jueza correccional de La Plata analiza un pedido de detención para un odontólogo que se encuentra imputado por delitos contra la integridad sexual y próximo a enfrentar un juicio oral y público.

El requerimiento cobró fuerte notoriedad en las últimas horas, tras confirmarse que el acusado incumplió una cita con la Justicia en el marco del proceso en su contra, para irse a un supuesto congreso a Uruguay, siendo que estaba presuntamente notificado del acto y de la obligatoriedad de su comparecencia ante los estrados de 8 entre 56 y 57.

Esa actitud, confirmaron fuentes del caso, motivó la activación de las alertas ante el riesgo de una eventual fuga.

De acuerdo a los voceros consultados, el pedido de detención fue impulsado por los abogados encargados de la representación de la denunciante, Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, luego de enterarse, el viernes pasado, que el imputado no iba a hacerse presente a una audiencia previa al juicio, que tiene fecha de inicio el 10 de junio venidero.

En medio de esa situación y, un fuerte cruce con el abogado de la defensa, los representantes del particular damnificado expresaron un rechazo a la conducta del acusado y manifestaron que existe una evidente actitud de entorpecimiento en la recolección de pruebas y un peligro de fuga real, tras constatar que el implicado se ausentó de una audiencia clave.

En ese sentido, los letrados de la acusación consideraron que representa una falta hacia el sistema judicial y una desconsideración hacia la víctima, además de argumentar que el imputado ya contó con el beneficio de atravesar la etapa previa del proceso en libertad.

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Ante ello, advirtieron que el incumplimiento de las normas rompe con ese derecho y solicitaron la concesión del arresto domiciliario, la colocación de un sistema de monitoreo satelital o tobillera con GPS o “la garantía de sujeción al proceso penal mediante control estricto del perímetro”.

El planteo ahora está en manos de la jueza Claudia Elizabeth Greco, quien podría tomar una determinación en breve.

Del proceso oral, como representante del Ministerio Público Fiscal, se supo que está designada Victoria Huergo.

El expediente se originó por hechos que habrían ocurridos durante la madrugada del 27 de diciembre de 2020 en una vivienda de 45 entre 196 y 197. La víctima es prima del profesional. Denunció besos no consentidos y tocamientos.

 

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