Aceleran estrategias en colegios para desarticular la violencia

En un contexto atravesado por amenazas, peleas y episodios de violencia en distintas escuelas de la Región, la Fundación Acción Restaurativa Argentina (FARA) continúa desarrollando charlas en colegios secundarios con el objetivo de concientizar a los alumnos sobre las consecuencias legales de determinadas conductas, pero también sobre la importancia de construir formas de convivencia más saludables.

La iniciativa, encabezada por los abogados Silvana Paz, Omar Ozafrain y Fabiana Rogliano, junto con la artista plástica Alejandra Barranquero -entre otros especialistas-, busca ampliar el abordaje de una problemática que preocupa a familias, docentes y autoridades educativas. Bajo el lema “Restaurar para aprender y convivir”, las actividades apuntan no sólo a explicar las responsabilidades jurídicas frente a amenazas o agresiones, sino también a generar espacios de diálogo y reflexión dentro de las aulas.

Uno de los ejes principales de los encuentros es la difusión de la figura del Abogado del Niño, una herramienta destinada a garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan acceder a información, expresar sus opiniones y ser escuchados en situaciones que los involucran. Desde la organización sostienen que conocer esos derechos fortalece la autonomía y la dignidad de los jóvenes como sujetos de derecho.

Pero el planteo también hace foco en la otra cara de la convivencia: la responsabilidad frente a los propios actos. Según explican desde FARA, comprender tanto los derechos como las obligaciones resulta esencial para construir una verdadera libertad basada en el respeto hacia los demás.

En ese marco, las escuelas son consideradas un espacio central para promover paz social y ciudadanía. Para la ONG, las crisis de convivencia que hoy atraviesan muchos establecimientos educativos pueden convertirse también en oportunidades de aprendizaje, inclusión y formación.

Las charlas surgieron en medio de la preocupación por la escalada de amenazas difundidas a través de redes sociales y otros episodios violentos ocurridos tanto en instituciones públicas como privadas. Frente a ese escenario, la organización apuesta a trabajar desde la prevención y la información antes de que los conflictos lleguen al ámbito penal.

Otro de los temas que se aborda en los talleres es la posible baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, una reforma que modificaría el escenario legal para los adolescentes. En ese sentido, los encuentros buscan que los estudiantes conozcan el alcance de esas normas y comprendan las consecuencias que determinadas acciones pueden tener en el futuro.

Desde FARA remarcan que la construcción de convivencia no depende únicamente de sanciones o protocolos, sino también de la posibilidad de generar espacios donde los jóvenes puedan reflexionar, participar y aprender herramientas para resolver conflictos sin violencia.