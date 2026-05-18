Copa Libertadores: Estudiantes se instaló a Río de Janeiro sin Funes Mori y con Pierani

Con equipo casi confirmado el plantel de Estudiantes ya se encuentra alojado en Brasil, donde este martes realizará su última práctica. Estudiantes se encuentra alojado en Río de Janeiro para el partido del miércoles ante Flamengo por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. Con 24 futbolistas y un equipo casi confirmado, Alexander Medina dirigirá este martes el último entrenamiento antes del choque.

Con los regresos de Eric Meza y Tiago Palacios, pero sin Ramiro Funes Mori, la delegación partió rumbo a tierras cariocas por la tarde, y tras el arribo se alojó en el Hotel Windsor Marapendi. El marcador central fue víctima de un fuerte cuadro viral y no llegó a recuperarse a tiempo. Ligado a esto, cabe señalar que Adolfo Gaich quien también atravesó el cuadro gripal, ya se encuentra a disposición del entrenador y se tomó el avión junto a sus compañeros.

Por su parte, con lo que respecta a la estructura inicial del equipo, en el último entrenamiento que se desarrolló en City Bell, el DT optó por un cambio de número telefónico y de esta manera, rearmar la última línea con el ingreso de un central: Santiago Núñez. Además, se destacan los regresos de Eric Meza y Tiago Palacios.

📋 Los futbolistas que viajan a Brasil, para disputar la quinta fecha de CONMEBOL Libertadores. pic.twitter.com/VLuflMmaYl — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) May 18, 2026

Sin embargo, el once titular quedará definido luego de los trabajos que el plantel realizará hoy en horario vespertino en el centro de entrenamientos del Vasco Da Gama. En este sentido, el probable equipo es con: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo.

Por otro lado, luego del enfrentamiento de mañana ante Flamengo en el Estadio Maracaná, el plantel regresará inmediatamente al país para comenzar con trabajos para el partido frente a Independiente Medellín de Colombia, en lo que significará el último juego del Grupo A de la Copa Libertadores.

Nómina de concentrados

Arqueros: Fernando Muslera, Fabricio Iacovich, Rodrigo Borzone.

Defensores: Tomás Palacios, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Valente Pierani, Eros Mancuso, Eric Meza, Gastón Benedetti.

Mediocampistas: Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Gabriel Neves, Alexis Castro, José Sosa, Brian Aguirre, Facundo Farías, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios.

Delanteros: Fabricio Pérez, Edwuin Cetré, Adolfo Gaich, Guido Carrillo, Lucas Alario.