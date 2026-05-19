Expectativa por la declaración del exvocero

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El juez Ariel Lijo y el fiscal federal Pollicita esperan que, esta semana el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su declaración jurada completa y, mientras tanto, pondrán el foco en recopilar toda la información patrimonial, bancaria y de criptoactivos, antes de definir si llaman al jefe de Gabinete a declarar, formalmente, bajo la figura de indagatoria o informativa.
En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario, la Justicia analiza exhaustivamente los testimonios de Matías Tabar y José Rodríguez, involucrados en las refacciones y en los contratos de alquiler que Adorni pagó desde octubre de 2023.
Luego de ambas declaraciones, donde tanto el contratista Tabar como Rodríguez )el propietario de una casa en el country Indio Cuá) confirmaron que recibieron cifras significativas en dólares y en efectivo, comenzaron las sospechas de que podría haber ciertas irregularidades, ya que no coincidirían con el ingreso declarado por el funcionario desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.
Hasta el momento, Adorni fue intimado formalmente a entregar los documentos que viene postergando, a pesar de haber sido advertido que su situación procesal se podría complicar si no presenta la documentación necesaria y completa a la brevedad.
El avance de la causa se sustenta en las declaraciones de la escribana Adriana Nechevenko, que firmó la compra del departamento de Caballito; del contratista Tabar, quien confesó el cobro de 245.000 dólares sin factura; y de José Rodríguez, el propietario que confirmó que recibió el pago en efectivo de otros 21.000 dólares por alquileres temporales en el barrio privado de Exaltación de la Cruz.
Según trascendió, puertas adentro de la Casa Rosada crece el malestar por las derivaciones de la causa. En público, la única que se animó a ponerle voz a esa inquietud fue Patricia Bullrich, que reclamó en una entrevista que el funcionario presente su declaración jurada “de inmediato” y amplió: “Si ya tiene toda la información, no hay motivos para demorarlo. Ahora tiene que demostrarlo y cuanto antes lo haga, mejor para todos”. Tras ello, tanto Milei como Adorni coincidieron en que “los números están en orden y van a ser presentados y que “es cuestión de días” para que estén los papeles.
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Como desde que estalló el caso, el Presidente sigue respaldando al Jefe de Gabinete y, cada vez que puede, ratifica que no le pedirá la renuncia.
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