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Política y Economía |Acuerdo por la coparticipación

Nación le paga a CABA la deuda del último año

La Casa Rosada abonará en bonos $800.000 millones adeudados a la gestión del PRO. No entra lo del gobierno de Alberto F.

Nación le paga a CABA la deuda del último año

Jorge Macri y Luis Caputo firmaron el convenio /NA

19 de Mayo de 2026 | 03:06
Edición impresa

El Ministerio de Economía nacional y la Ciudad de Buenos Aires llegaron a un acuerdo a través del cual se cancela el pago de la deuda acumulada durante el último año referida a la Coparticipación Federal de Impuestos.

En septiembre de 2024, y bajo el visto bueno de la Justicia, se llegó a un acuerdo entre el Gobierno nacional y el Ejecutivo porteño a través del cual la administración central le transferiría a la Ciudad de Buenos Aires los fondos equivalentes al coeficiente del 1,55, monto que fuera reconocido por la Corte Suprema de Justicia en su fallo cautelar de fines del 2022.

El acuerdo se fue cumpliendo durante los primeros meses del año pasado. Sin embargo, a partir de julio esos pagos comenzaron a ralentizarse y se acumuló la deuda que ahora se acordó cancelar.

Con bonos

Finalmente, tras varias negociaciones a nivel político y técnico, ayer lograron llegar a un acuerdo a través del cual el Gobierno nacional le transferirá a la CABA una cartera de bonos con un vencimiento de 7 meses.

Este nuevo acuerdo alcanzado mediante el diálogo entre las partes -a pesar de las últimas diferencias políticas que surgieron entre los libertarios y el PRO- no incluye el pago de la deuda generada por el kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández.

El pago y normalización de esta deuda había sido contemplado n el Presupuesto porteño 2026.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró el acuerdo: “Logramos un acuerdo con el Gobierno nacional para cancelar la deuda por la coparticipación acumulada durante el último año”, sostuvo.

Al mismo tiempo resaltó el diálogo con la Nación, ya que “después de meses de trabajo conjunto, diálogo permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y voluntad de ambas partes para resolver esta situación, logramos avanzar en una solución concreta”, señaló.

Historia del conflicto

En plena pandemia, el expresidente Alberto Fernández recortó a través del Decreto 735/2020 la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) del 3,5% al 2,32%. Posteriormente, a través de la Ley 27.606 del Congreso de la Nación se la redujo aún más, quedando el coeficiente porteño en el 1,40% básico más un monto fijo para Seguridad.

A finales del año 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar que le reconocía a CABA el coeficiente del 1,55%. Sumado al 1,4% que ya recibía por transferencia automática; fijó el coeficiente en 2,95%.

Tras ese fallo, el gobierno de Alberto Fernández nunca cumplió con la medida cautelar.

En septiembre de 2024, la administración porteña llegó a un primer acuerdo con el Ministerio de Economía.

Si bien el fallo cautelar de la CSJN establecía que la transferencia de estos fondos debía hacerse mediante transferencia diaria del Banco Nación, ante un pedido del Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires validó que las transferencias fueran realizadas semanalmente de manera directa desde el Tesoro nacional.

Por otra parte, resulta importante señalar que la Ciudad continúa reclamando la cancelación del pago de los 6.000 millones de dólares acumulados tras la quita de recursos originados en la medida intempestiva e inconstitucional del gobierno de Alberto Fernández en el año 2020.

 

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