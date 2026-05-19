Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Gran Concurso de EL DIA: escaneá el código QR y ganá el álbum y 20 paquetes de figuritas del mundial

Espectáculos |Moda y farándula

La Alfombra Roja de los Martín Fierro 2026: "Instalaciones”, transparencias y solemnidad entre los looks

La Alfombra Roja de los Martín Fierro 2026: "Instalaciones”, transparencias y solemnidad entre los looks

moria casán, de súper blanco, y por pucheta paz

19 de Mayo de 2026 | 02:33
Edición impresa

La alfombra roja de los Martín Fierro 2026 volvió a convertirse anoche en un desfile de impacto visual, con diseños cargados de brillo, transparencias, cortes extremos y apuestas teatrales. Hubo además vestidos clásicos, apuestas minimalistas y estilismos sensuales que marcaron tendencia en una ceremonia donde la moda volvió a tener protagonismo propio.

Bajo la conducción de China Ansa, de rojo furioso, e Iván de Pineda, como siempre impecable, una de las figuras que más impacto causó fue Moria Casán. La diva apareció envuelta en una monumental estructura blanca diseñada por Pucheta Paz, una pieza confeccionada con más de 100 metros de tela que generó comentarios apenas pisó la alfombra roja. Lejos de definirlo simplemente como un vestido, Moria lo describió como “una instalación”, en línea con el carácter performático de una creación gigantesca, cargada de volumen y dramatismo.

El diseño, de mangas amplísimas y múltiples capas, rompió con la lógica tradicional de gala y se acercó más al universo de la alta costura conceptual. La apuesta reforzó una tendencia que ya viene creciendo en los grandes eventos: convertir la alfombra roja en un espacio de impacto artístico más que en un desfile convencional.

El blanco de Moria fue elegido por otras figuras como Teté Coustarot, con un total look en esa gama que no pasó inadvertida. Las transparencias también dijeron presente con sensuales diseños como los desfilados por Mariana Brey y Sol Pérez. Hubo apuestas coloridas y metalizadas, como Analía Franchín, y otras con tonos pasteles como el que vistió Cristina Pérez sobre una base clara.

Súper escotes y, claro, mucho negro, también tuvieron lugar.

 

LE PUEDE INTERESAR

Después de las especulaciones, finalmente la Chiqui se hizo presente

LE PUEDE INTERESAR

Pamela David se infiltró en el Hilton antes de la ceremonia y la echaron
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

jazmín stuart, súper escote

analía franchín y un diseño “ganador” violeta metálico

eliana guercio, total black

moria casán, de súper blanco, y por pucheta paz

La china ansa e iván de pineda

Cristina pérez y luis petri

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

VIDEO. Así llegó Estudiantes a Río: sin Funes Mori, con Pierani y el 11 inicial casi confirmado para Flamengo

Insfrán será operado de una hernia inguinal: cómo llega a la pretemporada el arquero de Gimnasia

El Municipio y ARBA buscan desendeudar a más de 1.500 jubilados

¡Alivio! Apareció Santino, el joven de La Plata del que no se sabía nada desde hacía 3 días

Marcha atrás: el Pincha le ganó la pulseada a la AFA

Machado culpable: podría complicar a Espert

Ya rigen cambios en dos ramales de la línea 273: a qué vecinos afecta y cómo es el nuevo recorrido

El fútbol infantil, de nuevo herido por la violencia
Últimas noticias de Espectáculos

Emotivo discurso de Wanda tras ganar el Martín Fierro como Mejor Conductora: "Soy una mujer con Leucemia"

Martín Fierro 2026 | El Oro para Guido Kaczka y Wanda Nara coronada heredera: uno por uno, los ganadores

Después de las especulaciones, finalmente la Chiqui se hizo presente

Pamela David se infiltró en el Hilton antes de la ceremonia y la echaron
La Ciudad
Otra mañana polar y sol a pleno este martes en La Plata
¡Alivio! Apareció Santino, el joven de La Plata del que no se sabía nada desde hacía 3 días
Se define el Súper Cartonazo de $2.000.000: los números publicados hoy en el diario EL DIA
VIDEO. “Dolor” en el bolsillo de los platenses por el impacto de la suba para viajar en tren y micro
Sigue la falta de vacunas antigripales en los centros de salud y las farmacias de La Plata
Información General
Lazos familiares: Argentina se halla en el podio mundial
La morosidad familiar llegó al nivel más alto en más de veinte años
Los números de la suerte del martes 19 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Una insignia que antecedió a la bandera: hoy es el Día de la Escarapela
Adiós a los que esquivan las fotomultas: cómo funcionan los radares "inteligentes" que llegan a Argentina
Deportes
Medina: “Iremos por los Octavos”
Marcha atrás: el Pincha le ganó la pulseada a la AFA
EN FOTOS | Las calles de Río de Janeiro se tiñen de rojo y blanco
Insfrán será operado de una hernia inguinal: cómo llega a la pretemporada el arquero de Gimnasia
Noche copera para Boca, que va por una vida más ante Cruzeiro: formaciones, hora y TV
Policiales
Horror y misterio: siguen la ruta del cuerpo que apareció en la CEAMSE de Ensenada
Asesinaron de dos balazos en el pecho a un joven con prontuario
Estupor en Chascomús por la muerte de un chico
Qué se sabe del trágico accidente dentro de un corralón en Berisso
Citado por la Justicia, un odontólogo se fue del país

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla