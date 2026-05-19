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La Ciudad |La comuna y la provincia apuntan al gobierno nacional

Sigue la falta de antigripales en los centros de salud y las farmacias

La demanda se agudiza con el arribo del frío y deja en evidencia las dificultades para conseguir dosis en vacunatorios. Alerta

Sigue la falta de antigripales en los centros de salud y las farmacias

llegan temperaturas “invernales” y cada vez es más dificil vacunarse contra la gripe en la plata/ el dia

19 de Mayo de 2026 | 02:54
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La campaña de vacunación antigripal en La Plata atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que comenzó, el pasado 11 de marzo. A más de dos meses del inicio de la inmunización y en plena antesala del invierno, la falta de dosis continúa afectando tanto a los vacunatorios en los centros de salud de la Ciudad como a las farmacias. En paralelo, crece la preocupación entre adultos mayores y grupos de riesgo.

La postal se repite desde hace semanas en distintos puntos de la Ciudad: vecinos que llegan temprano a los centros de salud, largas filas, cupos limitados y carteles improvisados anunciando que “no hay vacunas”. A eso se suma ahora un escenario aún más ajustado en farmacias, donde las partidas particulares también comenzaron a escasear.

Desde la Municipalidad reconocieron que las entregas son insuficientes para responder a la demanda. “La realidad es que nos entregan un equivalente a 20 dosis por CAPS por semana. Nación no entrega cantidad de dosis a la Provincia y el Ministerio nos entrega lo que tiene”, señaló una fuente ante la consulta de este diario.

La situación se arrastra desde abril. En ese entonces, la Comuna ya advertía que cada centro de salud recibía apenas unas veinte dosis semanales, un número muy inferior a la cantidad de personas que buscaban vacunarse, especialmente mayores de 65 años y pacientes con factores de riesgo.

En paralelo, desde el Ministerio de Salud bonaerense volvieron a apuntar contra el Gobierno nacional por la escasez. “Nos mandaron el 63 por ciento del total” que se necesita, indicó una fuente provincial. Y, ante la consulta sobre nuevas partidas, reconocieron: “No creo que nos manden más”.

Asimismo, ante la consulta de este diario, desde Nación no emitieron respuesta.

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El conflicto entre Provincia y Nación por el abastecimiento de vacunas ya había quedado expuesto semanas atrás. Mientras desde la administración bonaerense sostenían que Nación “no mandó la cantidad necesaria”, desde el Gobierno nacional respondían que “se viene cumpliendo el cronograma de entregas acordado con todas las jurisdicciones”. Lo cierto es que, en el territorio, el impacto del faltante sigue siendo visible.

particulares, pami y ioma

En las farmacias de La Plata el panorama tampoco es alentador. Agustín Kostiria, presidente del Colegio de Farmacéuticos local, explicó que actualmente “hay pocas dosis y en pocas farmacias”. Según detalló, varias ya agotaron el stock disponible y otras conservan cantidades mínimas.

“Hay pocas dosis porque son importadas. Dependen de dos droguerías que son de vacunas. Llegó esa cantidad importada, se distribuyeron y no llegaron más”, sostuvo.

El dirigente farmacéutico remarcó que la situación afecta tanto a quienes buscan vacunarse de manera particular como a afiliados de distintas obras sociales. En el caso de IOMA, directamente no hay disponibilidad. “Llegaron pocas cantidades y se acabaron al instante. En este momento no debe haber farmacias que tengan. Sus afiliados están muy preocupados”, aseguró.

En cuanto a PAMI, explicó que todavía quedan algunas dosis, aunque distribuidas de forma desigual. “Quedan en varias farmacias, pero en las que tienen más afiliados de PAMI ya se acabaron y están esperando una nueva entrega”, aseguró.

Vacuna contra la neumonía

La problemática no se limita únicamente a la antigripal. En las últimas semanas también se registraron fuertes faltantes de la vacuna antineumocócica, destinada a prevenir cuadros graves de neumonía y contemplada dentro del Calendario Nacional para mayores de 65 años, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

A principios de mayo, distintos vacunatorios de la Ciudad reconocían que las partidas “llegaban en pequeñas cantidades y se agotaban enseguida”. Incluso el Colegio de Médicos había reclamado públicamente que el Ministerio de Salud de la Nación enviara más dosis antes del invierno.

“En cada centro de salud municipal reciben 20 dosis por semana. La demanda es mayor”

El problema expone una tensión creciente en el sistema sanitario en un momento particularmente sensible del año. Con las temperaturas en descenso y una circulación viral que comenzó a intensificarse durante las últimas semanas, la demanda de vacunas volvió a dispararse.

Aunque el mayor pico de aplicaciones se registró durante los primeros días de abril, en farmacias aseguran que continúa habiendo consultas permanentes de personas que no consiguen vacunarse en hospitales o centros municipales y buscan alternativas privadas.

Sin embargo, esa opción tampoco resulta sencilla. Además de la falta de stock, el valor de las vacunas particulares representa un obstáculo importante, especialmente para jubilados. En abril, la antigripal privada rondaba los 65 mil pesos, mientras que las vacunas contra la neumonía podían superar ampliamente los 150 mil pesos por dosis, incluso con descuentos de obras sociales.

Así, entre entregas reducidas, partidas que se agotan rápidamente y una demanda que aumenta con el frío, la campaña de vacunación en La Plata continúa atravesada por la incertidumbre.

 

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