Una ráfaga de amor que duró toda la vida: se conocieron y en tan sólo 6 meses se casaron

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Esta es la historia de Marcelo Samus y Rosana Banegas, dos platenses que trabajaban juntos, pero ni siquiera se hablaban. Aunque, una cena, un roce, una conversación infinita todo lo cambió
ALEJANDRO ALFONZO
Por ALEJANDRO ALFONZO
Corría el año 1992 y Villa Elisa se erigía entre casones antiguos, la tranquilidad de espacios verdes libres -por ejemplo en lo que a partir de 1998 fue el Parque Ecológico Municipal-, y una urbe moderna que lentamente comenzaba a ganar terreno en la localidad del norte platense.
En el corazón de esa convergencia, dos personas -vecinos- trabajaban en una radio. No se hablaban. Ni siquiera se miraban. Pero una cena, un roce, una charla infinita lo cambió todo. Esta es la historia de Marcelo Samus y Rosana Banegas, dos platenses que llevan más de 30 años de casados y que en tan solo seis meses se conocieron, se pusieron de novios, se casaron y formaron una familia que hoy está más vigente que nunca.
“Les escribo para que conozcan nuestra historia de amor. Quizás, vale la pena ser contada”. Este fue el mensaje que llegó a la redacción de EL DIA; la punta de un iceberg que escondía una crónica de cariño excelso.
Todo comenzó en la radio 92.9 “Amanecer” de Villa Elisa. “Mi marido trabajaba de operador y yo tenía un programa de radio”, contó Rosana Banegas y describió: “Estaba terminando la secundaria y participaba en concursos de la Unesco donde veíamos mucho de noticias. Esto me acercó a la radio y uno de los dueños me invitó a quedarme como productora de un programa”.
Los días pasaban mientras Marcelo y Rosana quizás coincidían en un pasillo pero ni siquiera se buscaban con los ojos.
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Rosana y Marcelo, el día de su casamiento / EL DIA
“Así pasaron los días. Conocí a todos en la radio pero el único con el que no hablaba era con Marce”, rememoró ella.
Pero, como casi todo lo bueno e irreversible, llegó sin avisar. “Un día me invitan a Berisso donde Marce también tenía un programa de radio. Luego, salimos todos a comer a Mapuche y sin querer me siento al lado de él”, recordó Banegas y agregó: “Sin querer, mientras comíamos se tocaron nuestras piernas y percibí una sensación que nunca había sentido”.
Y aquí arranca el galopante enamoramiento de estos dos platenses. Ese día fue 23 de octubre. Desde entonces, según relató ella, no dejaron de hablar “ni un minuto” hasta el 27 de octubre, que él le propuso ser novios.
“A la semana me dijo que nos casemos. Así fue como el 17 de febrero nos comprometimos para que se conozcan las familias y el 16 y 17 de abril nos casamos, con fiesta, luna de miel y todo. Hoy hace 33 años que estamos juntos, enamorados y disfrutando ya de 3 nietos”, detalló Banegas.
Algunos datos al margen que hacen aún más especial a esta historia: Rosana y Marcelo, antes de conocerse, vivían cerca, tenían amigos en común e inclusive “fuimos a un cumpleaños de 15 donde había sólo 20 invitados (yo, amiga de la cumpleañera; él, ayudando al primo DJ) y nunca nos habíamos ni mirado ni sabíamos de la existencia del otro”, contó, entre risas, Rosana a este diario.
Dicen, los que aparentan saber sobre los misterios del amor, que durante los primeros 6 meses -hasta a veces 12- las parejas atraviesan una etapa de enamoramiento y que después deviene el contradictorio amor. Es, entonces, en este periodo donde se ven los defectos y las virtudes; donde uno elige quedarse o emigrar de la relación.
Pero, Marcelo y Rosana, aclararon que siempre -inclusive hoy- estuvieron enamorados y que ni la rutina, ni las crisis, ni los problemas los separó.
En medio año se conocieron, se pusieron de novios, se casaron y formaron una familia que hoy está más vigente que nunca
“Nuestra vida de casados siempre fue unidos, peleándola económicamente. Así nos hicimos nuestra casa con nuestras manos: ladrillo a ladrillo, averiguando como se hacía la mezcla o qué se ponía primero. Hasta el techo lo pusimos los dos”, detalló Banegas y sumó: “Tuvimos hijas hermosas muy rápido, lo que nos hizo mas fuertes porque aprendimos a luchar y criar juntos. Siempre buscamos que ellas también sean felices”.
Hoy, Rosana y Marcelo son abuelos: “Los nietos llegaron hace ya casi 9 años y es una experiencia maravillosa. Nunca creí que se podía amar tanto”, aseguró ella.
Finalmente, a la hora de hacer un balance, dijo quizás la formula del éxito: “Lo importante es que juntos estudiamos y logramos llegar a nuestros objetivos. Ahora disfrutamos de hacer teatro y bailar folclore juntos”.
Y, al pasar, concluyó: “Quizás es real eso que de que los caminos están marcados”.
La familia completa con sus dos hijas, sus parejas y los nietos / EL DIA
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