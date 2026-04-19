Una moto en llamas y un final trágico en Gonnet

La escena fue estremecedora. En plena hora pico, con el tránsito cargado sobre una de las arterias más importantes de la Región, una moto terminó envuelta en llamas tras un violento choque que dejó como triste saldo una víctima fatal. El siniestro ocurrió después de las 19 horas sobre el Camino Centenario, a la altura del club La Plata Rugby Club, y generó una fuerte conmoción entre automovilistas que pasaban por el lugar.

Según informaron fuentes oficiales a EL DIA, por causas que aún se investigan, una moto impactó contra un automóvil en el tramo comprendido entre las calles 495 y 496. A raíz del impacto, el rodado menor se incendió, lo que obligó a la intervención de los bomberos para sofocar el foco ígneo. El conductor de la moto, identificado como Walter Arévalo, falleció en el lugar producto de la violencia del choque, mientras que una mujer que viajaba en el auto fue trasladada al Hospital de Gonnet con diversos traumatismos.

La secuencia, que se desarrolló en cuestión de segundos, dejó además complicaciones en el tránsito, con desvíos y largas filas de vehículos en una zona que a esa hora suele registrar un intenso caudal de circulación. Muchos de los conductores que atravesaban el lugar se detuvieron impactados por la escena, marcada por el fuego y el despliegue de los equipos de emergencia.

El hecho no hace más que profundizar una estadística alarmante. Con este nuevo caso, ya son 19 las personas que murieron en siniestros viales en lo que va de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada.

El dato más preocupante es que 15 de esas muertes corresponden a personas que se desplazaban en vehículos de dos ruedas, lo que vuelve a poner en foco la extrema vulnerabilidad de quienes utilizan este tipo de rodados.

La tendencia no es nueva. Durante 2025, la Región cerró con 80 fallecidos por siniestros viales, el número más alto de los últimos años. De ese total, más del 60% estuvo vinculado a motociclistas o acompañantes, confirmando un patrón que se repite y se profundiza. Informes de organizaciones especializadas también advirtieron sobre el incumplimiento de medidas básicas de seguridad: una proporción significativa de conductores circula sin casco o lo utiliza de manera incorrecta, a lo que se suman maniobras imprudentes y exceso de velocidad.

En ese contexto, la exposición directa del cuerpo, la escasa protección y conductas de riesgo reiteradas aparecen como factores determinantes en un escenario que no logra revertirse y que, por el contrario, muestra señales de agravamiento en el inicio de 2026.

Más accidentes en la jornada

La jornada en la que ocurrió la tragedia volvió a dejar en evidencia esa problemática. Horas antes, en la zona de Abasto, un joven de 25 años resultó gravemente herido tras perder el control de la moto en la que circulaba y caer sobre el asfalto.

De 19 muertes en lo que va del año a causa de un siniestro vial, 15 eran motociclistas

El hecho se registró en un tramo con escasa iluminación y condiciones de circulación que, según vecinos, suelen volverse riesgosas durante la noche. La víctima fue asistida por personal médico y trasladada inconsciente y con riesgo de vida al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde permanecía internada bajo estricta observación.

En tanto, en Punta Lara, otro siniestro involucró a un automóvil y una moto en la que viajaba una mujer junto a dos menores de edad. El impacto generó momentos de tensión y obligó a un rápido despliegue de asistencia en la zona. Si bien todos los ocupantes fueron trasladados a un centro de salud, en este caso no presentaban lesiones de gravedad visibles, aunque sí traumatismos que requerían evaluación médica.

Tres episodios en pocas horas, con un mismo denominador común: la participación de motos y las consecuencias que, en muchos casos, terminan siendo irreversibles. Mientras las estadísticas crecen, cada nuevo hecho vuelve a exponer la urgencia de medidas concretas en materia de prevención, controles y concientización. También pone sobre la mesa una problemática estructural que, lejos de encontrar solución, se agrava día a día en las calles de La Plata, Berisso y Ensenada.