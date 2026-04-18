Música, teatro y cine en la agenda cultural de este sábado en La Plata

18 de Abril de 2026 | 05:14 Edición impresa

HOY

MÚSICA

Santiago Alonso.- A las 21 en La Bicicletería, 40 esquina 117.

Uva Chinche Trío + El Refucilo.- A las 21 en Casa Cuchá, 2 entre 46 y 47.

Felipe Barrozo + Resistencia Reggae.- A las 22 en Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

La Medianera.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Gustavo Giordano + Víctor y su conjunto.- A las 21 en 31 y 50. Bailable.

The Police Men.- A las 21 en Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Ensamble de Punta Lara.- A las 16 en el playón de 17 y 71. A la gorra.

Lúmina.- A las 18 en el playón de 17 y 71 con Luisina Miguel (voz), Pilar Salinas (voz), Valo López (voz), Juampi Espina (guitarra) y Omar Gómez (bajo).

Smoothie band.- A las 20.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Noche de jazz.

Mel Muñiz.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 25 de Mayo, Berisso.

La Mágica.- De 23 a 6 en Estadio Uno, 56 esquina 115. Se presentan: La Delio Valdéz, Onda Sabanera, Los Charros, Yerba Brava y Sonora Master.

El Kuelgue.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.

Rey Garufa.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.

Canciones de Cisterna.- A las 21 en Espacio Doble T, 23 entre 43 y 44. Boleros de ayer, hoy y siempre.

Noche de impro.- A las 21 en Espacio 261, 20 entre 37 y 38. Se presentan: Mati Gallina, Rox Serrano, Mario Cutu y Nico Bayes.

Carmen Sanchez Viamonte + Delfina Campos.- A las 20 en Ciudad de Gatos, 17 y 71. Invitadas: Suu(Barcelona) y Marieta Vagnoni.

CINE

Donde viven los monstruos.- A las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Spike Jonze

Nuestra tierra.- A las 18.30 en el Pasaje, 50 entre 6 y 7, de Lucrecia Martel.

Y la vida continúa.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Abbas Kiarostami.

TEATRO

El principio de Arquímedes.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Connie Ballarini.- A las 20 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Esto también Pasará.- A las 21 en El Obrero, 13 y 71.

Tiempos modernos.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, con Pablo Picotto.

Increíblemente, Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19. Con Jonatan Sapag y Nico Prada.

La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.

Bye Bye.- A las 21 en Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entradas gratis, se retiran por boletería desde una hora antes.

EntreNos.- A las 21 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, creación colectiva con dirección de Gonzalo Gómez Safar.

Desventuras de la vida cotidiana.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, con dramaturgia y dirección de César Palumbo.

La Nona.- A las 21 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, de Roberto Cossa.

Coconor, vení a jugar.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

Pandora, variedades escénicas.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15.

INFANTILES

Real Fantasía.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11. Dirección: Nico Alonso.