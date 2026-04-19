Peñas con ritmo platense: la trama que sostiene el folklore y el encuentro

En La Plata y sus alrededores, las peñas dibujan un territorio de pertenencia que desborda lo musical para volverse una red resistencia y memoria. Son espacios de sociabilidad y circulación artística donde el pasado y el presente se trenzan en una misma danza. Entre la persistencia de lo tradicional y las múltiples formas de la fusión contemporánea, estos encuentros sostienen una escena que vibra en tradición pero que logra reinventarse frente a las condiciones materiales actuales.

En esa trama, La Salamanca ocupa un lugar fundante. Con más de cuatro décadas de presencia en la ciudad, se configura como uno de los núcleos históricos del folklore local. “Fue concebida como un emprendimiento familiar integrado por abuelos, padre, madre, hermanos e hijos —cinco nietos incluidos—, todos músicos y bailarines; una familia de artistas”, señala Luis Salamanca. Lejos de limitarse a la peña como evento, el espacio despliega una propuesta integral: talleres de guitarra, canto colectivo, percusión, danzas folklóricas, tango, tejido y artes plásticas. “Lo tradicional es la identidad de la cultura folklórica en sí misma”, afirma, en una definición que condensa una línea de continuidad más que de ruptura. Allí, la transmisión no es solo estética sino también generacional.

La Chaza Peña / EL DIA

Los jueves, en Guajira Bar, funciona desde hace once años La Chaza Peña, organizada por el grupo Los Chaza. Allí conviven distintas vertientes del folklore en una programación que alterna lo clásico y lo moderno. “Es una peña con una mezcla tradicional, depende de la fecha. Algunas veces en la cartelera van grupos más clásicos de bombo, guitarra y violín, pero también tenemos bandas que hacen un folklore más moderno y actual, con guitarra eléctrica y batería”, explica Benjamín Molina Chazarreta, productor e integrante del grupo Los Chaza. La propuesta se articula en torno a la música en vivo, pero incorpora también danza, gastronomía y una instancia de participación abierta: “Existe también la Jam Folklórica, que es un espacio de 40 a 45 minutos en el cual las personas que quieran subir a cantar o a tocar con Los Chaza lo pueden hacer”.

El carácter de encuentro intergeneracional aparece como una constante. “Al principio de la noche asisten muchas familias y, después de las 23, empieza a llegar la gente más joven… se arma una ronda de baile muy linda”, describe. La regularidad semanal consolida, además, una comunidad estable: “Hay gente ya fija, unas 50 personas que van todos los jueves… es un ritual para ellos”. En ese cruce entre hábito y celebración, la peña se define como “el clásico de los jueves”.

En La Plata hay un mapa diverso donde conviven lo estable y lo emergente, lo institucional y lo autogestivo

Espacios como La Cinchada, con más de dos décadas de trayectoria, permiten leer en continuidad la historia reciente del folklore en la ciudad. “Es un espacio en el cual todos pueden compartir… desde el lado de la danza, desde el lado de la música”, cuenta Alejandro Marchesotti. Más que una consigna, la inclusión se verifica en la práctica: “Gente que no sabe bailar… llega por primera vez y con la misma gente que va de toda la vida… aprenden a bailar”. En el Club Ateneo Popular, la peña se realiza mensualmente y articula música y danza en vivo con una convocatoria intergeneracional. Un circuito sostenido que, sin perder apertura, se afirma como referencia: “lugar de encuentro de nuestra música folclórica”.

Más reciente es la experiencia de Peña La Variadita, impulsada por Victoria Sarasola y Juan Sebastián Aciar (Dúo Munay Nina). Allí la identidad se construye explícitamente desde la heterogeneidad: “La peña tiene el carácter de variada como su nombre lo indica, fusionando viejo/nuevo tradicional/queer, niñeces/adultos, mujeres, hombres y disidencias. La idea es que nadie se quede afuera”. La modalidad “a la gorra” refuerza esa lógica inclusiva, pensada —según sus organizadores— como “trinchera y resistencia en tiempos difíciles”. A la música en vivo se suma un taller de danzas y el público, aunque con fuerte presencia estudiantil, se mantiene abierto a nuevas incorporaciones: “siempre nos sorprende alguien nuevo que se enteró de la peña y se pasa a compartir”.

El Taller de Marta Sarasola en la peña La Variadita / EL DIA

Esa apertura también define la Peña del Pulki, que comenzó este año con una impronta orientada a la circulación de nuevos artistas. “La propuesta es con micrófono abierto para que nuevos artistas del folclore se den a conocer”, señalan desde la organización. La estructura de la noche —clase de danzas, show y luego escenario abierto— busca diluir la frontera entre espectador y participante. “Un espacio para que nos conozcamos y sigamos expandiendo esta red de folclore que está en constante renovación”, sintetiza Victoria.

En Villa Elisa, el Patio Cultural Raíz propone una articulación entre peña y espacio comunitario. Con talleres activos desde su inauguración en marzo, la peña De Raíz Folclórica se proyecta como un evento mensual que integra música, baile, feria y actividades abiertas. “Asisten familias del barrio, allegados al espacio, amigas, amigos y alumnas/os de los talleres”, cuenta Mishkila Altamirano, una de sus gestoras.

En Ñande Patio Porá, Villa Garibaldi, donde el encuentro se organiza en un espacio al aire libre y con fuerte anclaje barrial. “Una propuesta para toda la familia, nos convocan la música y la danza folclórica argentina y Latinoamericana”, explican sus impulsores. La dimensión colectiva resulta central: “Estas peñas se realizan con el apoyo […] de ‘los lugareños’, grupo amplio y diverso de bailarines, músicos, cirqueros”. La experiencia se define en términos casi sensoriales: “Un lugar de encuentro que abraza, sana, alegra, divierte y llena de buenas energías el espíritu”.

En esa línea de búsquedas más recientes, el Ciclo de Peñas Folklóricas de 8 Lirios, que comenzó en febrero de 2026 en El Círculo, introduce una dimensión más introspectiva dentro del circuito. Su organizador, Bruno Alberto Barzán, lo define como “un espacio que abraza la fragilidad como punto de partida, pero no se queda ahí: la atraviesa”.

La propuesta se corre de lo estrictamente tradicional y trabaja sobre la idea de transformación: “Más que un evento folklórico, es un terreno donde lo íntimo se vuelve colectivo”. Con música y comida en vivo como base, la experiencia se completa con baile y encuentro cercano. “Un espacio íntimo e irrepetible, donde lo que ocurre no se explica: solo se revela a quien decide estar ahí”.

Son espacios de sociabilidad y circulación artística donde el pasado y el presente se trenzan en una misma danza

En conjunto, estas experiencias delinean un mapa diverso donde conviven lo estable y lo emergente, lo institucional y lo autogestivo. Las peñas, lejos de ser una forma fija, se revelan como lugares dinámicos que articulan tradición, experimentación y comunidad. Ese sabor de toda la vida, en los tiempos de hoy.

Peña del Pulki: Vanina Gutierrez, Victoria Sarasola, Juan Sebastián Aciar / EL DIA