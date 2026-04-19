No cesa el drama de la familia del menor que se fuga para drogarse

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El adolescente se escapó tres veces en diez días del hospital San Martín, debido a su abstinencia. “Tiene que estar en una granja”
La incansable lucha de una vecina de Gonnet para lograr alejar a su hijo de 16 años del consumo de estupefacientes y su incursión delictiva, todavía no encuentra eco en la Justicia.
Pero mientras Mónica (50) espera que se adopte la decisión en ese ámbito de que el menor sea alojado en una granja de rehabilitación para drogadependientes, el drama familiar cotidiano por el comportamiento del joven suma nuevos capítulos.
En tal sentido, este diario pudo saber de fuentes confiables que León, el menor en cuestión, que viene siendo sometido a un tratamiento de desintoxicación en el hospital de Romero, consiguió huir en tres ocasiones, a lo largo de una semana y media, de ese centro asistencial.
En la tarde de ayer, fue Maira (35), hermana de León, quien confirmó a EL DIA sobre las circunstanciales fugas de aquél desde su cama en el referido hospital.
Sin titubeos, sostuvo que “mi hermano se escapó del hospital tres veces en 10 días y fue para drogarse, porque le estaba pegando fuerte estar sin consumir”.
De acuerdo a lo que informó, “en una de sus fugas, mi mamá sospechó que estaría en la casa de un vecino del barrio, porque sus hijos son también adolescentes y son también consumidores de estupefacientes”.
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“Mi mamá no se equivocó: estaba ahí y ella llegó justo para evitar que León volviera a drogarse”, añadió.
Claro que no resultó nada sencillo para Mónica lograr que León aceptar regresar al hospital.
En tal sentido, Maira reveló que “mamá y mi hermano forcejearon, hasta que llegó la Policía, lo redujo y lo trasladó nuevamente al hospital de Romero”.
Seguidamente, recordó que en otras de sus escapadas “fuimos con mamá a buscarlo a la casa de una de mis hermanas, que nos avisó que había llegada ahí. Pero esa vez, aceptó regresar tranquilo al hospital”.
Sin embargo, distinta fue la reacción de León cuando en su restante fuga “apareció en una remisería que se encuentra detrás del hospital. Cuando le avisaron, mamá fue con mi marido. Pero mi hermano se alteró bastante y hasta le pegó un cabezazo a mi mamá”.
Contó que fue indispensable, entonces, que arribara personal policial de esa jurisdicción para contener al menor y llevarlo, una vez más, al hospital de Romero, donde continúa internado.
Maira reprochó que “una doctora que atiende a León nos dijo que él ya estaba para recibir el alta médica, pero con mamá nunca estuvimos convencidas de que era así. Y la prueba está en lo que hizo mi hermano escapándose del hospital tres veces, con el propósito de intentar drogarse”.
Posteriormente, Maira remarcó con firmeza, en sintonía con lo que también había manifestado su madre recientemente a este diario, que “León tiene que estar en una granja de recuperación de adictos a las drogas”. A modo de conclusión, sentenció que “es una medida judicial que no puede seguir demorándose”.
Valoró que “el organismo de Niñez y Adolescencia viene acompañando nuestra lucha, realizando una buena labor de contención”. Y cerró: “pero esperamos la orden para tratarlo en una granja de rehabilitación”.
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