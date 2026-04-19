El Wall Street Journal muy duro con Milei: desgaste, denuncias y fragilidad

Adorni, un funcionario clave del gobierno, que es investigado / web

El diario The Wall Street Journal (WSJ) volvió a posar la mirada sobre la Argentina y trazó un diagnóstico contundente sobre el gobierno de Javier Milei. Bajo el título “El nuevo orden radical de Milei se topa con los viejos problemas de Argentina”, el medio describe un escenario donde las reformas económicas conviven con crecientes señales de desgaste político, social e institucional.

El informe, firmado por las periodistas Samantha Pearson y Silvina Frydlewsky, plantea una idea central: el programa de shock impulsado por el oficialismo logró estabilizar variables clave, pero empieza a mostrar límites en su impacto social y en su sustentabilidad política.

El ajuste que no llega a la sociedad

Uno de los ejes más duros del análisis es la desconexión entre los indicadores macroeconómicos y la vida cotidiana. El WSJ reconoce que el Gobierno redujo el gasto, desaceleró la inflación y estabilizó la moneda, pero subraya que esos avances “todavía no se reflejan en la sociedad”.

En esa línea, advierte que el costo del ajuste recayó con fuerza sobre amplios sectores, con caída del poder adquisitivo, deterioro del empleo y una sensación creciente de malestar. Las encuestas citadas en el artículo muestran una baja en la imagen presidencial, lo que para el medio es una señal de que “la paciencia social empezó a agotarse”.

La crítica no es solo coyuntural: el diario plantea que los tiempos de las reformas estructurales suelen ser más largos que los ciclos políticos, lo que obliga al Gobierno a sostener un nivel de respaldo social que hoy aparece en tensión.

Una economía partida y sin derrame

El informe también cuestiona la dinámica económica del modelo. Según el WSJ, la Argentina actual funciona con “dos economías distintas”: una vinculada a sectores exportadores en expansión y otra, más amplia, estancada.

El crecimiento de áreas como Vaca Muerta y la minería, con ingreso de inversiones y divisas, es destacado como un punto a favor. Sin embargo, el diario advierte que ese impulso no logra traccionar al resto de la actividad, lo que profundiza la desigualdad entre sectores.

“Hay un sector exportador en rápido crecimiento junto a un sector interno estancado”, cita el artículo, en una definición que sintetiza una de las principales críticas al modelo económico.

Corrupción y escándalos

Otro de los aspectos más sensibles del informe es la aparición de denuncias de corrupción en un contexto de fragilidad. El WSJ es tajante: “Las acusaciones de corrupción no podrían haber llegado en peor momento”.

El artículo menciona el caso de la criptomoneda $LIBRA como uno de los focos de conflicto y advierte que puede convertirse en un eje persistente de cuestionamientos. También alude a investigaciones judiciales que involucran a funcionarios del entorno presidencial, lo que agrega ruido político en una etapa clave.

Para el medio, estos episodios no solo afectan la imagen del Gobierno, sino que también condicionan su capacidad para sostener la confianza de inversores y actores económicos.

Límites políticos y gobernabilidad en duda

El WSJ también pone el foco en las dificultades del oficialismo para consolidar poder político. A pesar de algunos avances legislativos, el informe remarca que gobernar sin mayorías claras en el Congreso impone límites concretos.

La resistencia de sindicatos, los fallos judiciales adversos y la falta de consensos amplios aparecen como obstáculos recurrentes para la implementación de reformas profundas. En ese contexto, el diario advierte que cualquier señal de debilidad puede amplificarse rápidamente.

“Gobernar sin un respaldo político amplio tiene sus límites”, sostiene el análisis, que describe una administración que avanza, pero con márgenes cada vez más estrechos.

Riesgos electorales y mirada de los mercados

El informe proyecta estas tensiones hacia el futuro político del oficialismo. Entre los factores que podrían complicar una eventual reelección en 2027, enumera el malestar económico, la caída en las encuestas, los conflictos judiciales y las acusaciones de corrupción.

Además, advierte que los mercados internacionales siguen de cerca la evolución del escenario político. Según el WSJ, cualquier signo de inestabilidad podría reactivar temores sobre un cambio de rumbo y el eventual regreso de políticas intervencionistas.

Un experimento bajo presión

Finalmente, el diario ubica a la Argentina como un caso testigo de políticas de libre mercado en América Latina, con apoyo de sectores internacionales que ven en Milei una experiencia clave. Sin embargo, subraya que ese “experimento” enfrenta obstáculos estructurales que ya condicionaron a otros gobiernos.

La conclusión es crítica: el programa económico muestra avances técnicos, pero su viabilidad depende de variables políticas y sociales que hoy aparecen debilitadas. En ese equilibrio inestable, el WSJ deja planteada una advertencia de fondo: sin resultados que lleguen a la población y sin un respaldo político sólido, el rumbo del Gobierno podría quedar expuesto a crecientes tensiones.