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El FMI vuelve a acercarle el arco a la economía argentina y a Milei

El organismo de crédito está dispuesto a mostrar una flexibilidad mucho mayor que en experiencias anteriores similares

El FMI vuelve a acercarle el arco a la economía argentina y a Milei

El ministro Caputo y la titular del FMI, kristalina georgieva / WEB

Instituto de Economía Aplicada

19 de Abril de 2026 | 02:30
Edición impresa

Universidad del Este

El reciente acuerdo entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional por la segunda revisión del programa firmado en 2025 dejó una señal política y económica clara: el organismo está dispuesto a mostrar una flexibilidad mucho mayor que en experiencias anteriores, especialmente en materia de acumulación de reservas. El nuevo desembolso por USD1.000 millones no responde a un cumplimiento de las metas, sino más bien a una reinterpretación pragmática del programa en función de la marcha del resto de las variables.

Es preciso mencionar que la metodología del FMI tiene algunas particularidades para el cálculo de las Reservas: Todas las partidas se valúan a precios constantes del 31 de enero del 2025 (para evitar contabilizar el efecto de la fluctuación en el precio del oro, por ejemplo), se descuentan aquellos pasivos cuyo vencimiento original sea menor al año (de forma que los Repo son contabilizados como Reservas Netas) y no se contabilizan los desembolsos ni amortizaciones del propio Fondo Monetario. De esta forma, se toma como punto de partida el 31 de diciembre del 2024 con Reservas Netas de -2,1 mil millones.

Cuando se firmó el acuerdo original, las metas de reservas lucían exigentes, pero todavía compatibles con un escenario de recuperación del acceso al financiamiento y un ingreso más dinámico de capitales. Para junio de 2025 se había fijado una meta de reservas netas de -1,6 mil millones de dólares, mientras que para diciembre del mismo año el objetivo era positivo en 1,9 mil millones. Sin embargo, el programa rápidamente quedó desactualizado frente a la realidad financiera y cambiaria.

La metodología del FMI tiene algunas particularidades para el cálculo de las reservas

En la primera revisión (tres meses después de la firma), el propio FMI reconoció esas dificultades y redujo de manera significativa las exigencias. La meta de diciembre de 2025 pasó de +1,9 mil millones a -3,1 mil millones, mientras que la de junio de 2026 se redefinió en 1,1 mil millones. Aun así, el desempeño del Banco Central de la República Argentina estuvo muy por debajo de esos umbrales: según el último Informe de Política Monetaria, las reservas internacionales netas (metodología FMI) cerraron diciembre de 2025 en -14,1 mil millones de dólares.

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Esto implica que el Gobierno incumplió ampliamente uno de los principales objetivos cuantitativos del programa. Sin embargo, lejos de endurecer la postura, el FMI volvió a recalibrar las metas. El nuevo acuerdo establece que para diciembre de 2026 las reservas netas deberán ubicarse en -6,1 mil millones de dólares, es decir, una mejora de 8 mil millones respecto al cierre efectivo de 2025. La nueva vara no parte del objetivo incumplido, sino de la situación real. Actualmente las Reservas a precios corrientes (incluyendo desembolso del Fondo y restando los Repo con vencimientos menor al año) son -866 millones de dólares, mientras que según la metodología del FMI rondan los -13.700 millones.

 

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