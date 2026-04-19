Crueldad extrema en La Plata: golpean y atan a una jubilada de 96 años

Destrozos y desorden en la habitación de la jubilada / EL DIA

La escena no deja lugar a dudas: lo que ocurrió en las últimas horas no fue “un robo más”. Fue un ataque brutal, desmedido, con una violencia que rozó la tragedia y que vuelve a poner en primer plano una pregunta incómoda que se repite en La Plata: ¿hasta dónde puede escalar la inseguridad?

En una casa ubicada en 46 y 25 -una zona que vecinos señalan como blanco frecuente de hechos similares-, una jubilada de 96 años fue sorprendida mientras dormía. Eran las 3 de la madrugada. La oscuridad y la aparente seguridad de la vivienda no alcanzaron para frenar a los delincuentes.

Según el relato de Silvia, su hija, los atacantes -al menos tres- accedieron desde una propiedad lindera, avanzaron por los techos de las casas y eligieron un punto vulnerable: una ventana protegida con rejas. No les importó. Forzaron la estructura, rompieron parte de la pared, arrancaron protecciones y lograron meterse.

Lo que vino después fue una pesadilla. Se le tiraron encima mientras dormía. La despertaron a golpes. La insultaron. La ataron. La obligaron a vivir, a los 96 años, una escena de terror que ningún adulto mayor debería atravesar.

“Le decían ‘vieja de mierda, ¿dónde están los dólares?’”, contó Silvia a EL DIA. La pregunta, absurda y violenta, se repitió una y otra vez mientras destrozaban la casa. Buscaban dinero que no existía: la víctima vive de su jubilación.

Pero la frustración de no encontrar lo que querían no los detuvo. Al contrario, la golpearon.

Cada cachetazo dejó marcas. Hematomas en brazos, en la cara, en un cuerpo frágil, con la piel sensible propia de la edad. La maniataron con lo primero que encontraron: un vestido de novia guardado en la casa. Lo rompieron y lo usaron para inmovilizarla. También le tapaban la boca para que no gritara. La violencia fue escalando minuto a minuto.

En un intento desesperado por defenderse, la mujer trató de quitarle la máscara a uno de los atacantes. La respuesta fue inmediata: un golpe brutal. Después, tirones de pelo y más agresiones. Todo bajo la lógica de una superioridad absoluta, sin límites, sin freno.

Rompieron placares, cajones, muebles. Revolvieron habitaciones enteras. El desorden y los destrozos -que quedaron registrados en las fotos que acompañan esta nota- reflejan no solo la búsqueda desesperada de dinero, sino también una violencia desbordada.

No alcanzó con robar

Le sacaron lo poco que tenía: algo de dinero, su teléfono celular y objetos personales. Incluso le quitaron las alianzas. Como no podían sacárselas, le colocaron aceite en las manos para deslizar los anillos. Un detalle que expone el nivel de frialdad con el que actuaron.

Cuando finalmente escaparon -otra vez por los techos-, la dejaron sola, atada, golpeada y en estado de shock. Recién cerca de las 7:30, la mujer logró asomarse a una ventana y pedir ayuda a los gritos. Una vecina escuchó, dio aviso y permitió activar la asistencia.

“Se podía haber muerto”, resumió su hija. Y no es una frase exagerada. La víctima había sufrido un ACV tiempo atrás. Un golpe más fuerte, una caída, un pico de estrés… cualquier variable podía haber desencadenado una tragedia.

El caso no solo expone la crueldad de quienes ejecutan estos robos, sino también un límite que parece haberse corrido: ya no hay barreras, ni códigos, ni siquiera frente a personas en extrema vulnerabilidad.. La investigación quedó en manos de las autoridades, y por el momento no hay detenidos.