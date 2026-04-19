La oferta o la búsqueda en la era de la IA: guía de soluciones

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Desde algoritmos que tasan propiedades hasta software de puesta en escena virtual. La clave: integrar la precisión digital con el criterio humano
La forma en que los platenses buscan un hogar ha cambiado y ya puede presentarse como un camino que no reconoce horarios ni distancias. Lo que antes comenzaba con una caminata por el centro mirando carteles o un llamado telefónico, hoy se inicia en la palma de la mano. Algo que puede parecerse hasta para arreglar la casa que se planea comprar. La llegada de la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías disruptivas no solo han agilizado los trámites, sino que han creado nuevas redes de valor en un mercado cada vez más exigente y competitivo.
Este fenómeno, conocido como “proptech”, está redefiniendo el tablero inmobiliario. Según estudios recientes sobre búsquedas virtuales en Argentina, al menos 9 de cada 10 operaciones de alquiler y venta comienzan en plataformas digitales. Y las propiedades que incorporan herramientas de IA o recorridos inmersivos (videos con una vista amplia o de 360 grados) registran un nivel de consultas ampliamente superior al de las publicaciones tradicionales.
Uno de los mayores desafíos es la fijación de precios en un contexto volátil. Aquí es donde aparecen las herramientas de Valuación Automatizada (AVM). En las inmobiliarias ya se habla de programas informáticos como Tasa.ai o los módulos predictivos de portales líderes, que utilizan Big Data (análisis de datos publicados en la red) para cruzar miles de variables en segundos. Estos sistemas analizan metros cuadrados, antigüedad, servicios de la zona y valores de cierre de operaciones reales (no solo de oferta) para sugerir un precio de mercado.
Para quien quiere vender o poner en alquiler, esto significa una ventaja competitiva: salir al mercado con un precio validado por datos evita el estancamiento de la propiedad.
Sin embargo, el rol del martillero sigue siendo vital para ponderar factores que el algoritmo no “ve”, como el estado de mantenimiento específico o el valor patrimonial.
La martillera Gisela Agostinelli, de la firma “Agostinelli Propiedades”, señala que “la inteligencia artificial permite muchas opciones y nos facilita muchas situaciones y será buena siempre y cuando la utilicemos de manera consciente; la tecnología disruptiva es una innovación que transforma y reemplaza procesos y productos cambiando el comportamiento de los usuarios”.
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La demanda ya no se conforma con una galería de fotos en dos dimensiones. El usuario actual exige una experiencia que le ahorre el recurso más escaso: el tiempo. En este sentido, el mercado le reclama a las herramientas digitales tres pilares fundamentales:
-Inmediatez y Omnicanalidad: el cliente hoy no espera a que abra la inmobiliaria. Demanda respuestas instantáneas vía WhatsApp o redes sociales. “Hoy día el primer contacto no es presencial; nos contactan por Instagram, Facebook, mail o telefónicamente”, explica Agostinelli. El uso de respuestas automáticas y WhatsApp Business brinda la seriedad y la rapidez que el usuario exige para no pasar a la siguiente propiedad.
-Realismo sin traslados: se le pide a la tecnología que “filtre” la realidad. Los interesados exigen tours 360 y visitas virtuales para conocer cada rincón antes de coordinar una cita a ciegas. “Antes había que imaginar y cuando se llegaba al departamento ver si te ilusionaba o desilusionaba; hoy la IA permite recrear una vivienda incluso después de una reforma, mejorando la percepción del cliente”, apunta la especialista.
-Propiedades aptas para la vida moderna: se pide que la tecnología ayude a identificar espacios funcionales. Tras la pandemia, se priorizan los metros cuadrados verdes, balcones, terrazas y, fundamentalmente, la conectividad. Los potenciales inquilinos o compradores escanean las propiedades buscando áreas de trabajo cómodas para el trabajo a distancia, una dinámica que se ha incrementado y que las plataformas deben destacar con precisión.
Para el inversor, este año puede presentarse atractivo bajo una nueva lógica de datos. “Promete un proceso atractivo para inversores basado fundamentalmente en la mejora del mercado locativo con mejores ingresos y una rentabilidad que hoy ronda el 7% aproximadamente”, analiza Agostinelli. La IA también se usa para hacer cuentas, minimizando riesgos y automatizando el seguimiento de las actualizaciones de los contratos de alquiler, que ahora se dan de manera más frecuente.
A pesar del avance de los chat que ofrecen IA y los sistemas automatizados, la tecnología no es un fin en sí misma, sino un potenciador. La relación personal sigue siendo el núcleo del negocio. La etapa de filtrado y búsqueda puede ser 100% digital, pero el cierre requiere de la confianza profesional.
Como concluye la especialista: “La IA no reemplaza el trabajo del profesional, sino que lo potencia. La tecnología puede reemplazar un montón de cuestiones, pero siempre la relación personal cara a cara es fundamental y no debe perderse. Hay un momento en el cual debemos encontrarnos face to face con el cliente para brindar detalles finales, despejar dudas y concretar la operación”.
En definitiva, en la era de la información, el factor social y el asesoramiento experto son los que terminan convirtiendo una propiedad en un hogar.
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