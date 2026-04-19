Los clubes de barrio también tienen propuestas para los mayores

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Las opciones incluyen desde el ejercicio físico con gimnasia, juegos y deportes hasta las artísticas y recreativas
Los clubes e instituciones barriales de La Plata ofrecen actividades y espacios de encuentro para adultos mayores que buscan mantenerse activos y socializar. Entre talleres culturales, actividades cognitivas y propuestas recreativas, las entidades tienen un papel clave en la vida diaria de la comunidad.
En el Club Reconquista (40 entre 15 y 16) se indicó que “si bien las propuestas no están dirigidas exclusivamente a adultos mayores, los jubilados participan activamente”.
Se dictan talleres de folklore los lunes de 18 a 20, de lectura crítica de literatura los lunes a las 17, y clases de yoga urbano los martes y jueves en dos turnos: de 7.30 a 8.30 y de 8.30 a 9.30.
La cuota social es de 10 mil pesos y las actividades rondan entre 25 mil y 30 mil pesos. Para consultas, comunicarse al (221) 316-3716.
En el Club Libertad (51 entre 16 y 17), se aclaró que las actividades son para todas las edades y cuentan con participación de personas mayores.
El tenis de mesa se practica lunes, miércoles y viernes de 18.30 a 21.30 (en distintos turnos), sábados de 14 a 18.30 y martes y jueves de 20 a 21.30.
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En danzas, hay salsa y bachata los lunes (principiantes a las 18 e intermedio a las 19.30). También se desarrollan clases de yoga con relajación y meditación los miércoles y viernes de 17 a 18.
Entre las opciones vinculadas al arte y las artesanías, se ofrecen crochet los viernes de 16 a 18 (25 mil pesos), tejido en telar y dos agujas los miércoles de 15 a 17 (30 mil pesos) y mosaiquismo los viernes de 17 a 19.
Además, hay un taller de lectura los lunes de 16.30 a 18 (25 mil pesos) y el espacio “El arte de saber pensar y sus beneficios”, los martes de 16.30 a 18.30, donde se trabaja la memoria, la estimulación sensorial y la reflexión grupal (18 mil pesos).
La oferta incluye opciones recreativas como coro (miércoles de 19 a 21), tango (miércoles a las 18, 22 mil pesos), tai chi (jueves a las 16, 25 mil pesos) y karate (martes, jueves y viernes de 19.30 a 21).
A su vez, se debe abonar una cuota social de 6 mil pesos. Para más detalles, contactarse al (221) 599-1966.
En el Club Circunvalación (avenida 7 entre 77 y 78) se brindan clases de gimnasia para mayores de 50 años con baile latino y actividades recreativas. Se realizan lunes, miércoles y viernes de 8 a 10, y martes y jueves de 18 a 20, con turnos adicionales de 15 a 17.
En la Biblioteca Popular Dr. Nicolás Avellaneda, de la misma entidad, se ofrecen propuestas gratuitas: teatro (martes de 13.30 a 15), taller literario y de lectura (miércoles de 14 a 16) y taller de memoria cognitiva (viernes de 13.30 a 15). En mayo se incorporan manualidades, yoga y folklore. Para más detalles, llamar al (221) 418-8701.
En el Club Tricolores (648 y 1) se practica newcom los martes y jueves de 15 a 17 (30 mil pesos), y se dictan clases de yoga los lunes, martes y jueves de 9 a 11 (35 mil pesos). Para más información, comunicarse al (221) 629-1972.
En el Club Capital Chica (66 entre 156 y 157), el grupo “Raíces de la Tercera Edad” se reúne los miércoles a las 17 con actividades como buraco, rummy, cartas, dominó y tejo. Además, organizan salidas grupales.
Para participar se requiere ser socio (cuota 9 mil pesos). Más información al (221) 450-3528.
En el Centro de Fomento Gonnet (502 entre 15 y 16) hay gimnasia para mayores de 60 años los lunes, miércoles y viernes, y para más de 50 los martes y jueves de 9 a 10. También se realiza un taller de memoria y estimulación cognitiva los martes de 16 a 17 y los viernes de 10 a 11.
Las clases rondan los 30 mil pesos y la cuota social es de 7 mil pesos. Para más información, contactarse al (221) 434-8687.
En el Club Curuzú Cuatiá (Camino General Belgrano entre 411 y 413) se realizan actividades los lunes, miércoles y viernes a las 10, con ejercicios de movilidad y fuerza y propuestas recreativas como ajedrez, tejo, taller de cuentos, canto y baile. El último viernes de cada mes organizan desayunos compartidos.
El valor de la propuesta es de 22 mil pesos, más la cuota societaria de 5 mil pesos. Para obtener más información contactarse al (221) 676-0016.
En la Biblioteca Popular Alejo Iglesias (calle 6 entre 43 y 44), el grupo “Primavera” de adultos mayores se reúne los martes y jueves de 10 a 13 con actividades gratuitas de encuentro, charlas y talleres. Asimismo, se ofrece un curso de “alfabetización digital” los viernes de 10 a 13 y se puede participar del coro los jueves a las 18 (ambos a la gorra).
A la oferta se suman talleres gratuitos de tejido (miércoles de 10 a 12 y de 15.30 a 17.30), marroquinería (viernes de 10 a 12), folklore (lunes, martes y viernes desde las 16), ajedrez (martes a las 16) y tango (miércoles a las 18). Las consultas se pueden realizar al (221) 577-9038.
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