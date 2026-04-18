Una disputa libertaria salida de control y los mensajes que retumban en el peronismo



El ecosistema libertario transitó una nueva semana cruzado por su interna feroz. Una disputa que baja sin filtros a la Provincia y derrama, sin escalas, desde las redes sociales al territorio. Esa particular dinámica se potencia de la mano de la etapa más compleja por la que atraviesa la administración de Javier Milei, cruzada por el escándalo que envuelve al jefe de Gabinete Manuel Adorni y un proceso económico que fatiga y enoja a un alto porcentaje de electorado que depositó a la Libertad Avanza en la Casa Rosada.

Esa riña alcanza tanta profundidad que no encuentra dique de contención ni en el peor momento del Gobierno. Por el contrario, como si adquiriera una dinámica renovada, los pesares oficiales parecen transformarse en insumos necesarios para potenciarla. Una tregua anudada en el pináculo del poder duró lo que un suspiro.

La tensión entre Karina Milei y su lugarteniente bonaerense Sebastián Pareja con el sector de Santiago Caputo, derivó en movimientos institucionales con epicentro en la Legislatura y días de furia tuitera que escaló la pelea al límite del insulto y la total falta de decoro.

El caso es que Pareja terminó por ejecutar un plan que comenzó a escribirse allá por diciembre cuando en aquél entonces, en pos de evitar que la disputa interna fuera en ascenso, se convino que el caputista Agustín Romo se quedara con la presidencia del bloque de diputados de LLA. En menos de cinco meses ese acuerdo precario se rompió y Romo salió eyectado del cargo.

El platense Juanes Osaba, hombre de Pareja, se hará cargo de una bancada que funcionaba sin un rumbo definido: con el jefe político del partido motorizando estrategias y proyectos y un presidente de bloque ausente en la definición de la hoja de ruta legislativa.

Esa disfuncionalidad es parte de un problema mayor que tiene que ver con la convivencia forzada en el gabinete nacional entre Karina Milei y Santiago Caputo. Es una situación que explica los furiosos intercambios que en las redes sociales se dispensaron varios tuiteros caputistas y la karinista diputada nacional Lilia Lemoine. Todo sucedió luego de que trascendiera que la Justicia porteña citara a declarar a varios jóvenes caputistas en una causa que les inició Pareja por haber publicado su número de teléfono.

La pelea ascendió un escalón más. El sector de Caputo ya no sólo hace blanco en la figura de Pareja sino que ahora traslada la responsabilidad a la propia hermana del Presidente por haberlo puesto a cargo del armado territorial en la Provincia. Un dato adicional: el propio Milei se metió en esos cruces replicando uno de los mensajes de Lemoine.

En su carrera por transformarse en candidato a gobernador, Pareja conquistó otra colina con el desplazamiento de Romo. Antes, con el aval de la hermana del Presidente, había desplumado al caputismo en el armado de las listas que compitieron en septiembre.

Mientras se perciben los crujidos oficiales, Cristina Kirchner dejó trascender por estas horas que Axel Kicillof no sería su candidato presidencial. No lo hizo a través de canales oficiales, sino por medio de algunos comunicadores que suelen expresar en público lo que la ex mandataria transmite en privado.

Esa posición no supone una novedad. Sí, en cambio, el hecho de que se pusiera esa carta sobre la mesa en momentos en que el Gobernador se encontraba en España amasando una agenda internacional que lo muestre como presidenciable. La titular del PJ nacional hizo algo más: envió una delegación propia a la cumbre progresista que se desarrolló en el Viejo Continente para marcar diferencias con Kicillof y plantear, desde ese ámbito, un rechazo a la condena que purga la ex presidenta.

Por debajo de esa relación política rota cabalga el peronismo bonaerense. Por un lado, observa esos movimientos y se alinea, en mayor o menor medida, con uno u otro sector. Por el otro, florecen potenciales candidatos a gobernador en sintonía con la fuerte erosión que sufre el gobierno de Javier Milei en medio del escándalo que envuelve a Adorni y un situación económica que empuja a un creciente descontento social.

Hay dirigentes que se mueven con la idea de armar una Primaria presidencial ampliada en la que compita Kicillof con algún candidato de otro perfil, más de centro. Desde que dejó el poder, la ex presidenta terminó aceptando o imponiendo candidatos presidenciales que no eran de su entorno. Ocurrió con Daniel Scioli, luego con Alberto Fernández y finalmente con Sergio Massa. Acaso sea, apenas, una señal.