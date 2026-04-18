Un empate silencioso en Gonnet entre Santa y GEBA, en hockey

MAJO GRANATTO DOMINA LA BOCHA ANTE LA MARCA DE UNA RIVAL / @HOCKEYSBHC Y @ROBERTA.S_PH

Santa Bárbara "A" y GEBA no se sacaron ventajas al igualar 0 a 0, en la cancha del club de Gonnet. Dicho partido correspondió a la sexta fecha del torneo Metropolitano de hockey femenino. El conjunto tricolor, dirigido técnicamente por Santiago Camacho, llegaba a este encuentro precedido de una derrota (V. Lomas 2 a 1).

Ambos equipos suman 10 puntos y no supieron aprovechar el empate de Lomas y la caída de River Plate para saltar a la punta que sigue siendo patrimonio de Las Conejas con 11 unidades, en la categoría máxima del Metro de Damas.

Intermedia: Santa Bárbara "A" 1 (Francisca Guichandut Regal), GEBA 1.

Quinta: Santa Bárbara "A" 2 (Pilar Alayes y Victoria Meira), GEBA 0.

Sexta: Santa Bárbara "A" 1 (Sofía Di Rocco), GEBA 0.

Séptima: Santa Bárbara "A" 0, GEBA 1.

La fecha se completó con Arquitectura 0, Banco Nación 3; San Lorenzo de Almagro 2, St. Catherine 's 3; Italiano 3, Lomas 3; Belgrano 1, River Plate 0 y San Fernando "A" 2, Ciudad de Buenos Aires "A" 2. Banco Provincia "A" y Olivos estarán jugando mañana, desde las 13, en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club, con la televisación de ESPN y Disney Plus Premium.

Las posiciones de la categoría superior quedaron de la siguiente manera: Lomas 11 puntos, Santa Bárbara "A" 10, River Plate 10, Belgrano 10, GEBA 10, Banco Nación 9, San Fernando "A" 9, Italiano 9, St. Catherine 's 8, Arquitectura 7, Banco Provincia "A" 6, Ciudad de Buenos Aires "A" 5, Olivos 4 y San Lorenzo de Almagro 2.

La siguiente jornada estará compuesta por Banco Nación vs San Fernando "A", Ciudad de Buenos Aires "A" vs Banco Provincia "A"; Olivos vs Belgrano; River Plate vs Santa Bárbara "A", GEBA vs Italiano, Lomas vs San Lorenzo de Almagro (televisado) y St. Catherine 's vs Arquitectura.

EL PINCHA SE QUEDÓ CON EL DUELO PLATENSE CONTRA SANTA "C" / EDLP

DUELO PLATENSE PARA EL PINCHA

En lo que respecta al duelo platense de la jornada fue para Estudiantes que se impuso en su visita a Santa Bárbara "C" 2 a 0. en el marco de la Primera D2. Los goles del conjunto albirrojo fueron marcados por Florencia Turchetti y Martina Domínguez. El Pincha ahora suma 8 puntos, ya que cosechó su segunda victoria del torneo, con lo que se despega del fondo de la tabla de posiciones; mientras que el equipo tricolor sigue con 5 al sufrir su tercera derrota en el certamen.

Intermedia: Santa Bárbara "C" 0, Estudiantes "A" 0.

Quinta:Santa Bárbara "C" 0, Estudiantes "A" 2 (Olivia Almada Ricciardi y Pilar Paulino).

Sexta: Santa Bárbara "C" 0, Estudiantes "A" 1 (María Magdalena Sibuet).

Séptima:Santa Bárbara "C" 1 (Uma Dionisio), Estudiantes "A" 2 (Isabel Errea y Iris Montero Labat).

Próxima fecha: Estudiantes "A" vs Quilmes High School Club y Asociación del Sur vs Santa Bárbara "C".

A continuación se detallan todos los resultados de los equipos platenses en las diferentes categorías del torneo de la Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires.

Primera C1

Universitario "A" 2 (Pilar Durante y Camila Moore Castelli), Lanús 2.

La "U" arrastra dos partidos sin ganar con un empate y una derrota.

Intermedia: Universitario "A" 7 (Guillermina Inveninato -2-, Magalí Arnal -2-, Guadalupe Romero, Olivia Alub e Isabella Di Loreto Terracciano), Lanús 1.

Quinta: Universitario "A" 5 (Emma Fernández Gener, Valentina Zitti, Morena Zitti, Olivia Aiub y Justina Domínguez Velazco), Lanús 0.

Sexta: Universitario "A" 3 (Elisa Atzeni Bellon, María Mercedes Giles y Delfina María Vélez), Lanús 0.

Séptima: Universitario "A" 3 (Julia Ernestina Aguirre Soto -2- y Magdalena Arroyo), Lanús 1.

Próxima fecha: CASI vs Universitario "A".

Primera C2

Champagnat 4, Santa Bárbara "B" 1 (Rosario Michelini).

Santa volvió a perder después de tres triunfos consecutivos.

Intermedia: Champagnat 2, Santa Bárbara "B" 1 (Angelina Caimi).

Quinta:Champagnat 1, Santa Bárbara "B" 1 (Emilia Amichetti).

Sexta: Champagnat 2, Santa Bárbara "B" 1 (Amparo Tolosa Paz).

Séptima:Champagnat 1, Santa Bárbara "B" 1 (Martina Emilia Coronel).

Próxima fecha: Santa Bárbara "B" vs Banade.

San Luis "A" 2 (María Camila Roberti Merlo y Delfina Beramendi), Camioneros 0.

Las Maristas volvieron al triunfo después del traspié de visitante ante Municipalidad de Vicente López (2-1)

Intermedia: San Luis "A" 1, Camioneros 1 (Juana Sandoval).

Quinta:San Luis "A" 0, Camioneros 3.

Sexta: San Luis "A" 3 (Charo García Bolano, Ema Carrasco Quintana y Clara Maspoli), Camioneros 1.

Séptima:San Luis "A" 0, Camioneros 1.

Próxima fecha: SAG Lomas de Zamora vs San Luis "A".

Primera D1

Vélez Sarsfield "B" 0, Gimnasia "A" 3 (Carlina Agudo Porras, Abril Ciccodicola y Sofía Romano). Jugaron en la cancha 1 del Parque Olímpico de Buenos Aires.

Las Lobizonas sumaron su segunda victoria seguida.

Intermedia: Vélez Sarsfield "B" 1, Gimnasia "A" 0.

Quinta:Vélez Sarsfield "B" 2, Gimnasia "A" 0.

Sexta: Vélez Sarsfield "B" 3, Gimnasia "A" 1 (Martina Hentsch).

Séptima:Vélez Sarsfield "B" 3, Gimnasia "A" 1 (Catalina Ramundo).

Próxima fecha: Gimnasia "A" vs Los Matreros.

Primera D2

Universidad Nacional de La Matanza 2, San Luis "B" 2 (María Belén Canaglia y Micaela Zocco Deniss).

Las Marístas sumaron su quinto partido sin perder con una victoria y cuatro empates.

Intermedia: Universidad Nacional de La Matanza 1, San Luis "B" 2 (Valentina Anabel Nadales e Ingrid Anahí Zocco).

Quinta:Universidad Nacional de La Matanza 1, San Luis "B" 2 (Renata Gorchs y Luisina Montoya).

Sexta: Universidad Nacional de La Matanza 3, San Luis "B" 0.

Próxima fecha: San Luis "B" vs Miraflores Country.

Primera D4

Olivos "B" 2, Santa Bárbara "D" 1 (Lola Pelaez).

Santa lleva cinco sin ganar con cuatro derrotas consecutivas y un empate.

Intermedia: Olivos "B" 1, Santa Bárbara "D" 0.

Sexta: Olivos "B" 0, Santa Bárbara "D" 3 (Camila Rigiracciolo, Clara De Maestri y Sofía Oliva).

Séptima:Olivos "B" 0, Santa Bárbara "D" 1 (Olivia Alarcón).

Próxima fecha: Santa Bárbara "D" vs Tigre RC.

Sociedad Hebráica 0, Universitario "B" 1 (Victoria Campos).

La "U" cosechó su segundo éxito al hilo.

Intermedia: Sociedad Hebráica 1, Universitario "B" 4 (Mora Pascuas, Martina Torres, Pilar Balbi y Dolores Villar).

Quinta: Sociedad Hebráica 1, Universitario "B" 2 (Martina Suárez y Clara Fiorito Rocha).

Sexta: Sociedad Hebráica 0, Universitario "B" 2 (Amparo López Agrícola y Pilar Sereno).

Séptima: Sociedad Hebráica 0, Universitario "B" 7 (Clara Carrera Storani -2-, Charro Durante -2-, Emilia Papagni, Sofía Grilli Caballero y Sofía Bernardi).

Próxima fecha: Universitario "B" vs Racing Club.

Primera E1

Universitario "C" 2 (María Belén Jarque y Chavela Larrivey Zárate), Colegio Manuel Belgrano 1.

La "U" cosechó su segunda victoria consecutiva.

Intermedia: Universitario "C" 3 (Zoe Cruz, Julia Cervellini y Malena Dos Santos), Colegio Manuel Belgrano 2.

Quinta: Universitario "C" 2 (Juana Magioni y Juana Martínez Girard), Colegio Manuel Belgrano 3.

Sexta: Universitario "C" 0, Colegio Manuel Belgrano 1.

Séptima: Universitario "C" 1 (Charo Leguizamón), Colegio Manuel Belgrano 4.

Próxima fecha: Belgrano Day School Club vs Universitario "C".

Primera E2

Estudiantes "B" 0, Ducilo "B" 1.

El Pincha sigue sin poder ganar. Sumó su cuarta caída y ostenta solamente dos empates.

Intermedia: Estudiantes "B" 2 (Alma Magalí Sarubio y Sofía Medina), Ducilo "B" 1.

Quinta: Estudiantes "B" 2 (Paz Giner Perri y Alfonsina Belling), Ducilo "B" 3.

Sexta: Estudiantes "B" 1 (Helena Farina), Ducilo "B" 2.

Séptima: Estudiantes "B" 0, Ducilo "B" 4.

Próxima fecha: Ferro Carril Oeste "B" vs Estudiantes "B".

Municipalidad de Vicente López "B" 5, Santa Bárbara "F" 1 (Brenda Jimena Velazquez).

Santa perdió los seis partidos del torneo donde solamente marcó 3 goles y recibió 28.

Intermedia: Municipalidad de Vicente López "B" 5, Santa Bárbara "F" 0.

Quinta: Municipalidad de Vicente López "B" 5, Santa Bárbara "F" 1 (Manuela De La Portilla).

Sexta: Municipalidad de Vicente López "B" 3, Santa Bárbara "F" 1 (Helena Clara Pérez de la Cruz).

Séptima: Municipalidad de Vicente López "B" 2, Santa Bárbara "F" 0.

Próxima fecha: Santa Bárbara "F" vs Quilmes "C".

Primera E4

Everton 2 (Pilar Hansen Gutty y Sofía Hansen Gutty), Los Cedros 3.

Las decanas se quedaron sin invicto, ya que hasta aquí llevaban cinco victorias consecutivas; mientras que fueron superadas por una unidad en la punta de la tabla de posiciones por Boca Juniors (16).

Intermedia: Everton 3 (Renata Berho, Avril Brito y Sofía Belén Vicens), Los Cedros 2.

Quinta: Everton 3 (Paulina Devoto, Martina Colman y Uma Casado), Los Cedros 1.

Sexta: Everton 2 (Juana Montoya y Alma Durso), Los Cedros 2.

Séptima: Everton 1 (Malena Funes), Los Cedros 2.

Próxima fecha: Monte Grande "B" vs Everton.

Primera F1

Santa Bárbara "E" 1 (Constanza Bourdoncle), Comunicaciones "B" 2.

Santa sufrió su segunda derrota consecutiva.

Intermedia: Santa Bárbara "E" 0, Comunicaciones "B" 1.

Quinta: Santa Bárbara "E" 1 (María Candelaria Vizcaino), Comunicaciones "B" 3.

Sexta: Santa Bárbara "E" 2 (Mercedes Willi y Elena Bernasconi), Comunicaciones "B" 1.

Séptima: Santa Bárbara "E" 0, Comunicaciones "B" 1.

Próxima fecha: San Martín "C" vs Santa Bárbara "E".

Buenos Aires Cricket & Rugby Club "C" 2, Universitario "D" 0.

La "U" volvió a perder después del triunfo como local sobre Italiano "D" (3-0).

Intermedia: Buenos Aires Cricket & Rugby Club "C" 3, Universitario "D" 1 (Mora Caminos Schwartz).

Quinta: Buenos Aires Cricket & Rugby Club "C" 6, Universitario "D" 0.

Sexta: Buenos Aires Cricket & Rugby Club "C" 1, Universitario "D" 0.

Séptima: Buenos Aires Cricket & Rugby Club "C" 7, Universitario "D" 4 (Ana Catalina Rollan, Emilia Perta, Margarita Camano y Martina Parovina).

Próxima fecha: Universitario "D" vs Pucará "D".

Primera F2

Gimnasia "B" 3 (Jazmín Ariana Avalos, Ariana Iturriaga y Martina Caimi), Banade "B" 4.

Las Lobizonas cosecharon su segunda derrota consecutiva.

Intermedia: Gimnasia "B" 1 (Guadalupe Scilingo), Banade "B" 1.

Quinta: Gimnasia "B" 1 (Amparo Abril Maciel), Banade "B" 0.

Sexta: Gimnasia "B" 1 (Martina Julieta Pogonza), Banade "B" 0.

Séptima: Gimnasia "B" 0, Banade "B" 2.

Próxima fecha: Buenos Aires Cricket & Rugby Club "C" vs Gimnasia "B".

Primera F4

Municipalidad de La Matanza 2, San Luis "C" 0.

Las Maritas siguen sin ganar con apenas un empate y cinco caídas.

Intermedia: Municipalidad de La Matanza 1, San Luis "C" 0.

Quinta: Municipalidad de La Matanza 9, San Luis "C" 0.

Sexta: Municipalidad de La Matanza 5, San Luis "C" 0

Séptima: Municipalidad de La Matanza 10, San Luis "C" 0.

Próxima fecha: San Luis "C" vs San Fernando "C".

Primera G1

Asociación Coronel Brandsen 0, San Fernando "D" 0.

Las Coronelas estiraron su invicto en el certamen con tres triunfos y tres empates.

Intermedia: Asociación Coronel Brandsen 1 (Florencia Stancato), San Fernando "D" 4.

Quinta: Asociación Coronel Brandsen 0, San Fernando "D" 3.

Sexta: Asociación Coronel Brandsen 1 (Paulina López), San Fernando "D" 2.

Séptima: Asociación Coronel Brandsen 3 (Julia Laubenheimer -2-), San Fernando "D" 2.

Próxima fecha: Puerto Nizuc "C" vs Asociación Coronel Brandsen.

JUEGAN LOS CABALLEROS

Después del éxito en el clásico platense lo que permitió obtener el primer triunfo de la temporada, un Santa Bárbara "A" revitalizado estará recibiendo esta tarde, desde las 16, a SAG de Los Polvorines; mientras que Universitario hará lo propio GEBA, en el marco de la sexta fecha del torneo Metropolitano de Primera División de hockey masculino.

La fecha se completa con los siguientes cruces: Banco Provincia vs Ciudad de Buenos Aires "B", Ducilo vs Lomas, Hurling vs San Martín (15:30, en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club), Ciudad de Buenos Aires "A" vs Quilmes y San Fernando vs Mitre.

En lo que respecta a las posiciones están con San Fernando 15 puntos, Mitre 13, Ciudad de Buenos Aires "A" 13, Banco Provincia 13, Hurling 8, Universitario 7, Quilmes 6, Santa Bárbara "A" 5, Ducilo 5, SAG de Los Polvorines 4, Lomas 2, GEBA 1, San Martín 1 y Ciudad de Buenos Aires 1.

A todo esto en Primera B1 de Caballeros, Estudiantes (6) estará visitando a Quilmes High School Club (9); mientras que Santa Bárbara "B" (7) hará lo propio con GEBA "B" (10). En Primera C1, Everton (1) será visitante de Boca Juniors (7) y Gimnasia (10) recibirá a Tristán Suárez (13).

También habrá acción en el torneo Metro Domingo Damas. Zona A: Olivos (12) vs Santa Bárbara "G" (3) y Estudiantes "C" (10) vs Lanús (10). Zona B: Albatros (12) vs Gimnasia de Ituzaingó (7) y CUBA "B" (3) vs Universitario "E" (9).