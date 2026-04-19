Depresión, psicosis y ansiedad posparto: cuando la maternidad se vuelve un riesgo

La muerte de Mía Rosario Carbajal González, la beba de casi tres meses cuyo cuerpo fue encontrado el lunes en un obrador de la Facultad de Arquitectura de la UNLP, sacudió a La Plata y abrió múltiples interrogantes que trascienden lo estrictamente judicial. La causa, que inicialmente investigó la justicia federal por el ámbito del hallazgo y con la presunción de un homicidio, derivó en la figura de abandono de persona agravado (por el vínculo y el resultado), con el foco en la madre, Camila De Viggiano Rojas (32), y en su estado de salud mental. Es que los forenses no detectaron lesiones en el cuerpito de la niña.

Mientras la investigación avanza ahora bajo la órbita de la fiscal Virginia Bravo y la jueza de Garantías Marcela Garmendia, emerge con fuerza un tema tan sensible como poco comprendido: las enfermedades mentales vinculadas al embarazo y el posparto.

Los primeros elementos del expediente que instruye este caso dan cuenta de una patología psiquiátrica de base -esquizofrenia- y de un cuadro clínico complejo. El informe médico describe a una paciente con ideas delirantes de daño, alteraciones perceptivas, pensamiento desorganizado y escasa conciencia de enfermedad. Actualmente De Viggiano Rojas permanece internada en el área de Salud Mental del hospital San Martín, bajo custodia y con criterio de internación por riesgo para sí y para terceros.

NO GENERALIZAR LOS TRASTORNOS

En este contexto, especialistas advierten sobre la importancia de no simplificar ni generalizar estos trastornos.

“No todos los cuadros posparto son iguales y es clave diferenciarlos”, explica el psicólogo platense Mel Gregorini. “Desde el punto de vista clínico, una de las variables centrales es el principio de realidad: si la persona está conectada con lo que ocurre o si hay una ruptura”.

Esa distinción permite ordenar un abanico de situaciones que suelen agruparse de manera imprecisa bajo el rótulo de “depresión posparto”. En el extremo más leve se encuentra el llamado “baby blues”, una reacción frecuente que puede afectar hasta al 80% de las mujeres tras el parto. Se trata de un estado transitorio de tristeza, irritabilidad o llanto fácil, vinculado a los cambios hormonales, el cansancio y la adaptación al nuevo rol. No es un trastorno mental y suele resolverse espontáneamente en pocas semanas.

La depresión posparto, en cambio, sí constituye un cuadro clínico que requiere atención. Puede incluir angustia persistente, sentimientos de culpa, baja autoestima, dificultades para vincularse con el bebé o pensamientos negativos sobre sí misma. Sin embargo, aun en sus formas más severas, la mujer mantiene el contacto con la realidad. “Puede haber una visión distorsionada de sí misma o de su vida, pero no hay delirios ni alucinaciones”, precisa Gregorini.

Distinto es el caso de la psicosis posparto, un trastorno infrecuente pero de extrema gravedad. “Ahí hablamos de una desconexión con la realidad”, señala el especialista. “Pueden aparecer alucinaciones, delirios, ideas de persecución o creencias de tipo religioso que guían la conducta. La persona actúa en función de esas creencias, que para ella son absolutamente reales”.

Este tipo de cuadros suele requerir intervención urgente. La excitación psicomotriz, la desorganización del pensamiento y la alteración del juicio pueden derivar en conductas de riesgo si no hay contención adecuada. “Son situaciones tratables, pero necesitan abordaje intensivo, con medicación, seguimiento y apoyo constante”, agrega Gregorini.

EL PERIODO DE “ALTA VULNERABILIDAD”

La médica psiquiatra Laura Lorenzo, especializada en psiquiatría perinatal, coincide en que el posparto es un período crítico, especialmente en mujeres con antecedentes de trastornos psiquiátricos. “Es una etapa de alta vulnerabilidad. Puede haber recaídas o incluso la aparición de primeros episodios”, explica. “Por eso es fundamental el seguimiento cercano, incluso cuando la persona está estable”.

Uno de los puntos más sensibles es la continuidad del tratamiento. “El embarazo no protege de la enfermedad mental. Y suspender la medicación sin indicación médica puede ser riesgoso”, advierte Lorenzo. “Siempre hay que evaluar el balance entre los posibles efectos de los fármacos y los riesgos de una enfermedad no tratada, que muchas veces son mayores”.

“Baby blues”: estado transitorio de tristeza, irritabilidad o llanto fácil tras el parto

En trastornos como la esquizofrenia o el bipolar, el abandono del tratamiento es un factor de riesgo claro de descompensación. “El posparto requiere controles frecuentes, contacto con la familia y monitoreo de los síntomas”, señala. “El trabajo interdisciplinario entre psiquiatría, psicología, obstetricia y pediatría es clave para sostener a la madre y proteger al bebé”.

Los especialistas también destacan el peso de los factores sociales y personales. Antecedentes de violencia, experiencias traumáticas, consumo de sustancias o falta de redes de apoyo pueden incrementar la vulnerabilidad. “En los casos más extremos, muchas veces hay historias de sufrimiento psíquico de larga data”, indica Gregorini. “No son situaciones que aparecen de un día para el otro”.

Sin embargo, insisten en que no debe establecerse una relación automática entre enfermedad mental y violencia. Desde el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal advierten que la mayoría de las mujeres con depresión o ansiedad posparto no representa un riesgo para otros. “El mayor peligro, en esos casos, suele ser para la propia mujer, especialmente si no recibe ayuda”, remarcan.

La confusión entre distintos diagnósticos es otro problema frecuente. Bajo la etiqueta de “depresión posparto” suelen incluirse cuadros de ansiedad, trastornos obsesivo compulsivos o incluso episodios psicóticos. “No es lo mismo tener pensamientos intrusivos que no se desean, que actuar bajo un delirio”, explican los especialistas. “Cada situación requiere una evaluación profesional precisa”.

El estigma social, en tanto, puede agravar el cuadro. El temor a ser juzgadas o a perder la custodia del hijo lleva a muchas mujeres a ocultar lo que les ocurre. “Es fundamental generar espacios de escucha sin prejuicios”, coinciden. “Saber que estos trastornos existen y que tienen tratamiento puede marcar una diferencia”.

El caso que conmociona a La Plata vuelve a poner en primer plano una problemática compleja, donde se entrecruzan salud, justicia y sociedad. Más allá de la responsabilidad penal que deberá determinar la Justicia, los especialistas subrayan la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención, detección temprana y acompañamiento.

Porque en el posparto no sólo nace un hijo: también se abre una etapa de profunda transformación física, emocional y psíquica para la madre. En ese proceso, la presencia o ausencia de cuidado puede resultar decisiva.