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Espectáculos |FUROR ENTRE LOS FANS

Ricky Martin: el fenómeno que conquista a la Argentina

El paso del cantante boricua por el país, al que considera “su segunda casa”, reforzó el amor inquebrantable que tiene con el público local

Ricky Martin: el fenómeno que conquista a la Argentina

El boricua brindó recitales en Córdoba, Rosario y Buenos Aires

19 de Abril de 2026 | 04:03
Edición impresa

La llegada de Ricky Martin a la Argentina no fue simplemente una escala más de su gira “Ricky Martin Live 2026”, fue una verdadera revolución emocional que reafirmó el vínculo inquebrantable que el astro puertorriqueño tiene con el público argento. Desde el momento en que su avión privado aterrizó en Ezeiza el pasado 11 de abril, procedente de Paraguay, la expectativa escaló a niveles de “locura total”.

Acompañado por sus hijos mellizos, Matteo y Valentino (quienes ya tienen 17 años), el cantante eligió hospedarse en el lujoso Palacio Duhau en Recoleta. Fue precisamente allí donde se vivió uno de los momentos más virales del año: cientos de fanáticos acamparon frente al hotel y contrataron a una banda musical para recibirlo. Lejos de esconderse, Ricky bajó a la vereda, bailó con sus fans y firmó autógrafos, un gesto que sus seguidores calificaron como “humildad de otro planeta”.

La gira comenzó con un Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba totalmente colmado el 12 de abril. Luego, el 14 de abril, el Autódromo Municipal de Rosario recibió a 17.000 personas en un show que contó con un operativo de seguridad sin precedentes.

Sin embargo, el epicentro del furor fueron las noches del viernes y ayer en el Campo Argentino de Polo en Buenos Aires. Con cinco cambios de look y una puesta en escena que alternó entre lo acústico y lo bailable, Ricky repasó éxitos como “Fuego de noche, nieve de día”, “La Mordidita” y el cierre épico con “La copa de la vida”. Con una energía extrema, el cantante agradeció el amor de su “segunda casa” y se maravilló con la energía de su gente.

EL AMOR DE RICKY CON LA ARGENTINA

El vínculo de Ricky Martin con la Argentina trasciende lo profesional, y así quedó demostrado en su encuentro privado con Marcelo Tinelli, un amigo de hace muchos años. Antes de su primer show en Buenos Aires, el conductor visitó al artista y compartió un emotivo mensaje: “Hace 35 años conocí a un ser humano maravilloso, con un talento único, con un carisma sensacional (…) uno de los más grandes artistas latinos”. Este encuentro no fue solo una formalidad, Tinelli recordó con nostalgia los inicios del boricua en “Videomatch”, destacando que, a pesar de su fama global, Ricky conserva la misma humildad.

Más allá de los escenarios, el artista aprovechó su tiempo en el país para disfrutar de momentos de calidad, compartiendo momentos íntimos con sus hijos, Matteo y Valentino, visitando el MALBA, y manteniéndose cerca de sus seguidores: saludó desde el balcón de su hotel y firmó autógrafos.

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Al cierre de esta edición, el cantante brillaba nuevamente con su segundo show en el Campo Argentino de Polo, que tuvo entradas agotadas desde hace meses.

Tinelli visitó al músico previo a su show

 

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