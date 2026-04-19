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La Ciudad |IMPRESIONES

Ocurrencias: los novios del rey

Alejandro Castañeda
Alejandro Castañeda

19 de Abril de 2026 | 02:24
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El libro “Los novios de Felipe”, del periodista Joaquín Abad, causó mucho ruido en los cuarteles de la prensa amarilla. El texto aporta solamente un vendaval de rumores, especulaciones y debates cargados de morbo. Denuncia la presunta doble vida del rey español, emparejado con hombres influyentes de distintos ámbitos, como Miguel Bosé y Alejandro Sanz, menciones que, por supuesto, promovieron un festín de comentarios escandalosos en programas de chimentos y redes sociales. Pero uno de los capítulos más sensibles es el que aborda la relación de Felipe con su esposa, la reina Letizia. El libro sugiere que Letizia estuvo al tanto de estos sucesos desde antes del matrimonio, pero aceptó servir de pantalla y darle hijas y buena compañía para otorgarle entidad masculina a un monarca que parece necesitar cada tanto otros refuerzos pasionales, vengan de donde vengan.

El libro introduce el provocador concepto de “novias de catálogo”, insinuando que relaciones pasadas -como la que mantuvo con la modelo Eva Sannum- también habrían respondido a estrategias diseñadas para construir una imagen pública que no pusieran en riesgo las exigencias institucionales ni la imagen del monarca.

Nada extraño. La vida palaciega, con tanta artificiosidad disfrazada de rituales, siempre ha ido complicando la vida de Felipe, que tiene un padre ambulante que anda pagando caro sus travesuras, un cuñado muy apegado a negocios sucios y una esposa protagonista de un libro de Jaime Peñafiel, presentado hace dos años, con declaraciones de quien dice ser ex novio y ex cuñado de la reina, un allegado despechado y botón, que al parecer –explica- siguió haciendo uso de doña Letizia cuando ella ya ejercía como madre y soberana.

Tantas horas libres y el despliegue de una agenda aburrida y protocolar, debe tentar a sus majestades a buscar otros pasatiempos menos suntuosos y más carnales. La realeza enseña a ejercer un dominio efectivo en la esfera de las apariencias y a saber ocultar su intimidad y sus secretos. Desde la cuna aprendieron que la vida verdadera late lejos de sus castillos y que hay que apelar a otras vibraciones para que el deseo se abra paso como pueda.

El rey español habría tenido contactos íntimos con Miguel Bosé y Alejandro Sanz

Letizia fue agraviada por confesiones de Jaime del Burgo, un ex pariente que asegura haber sido su amante, antes y después de coronarse. Un diario metropolitano difundió dos años atrás un supuesto encuentro fuera de programa con este inversor español que se presenta como el amor de la Letizia plebeya y después, tras casarse con una hermana de Letizia, como cuñado confianzudo con derecho al roce, un novio que parece buscar fama redituable y que declaró haberse reencontrado más de una vez con su ilustre cuñada para repasar viejos ardores. En sus declaraciones, menciona el supuesto mensaje de una reina, tan ávida de encamadas plebeyas, que habría recurrido más de una vez a ese medio pariente que le mejoraba su monótona agenda con pausas vibrantes.

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Estas supuestas infidelidades deben tener por lo menos preocupada a una corona que ha tenido más de un sofocón y que parecía haber recuperado donaire y cordura cuando el ex rey Juan Carlos pasó al exilio. El libro “Letizia y yo”, escrito por Jaime Peñafiel, que recoge las declaraciones de Burgo, pasó sin hacer demasiado ruido. Nadie por ahora parece creer demasiado en estas acusaciones indocumentadas, pero por las dudas se compadecen de ese monarca avergonzado por los gravosos deslices de un padre y un cuñado que, para alimentar sus escopetas hambrientas, salían a cazar señoras y coimas.

Estos escándalos no pasan por ahora de simples especulaciones sostenidas por relatores poco creíbles, pero confirma la fama de una clase principesca que desafía honor y tradición con estas escaramuzas fuera de agenda que buscan satisfacer el cuerpo con poca vigilancia del alma.

Hoy, la casa real española viene soportando, sin sobresaltos visibles, las chismosas acusaciones de estos atrevidos relatores que meten en la cama de Felipe a figuras famosas. Cierto o no, algunos dudan y se compadecen de este rey sufrido, mientras otros desconfían de esta reina tan tiesa que quizá extrañe a ese cuñado que sabía moverla.

 

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