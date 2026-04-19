Ingenio platense: docentes crearon una web que ayuda con el papeleo del aula

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El proyecto surgió de la necesidad de automatizar procesos manuales, como porcentajes de asistencia y la elaboración de informes
La implementación del nuevo régimen académico en la provincia de Buenos Aires trajo consigo mayores exigencias en el seguimiento de la trayectoria educativa de los estudiantes. En ese contexto, tres docentes de La Plata decidieron transformar una dificultad cotidiana en una solución concreta: crearon “Calificador Docente”, una plataforma web que permite automatizar tareas administrativas y optimizar el tiempo en el aula.
El proyecto comenzó a gestarse en 2024, cuando Pilar Cantero, profesora de matemática, advirtió el incremento de trabajo que implicaban los nuevos requerimientos. “Tuvimos un cambio en el sistema educativo que nos trajo más trabajo. Era algo que nos pedían y pensé: ‘¿por qué no hacer algo para que sea más rápido y más fácil?’”, relató.
Con la ayuda de su pareja, Emanuel Burgos, y la posterior incorporación de Solange Burgos, docente de programación, el equipo comenzó a desarrollar una herramienta pensada “de docentes para docentes”. Durante 2025 la plataforma fue puesta a prueba con las horas en curso de Cantero y tras una etapa de ajustes este año se lanzó de manera abierta y gratuita para toda la comunidad.
La web permite centralizar en un solo lugar tareas que tradicionalmente se realizan en papel: registro de asistencia, carga de calificaciones, elaboración de informes pedagógicos y seguimiento de cada estudiante. “Nosotros tenemos que pasar lista y después calcular el porcentaje de asistencia de cada alumno. Eso implica contar uno por uno. Con el sistema, esos datos se generan automáticamente”, explicó Cantero.
Además, la plataforma posibilita generar reportes en segundos. “Si un directivo te pide un informe, buscás al alumno y en un instante tenés toda la información organizada en un PDF”, agregó. Este punto resulta clave en un esquema educativo que pone el foco en la trayectoria de los estudiantes y exige respuestas rápidas por parte de los docentes.
Otro de los aspectos destacados es la seguridad y accesibilidad de los datos. A diferencia del formato papel - que puede perderse o deteriorarse -, la información queda almacenada en la nube. “Si perdés el cuaderno, perdés todo. En cambio, acá podés acceder desde cualquier dispositivo con usuario y contraseña”, señaló Solange Burgos.
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La herramienta también apunta a reducir el uso de papel, aunque contempla la posibilidad de imprimir los documentos cuando las autoridades lo requieren. “Tratamos de evitar tanto papel, pero sabemos que muchas veces es necesario, por eso también se puede descargar e imprimir”, indicaron.
Actualmente, más de 700 docentes de la provincia utilizan la plataforma, que comenzó a difundirse principalmente por recomendación entre colegas. “Primero fue de boca en boca y después empezó a tener más repercusión. La devolución hasta ahora es muy buena”, destacaron.
El desarrollo, aseguran, surgió “a pulmón” y como respuesta a una necesidad concreta del sector. “No encontramos una herramienta que resolviera esto. Había un problema y buscamos una solución”, resumió Cantero.
Se puede acceder a través de: https://calificadordocente.com/
De cara al futuro, el equipo proyecta adaptar el sistema a los regímenes académicos de otras provincias. “Nos contactaron desde distintos lugares del país e incluso del exterior. La idea es poder hacer versiones específicas según cada normativa”, adelantaron. Además, tienen en proceso de prueba una página de preceptores que “aún no esta para uso público, pero tenemos pensado sacarlo cuando esté aprobada”, destacó Solange.
Mientras tanto, el objetivo principal se mantiene claro: reducir la carga burocrática para que los docentes puedan enfocarse en lo esencial. “La idea es que todo el tiempo que hoy se pierde en tareas administrativas se pueda dedicar a lo más importante, que es la educación de los alumnos”, concluyeron.
Las docentes contaron su proyecto en el estudio de el dia / el dia
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