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Deportes |DERROTÓ 1-0 A ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO EN EL BOSQUE Y SIGUE EN LA LUCHA POR CLASIFICAR A LOS PLAYOFF

Con ganas y sin brillo: el Lobo logró un triunfo clave

Con un penal muy bien ejecutado por Marcelo Torres, el equipo del Pata Pereyra sumó tres puntos vitales para mantenerse en la lucha por entrar a la definición del Apertura

Facundo Aché
fache@eldia.com

19 de Abril de 2026 | 02:23
Edición impresa

El triunfo 1 a 0 de Gimnasia sobre el débil Estudiantes de Río Cuarto dejó poco para el análisis positivo del funcionamiento del equipo del Pata Pereyra. Ganó y punto. Fue una victoria merecida que corrió riesgos porque el Lobo nunca tuvo las riendas del partido y extrañó muchísimo a Ignacio Fernández, ausente por acumulación de amarillas.

Sin juego asociado, el Lobo fue un equipo previsible, lento, que tuvo sus banderas desde la entrega de Alexis Steimbach y Augusto Max, dos futbolistas que siempre buscan anticipar y morder, más allá de las virtudes -especialmente del ahora lateral- a la hora de manejar el balón. Mateo Seoane estuvo lejos de lo que el DT esperaba que pudiera aportar, Miramón mejoró en el complemento, Barros Schelotto jugó de más a menos y los puntas nunca estuvieron bien abastecidos. Eso explica gran parte del rendimiento albiazul ante el León del Imperio.

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Hizo lo que tenía que hacer para acercarse al objetivo

En ese contexto de partido, Gimnsia casi empieza en ventaja porque la primera acción de riesgo fue para el Tripero, con un gran tiro libre ejecutado en forma de centro por Nicolás Barros Schelotto que encontró la cabeza de Pedro Silva. El poste izquierdo salvó a Agustín Lastra en el primer minuto de juego.

Un grosero error de Nelson Insfrán casi le da la ventaja a la visita, porque un pase atrás de Enzo Martínez se le fue por debajo de la suela del botín y -de milagro- salió pegada al poste. En ese momento de duda, Mateo Bajamich tuvo un remate franco desde la puerta del área que se fue sobre el horizontal. El propio Bajamich tuvo otro remate desviado minutos después.

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Para Ariel Pereyra, “la misión era ganar o ganar”

Preso de los nervios, de una ansiedad Gimnasia no pudo controlar en juego. Así, casi Tomás González grita el primero para el conjunto cordobés con un remate que se fue cerca del caño izquierdo del arco defendido por Insfrán.

La calma para el Lobo llegó a través de un penal. Pedro Silva entró al área por la izquierda, Juan Valenti llegó a destiempo, lo tocó y Lobo Medina no dudó. Como tampoco dejo dudas en la ejecución Marcelo Torres, que cruzó el remate a la derecha de Lastra para poner el 1 a 0.

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Sin embargo, esa tranquilidad aparente no trajo de la mano una mejoría en el juego. A Gimnasia le faltó tener más la pelota, por ende hubo pocos pases y ausencia de circulación, más allá de que siempre la dupla de ataque asomaba como una alerta inminente para la defensa del conjunto riocuartense.

El comienzo de la segunda parte continuó en la misma línea. El Chelo Torres quedó mano a mano con el arquero, pero eligió mal y le quiso dar la pelota a Auzmendi sin percatarse de la presencia de Ojeda, que alcanzó a rechazar. La jugada pedía arco del goleador tripero. El Lobo siguió con sus falencias y Martín Garnerone le erró al arco. Después, un remate de González se fue apenas desviado.

Nelson Insfrán salvó el empate al tapar un mano a mano y en la siguiente casi el Lobo mete el segundo con un desvío en un centro de Alexis Steimbach. Pereyra busco soluciones en las bandas y decidió poner a Franco Torres y Manuel Panaro. Salieron Seoane y Barros Schelotto para jugar 4-4-2.

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El Lobo y una victoria para seguir creciendo

Un buen centro de Pedro Silva desde la izquierda terminó con un cabezazo de Franco Torres que se fue demasiado desviado.El propio Franco Torres tuvo u remate desde lejos que fue al cuerpo del arquero, pero la respuesta de Estudiantes no se hizo esperar con un cabezazo de Bajamich que encontró bien parado a Insfrán.

Tras una buena asistencia de Franco Torres, Agustín Auzmendi se perdió el segundo con un remate que cruzó todo el arco aunque no pasó cerca del cañó izquierdo. Y Pedro Silva, con un remate desde la puerta del área, también obligó al rechazo de Lastra.

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Julio Vaccari espera y el Pata seguiría hasta el final del torneo

A esa altura, el Lobo se había acomodado tácticamente, pero el riesgo de una pelota que cayera dentro del área estaba latente. El pibe Cayetano Bolzán apareció solo dentro del área para cabecear pero su envío se fue contra la base del poste izquierdo del arquero visitante. E Insfrán terminó de aportar su granito de arena para sostener el resultado con una atajada ante un disparo de lejos de Facundo Gallardo.

La victoria tripera fue un alivio, pero la actuación del equipo no entusiasmó a los hinchas. El equipo cumplió con un trámite que estuvo lejos de serlo. Ganó el partido que estaba obligado a ganar aunque el rendimiento dejó más dudas que certezas, con un ataque cada vez más Nachodependiente. De todos modos, el equipo quedó en la pelea por meterse entre los mejores ocho y jugará un partido clave el domingo próximo en Córdoba ante Belgrano, aunque aún depende de otros resultados.

TRES AL HILO
Con Ariel Pereyra como técnico interino, Gimnasia abrochó ayer la tercera victoria consecutiva. Dos corresponden al torneo doméstico (Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto) y el restante por la Copa Argentina (Camioneros).
LO QUE VIENE
A Gimnasia le quedan otras dos finales por delante si es que desea ingresar entre los ocho primeros del Grupo B. El domingo que viene visita a Belgrano, y después, cierra en el Bosque ante Argentinos.

 

VIDEO | Facundo Ache y el triunfo del Lobo desde el Bosque

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Marcelo Torres le dio la victoria a Gimnasia mediante un penal. El Chelo lleva convertidos doce goles con la camiseta mens sana / Fotobaires

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