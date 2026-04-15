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Política y Economía

Este sábado, Julio Alak asumirá formalmente en el PJ La Plata

Este sábado, Julio Alak asumirá formalmente en el PJ La Plata
15 de Abril de 2026 | 20:52

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El intendente de La Plata, Julio Alak, asumirá formalmente la conducción del Partido Justicialista local durante un acto previsto para el próximo sábado a las 17, luego de alcanzar un acuerdo con los distintos sectores que integran el peronismo platense.

De esta manera, el jefe comunal volverá a presidir el PJ de la ciudad después de 18 años y reemplazará en el cargo al diputado provincial Ariel Archanco.

Así, al igual que a nivel provincial, la agrupación kirchnerista La Cámpora dejará la conducción del partido local, que ocupaba su hasta ahora presidente, el diputado Ariel Archanco, aunque varios de los dirigentes de ese espacio ocuparán distintos cargos, del mismo modo que otras líneas internas del peronismo platense.

La cabeza completa de la nómina platense es pura: al cargo de presidente de Alak lo secunda como candidato a Vice el jefe de Gabinete del Municipio y mano derecha del Intendente, Carlos Bonicatto.

En tanto, las 16 secretarías que tiene el partido de la calle 54 serán ocupadas por dirigentes del alakismo y de distintas vertientes del peronismo, como La Cámpora, el bruerismo y el sindicalismo entre otros espacios. Según pudo saber EL DIA, el criterio fijado para consesuar estos nombres fue el requisito de que no se encuentren ocupando cargos electivos, como el de diputado o concejal.

De este modo, fue propuesto para la Secretaría General del partido al secretario de Gobierno de la Municipalidad, Guillermo “Nano” Cara; y para secretario de Organización, al secretario general de la Municipalidad, Norberto “Chucho” Gómez ; y la integrante del Consejo de la Magistratura Ana Laura Ramos, para la secretaría de Técnicos y Profesionales. El titular de Loterías de la Provincia, Gonzalo Atanasof, en tanto, fue propuesto secretario de Formación; y Lidia Fernández, cercana a la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, como titular de la secretaría de la Mujer, todos del riñón alakista.

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En el caso de La Cámpora, se propusieron dirigentes para cuatro secretarías. Son Josefina Vázquez, para la Administrativa y Actas; Camila Zambaglione, para Cultura y Comunicación; Tomás Fernández Cane, para la secretaría de Juventud; y Emilia Eizmendi, para la de Derechos Humanos.

La lista se completa con la dirigente de la CGT Nancy Riquelme, para la secretaría Gremial; Nicano Martínez, para la secretaría de Finanzas; Jonatan Mastrangelo, para Relaciones Públicas; y la dirigente del ala de Victoria Tolosa Paz, Vanesa Cortijo, para Desarrollo Humano.

LOS VOCALES

La lista de vocales titulares, en tanto, se integra por Cecilia Gómez Miranda, Roxana Palmitesta, de la agrupación del concejal Pablo Elías; Carolina Acosta; Isidro Lescano; Claudia Branchi; Analía Capo; Valeria López y Patricia Amoretti.

Según la nómina provisoria, que aún podía sufrir alguna variación al cierre de esta edición, los vocales suplentes propuestos son: Aylén Aristegui; Cristian Contreras; Manuel Rodríguez; Luis Nichi; Juan Ramón Carbone; Marisol Rodríguez; Carlos Rioja; Romina Palmieri; y Marianela Curima.

Como se indicó, además de presidente, Alak será el primer consejero provincial por La Plata del PJ bonaerense, seguido por dos camporistas: la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout, el diputado provincial Ariel Archanco.

El kicillofista Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, va en cuarto lugar, mientras que el exdiputado y exconcejal Gabriel Bruera, hermano del exintendente, ocupa el quinto puesto, seguido de Violeta Sbatella, cercana a Saintout.

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