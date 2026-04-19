De la reconfiguración de los mercados a las dudas por lo que puede pasar en el país

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Luis Varela
Los mercados tuvieron una clara señal de distensión en el cierre de la semana cuando el estrecho de Ormuz fue reabierto el viernes por Irán y eso provocó una inmediata caída vertical de casi 10% en el precio del petróleo y una rueda de festejo en las Bolsas, tanto en Wall Street como en Europa. Pero ayer, Irán decidió volver a cerrar el estrecho y la situación genera incertidumbre por lo que pueda ocurrir a partir del lunes (ver página 2).
En la Argentina, mientras tanto, se está jugando un partido completamente diferente. Así, mientras la Bolsa de Nueva York siguió sumergida en una fiesta, el mercado argentino mantuvo la tranquilidad con los precios del dólar. El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares en el mercado local y pudo sumar una interesante cantidad de reservas. La baja de tasas de interés hace que los fondos de inversión se empiecen a bajar del carry trade, pasándose a los bonos, que volvieron a ganar precio. Pero la única asignatura pendiente siguió siendo la Bolsa porteña y las ADR argentinas en NY, que -tras un marzo excelente- están sufriendo un abril a la baja, ya que en el índice MerVal hay una alta participación de petroleras y gasíferas.
Mientras tanto, Luis Caputo sigue trabajando en Washington con todo su equipo económico y consiguió que el Banco Interamericano de Desarrollo aporte una garantía por US$ 550 M para que Argentina puede emitir deuda. Con esto, más la colocación de los Bonares 27 y 28, se acaban de conseguir US$ 4.000 M efectivos que cubren casi íntegramente el pago de los cupones y la amortización de Bonares y Globales que deben pagarse el 9 de julio, dentro de 12 semanas.
Mientras tanto, trabajando a todo vapor, ahora más para sacar a la economía local del estancamiento, quizás enfocándose un poco menos en la prioridad de bajar la inflación, se siguieron tomando medidas importantes. De hecho, el viernes se tomaron dos decisiones de magnitud, una que demuestra la intención de seguir guardando más basura barrida bajo la alfombra y otra que le sigue dando fondos a los bancos para que continúe la baja de la tasa de interés.
Por un lado, la Secretaría de Finanzas invitó formalmente a los tenedores de LELINK con vencimiento el 30 de abril de 2026 (D30A6) a participar en una operación de conversión voluntaria para canjear ese papel por el Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense (TZV26) con vencimiento el 30 de junio de 2026. La recepción de ofertas para este canje se hará el próximo martes, con una participación mínima de VNO US$ 10.000. En este caso “no se pagarán comisiones” por la transacción. Y, definitivamente, este canje busca extender los plazos de vencimiento de la deuda soberana de corto plazo, limpiar abril y patearlo para junio.
Y, por otra parte, el BCRA redujo los requisitos de efectivo mínimo para los bancos con el fin de inyectar liquidez al sistema y dinamizar la actividad económica. En detalle, se decidió bajar la integración diaria mínima permitida a las entidades financieras del 75% al 65%, una medida que profundiza el sendero de normalización iniciado en 2025.
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Esta flexibilización se complementa con la eliminación de los plazos mínimos y máximos para los bonos elegibles que los bancos utilizan como respaldo, ampliando el universo de activos disponibles para transformar en liquidez regulatoria. Esta adecuación ayuda a los bancos en el manejo de la liquidez y a reducir la volatilidad de la tasa de interés”, lo que facilita un mayor margen para el otorgamiento de préstamos al sector privado. El ajuste normativo responde a los compromisos asumidos en la segunda revisión del programa con el FMI y busca estabilizar el mercado tras la caída en la demanda de dinero registrada el año pasado.
A nivel local, mientras tanto, a pesar de que el BCRA compra dólares a dos manos y de que las tasas de los plazos fijos son muy negativas contra la inflación, los dólares del mercado cambiario argentino siguen flotando, completamente tranquilos. Con el dólar oficial a $ 1.389,01, el BCRA compró US$ 95 M en el mercado local y, al final del día, la autoridad monetaria logró sumar reservas por US$ 160 M.
En respuesta a ese movimiento, el dólar oficial subió $ 9,67 hasta $ 1.389,01, el dólar blue bajó $ 5 hasta $ 1.410, el dólar senebi subió $ 6,66 hasta $ 1.399,27, el dólar mep subió $ 8,63 hasta $ 1.411,63 y el contado con liqui subió $ 9,01 hasta $ 1.458,20. Por lo que la brecha entre el oficial y el blue fue del 2% y la brecha entre el ccl y el mayorista fue del 7%.
Pero hubo un dato sorpresivo: como se empiezan a ver cancelaciones de plazos fijos porque las tasas son muy negativas contra la inflación (se paga menos del 2% mensual contra un IPC del 3,4% en marzo, y quizás un 2,5% en abril) se produjo el primer rebote en tasas de los plazos fijos en varias semanas: por plata chica se siguió pagando 21,6% anual (16% en bancos grandes y 25% en bancos chicos) pero por plata grande el interés subió de 25,4 a 25,7% anual.
Mucho de ese dinero que está saliendo de los pesos no van al dólar directo, sino a títulos dolarizados, que todavía tienen tasas a vencimiento cercanas al 10% anual y que ahora empiezan a tener préstamos garantizados por organismos internacionales para que el roleo de esa deuda se pueda hacer con tasa mucho más bajas. Por eso, con doble volumen, los bonos argentinos subieron 0,4% y el riesgo país se mantuvo en 518 puntos básicos, pero analistas estiman que en pocos días se podrá quebrar el piso crítico de 500 puntos.
En papeles privados, mientras tanto, la caída del petróleo significa gasolina más barata en EE.UU., menos inflación y economía con más impulso. Por lo que se anotaron nuevos récords históricos en los principales índices en la Bolsa de Nueva York, ya que el Nasdaq avanzó 1,1%, el Dow subió 1,5%, el S&P trepó 1,8%. En tanto que la Bolsa de San Pablo bajó 0,6% y la Bolsa de México subió 1,1%.
En cambio, el mercado bursátil local, muy empetrolado y con muchas gasíferas cotizando, se mantuvo en un pantano. Con $ 93.320 M operados en acciones y $ 301.312 M en cedears, la Bolsa de Buenos Aires bajó 1,2%. Al tiempo que las ADR argentinas en NY mostraron suba del 2% para Mercado Libre, pero luego baja en bloque del 1 al 4% para Bioceres, YPF, TGS, Pampa E, Central Puerto, Galicia, Edenor, Loma Negra y Supervielle.
Finalmente, en commodities, todo empezó una reconfiguración de posible post guerra. Se anotó una caída del 9,8% para el petróleo. Los metales preciosos estuvieron para arriba. Los metales básicos actuaron mixtos. En Chicago hubo mejoras para la soja y el maíz, pero baja para el trigo. En Rosario hubo bastante tranquilidad, con subas suaves, con los productores analizando si es conveniente liquidar ahora lo que queda de la gran cosecha de trigo y empezar a vender la notable cosecha gruesa.
POR MES*
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