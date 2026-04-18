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El “Cura DJ” deslumbró con un multitudinario show en Plaza de Mayo homenajeando al Papa Francisco

El “Cura DJ” deslumbró con un multitudinario show en Plaza de Mayo homenajeando al Papa Francisco
18 de Abril de 2026 | 21:24

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El fenómeno del “Cura DJ” llegó a Plaza de Mayo cuando ayer por la noche se presentó el padre Guilherme, quien realizó un show de música electrónica gratuito para homenajear al Papa Francisco.

Con un gran operativo en la Ciudad de Buenos Aires, desde temprano cientos de personas se acercaron a la plaza para tener la oportunidad de ver el show del sacerdote portugués que combina música electrónica y fe.

A partir de las 20 horas y con una plaza colmada de fieles, el curo comenzó con su poderoso set que se mixeó con mensajes de discursos del Papa Francisco, en donde alentaba a la gente a actuar, a tener valor y a ayudar al prójimo.

“Cuiden a la familia, la naturaleza, a los niños. Que no haya odio, no haya pelea, dialoguen, no le saquen el cuero a nadie. Acérquense a Dios, es bueno, Dios siempre perdona. Recen por mí”, fue un extracto que se escuchó en una parte del show, que fue el mensaje que Francisco le dedicó a sus seguidores cuando asumía su rol papal en marzo de 2013.

“El ambiente es hermoso”, dijo una de las asistentes al evento, que comenzó a partir de las 16 horas

¿Quién es el padre Guilherme que revoluciona a la Iglesia?

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Guilherme Guimarães Peixoto es un sacerdote católico portugués que ganó fama internacional como “el cura DJ”. Se destaca por fusionar su vocación religiosa con la música electrónica, utilizando este género para conectar con las nuevas generaciones y transmitir mensajes pastorales de una forma innovadora.

La popularidad del sacerdote explotó tras su participación en la Jornada Mundial de la Juventud de 2023 en Lisboa, donde hizo bailar a una multitud antes de la misa del Papa Francisco.

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