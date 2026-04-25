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Tensión en el juicio por Johana Ramallo tras el rechazo a imputar por femicidio a dos acusados

Tensión en el juicio por Johana Ramallo tras el rechazo a imputar por femicidio a dos acusados
25 de Abril de 2026 | 16:23

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El juicio por los delitos vinculados a la muerte de Johana Ramallo vivió una jornada cargada de tensión en los tribunales de La Plata. Una decisión del tribunal de no modificar las imputaciones provocó un fuerte cruce en plena audiencia y la reacción de Marta Ramallo, madre de la joven.

El episodio ocurrió durante la audiencia del último viernes, cuando los jueces, junto con la fiscal general Patricia Cisneros, rechazaron el pedido de la querella para ampliar la acusación de “encubrimiento agravado” a “femicidio en contexto de narcotráfico” para dos de los imputados.

Tras conocerse la resolución, Marta Ramallo manifestó su indignación y lanzó duras críticas contra jueces y fiscales. Según denunciaron desde la querella, además tampoco se permitió que su abogado, Ignacio Fernández Camillo, respondiera los argumentos utilizados para rechazar el planteo.

La tensión aumentó luego de la exposición de una perito que analizó restos óseos hallados en la zona de Palo Blanco, cerca del Río de la Plata, confirmados como pertenecientes a Johana Ramallo. De acuerdo con lo informado en la audiencia, las pericias indican que la joven fue descuartizada.

Además, los estudios sostienen que Johana habría permanecido con vida más allá del 26 de julio de 2017, fecha en la que desapareció, un dato considerado clave para reconstruir lo sucedido.

Cuestionamientos de la querella

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Luego de la audiencia, Fernández Camillo cuestionó con dureza los fundamentos del rechazo. Según explicó, uno de los argumentos señalaba que Marta Ramallo había firmado anteriormente que la causa se investigara como encubrimiento agravado y no como femicidio. Sin embargo, la mujer aseguró que desconocía esa situación, ya que en ese momento era representada por otras abogadas.

El letrado también criticó que entre los fundamentos se mencionara un fallo de la Corte referido a la diferencia entre encubrimiento calificado y robo. “Equiparan el delito de femicidio con un robo”, sostuvo.

Un punto central del juicio

La querella había pedido que la imputación por femicidio alcanzara a Carlos Rodríguez y Miguel Ángel D'Uva Razzari, quienes actualmente están procesados por encubrimiento calificado junto a otros seis acusados.

Desde la familia de Johana sostienen que ambos ocupaban un rol central dentro de la estructura delictiva que operaba en la zona donde desapareció la joven, vinculada a redes de explotación sexual y narcotráfico.

La negativa del tribunal profundizó el conflicto en una causa emblemática en La Plata, marcada desde sus inicios por denuncias de demoras, irregularidades y presuntas complicidades.

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