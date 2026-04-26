Los kelpers desafiaron a Trump y dejaron claro que no quieren cambios

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En medio de versiones que sacudieron la política internacional, los habitantes de las Islas Malvinas salieron con los tapones de punta contra Donald Trump. La posibilidad de que Estados Unidos revise su respaldo histórico al Reino Unido encendió alarmas y generó una inmediata reacción de los kelpers, que defendieron con vehemencia su posición.
“No hay margen de duda”, remarcaron desde el gobierno local, al sostener que la autodeterminación es un derecho “fundamental”, dejando en claro que no están dispuestos a ceder terreno en la disputa.
Los isleños apelaron a uno de sus argumentos más contundentes: el referéndum de 2013. Allí, según recordaron, el 99,8% votó por seguir bajo dominio británico, con una participación masiva.
El mensaje fue directo y sin concesiones: la decisión ya está tomada y no se discute. Para ellos, cualquier intento de revisión es visto como una amenaza directa a su estatus actual.
La reacción británica fue tan rápida como contundente. Desde el entorno del primer ministro Keir Starmer bajaron un mensaje tajante: la soberanía de las islas “no está en cuestión”.
En un clima de creciente tensión, Londres dejó en claro que mantendrá su postura histórica y que no piensa ceder ante ninguna presión internacional, incluso si proviene de su principal aliado.
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Todo estalló tras la filtración de un correo interno del Pentágono, donde se analizaban posibles represalias contra aliados de la OTAN. Entre las opciones, aparecía la posibilidad de revisar el apoyo a territorios como las Malvinas.
La revelación funcionó como un detonante: abrió la puerta a un escenario impensado y desató un efecto dominó de reacciones diplomáticas.
Desde Buenos Aires, la respuesta no tardó en llegar. El gobierno argentino rechazó de plano la postura británica y volvió a denunciar la situación como un caso de colonialismo vigente.
“El principio de autodeterminación no aplica en este caso”, remarcaron, mientras el presidente Javier Milei reforzó la histórica consigna: “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.
Con Estados Unidos en una posición ambigua —reafirmando su “neutralidad constante”—, la disputa por las Malvinas volvió a escalar a niveles globales.
Lo que parecía un equilibrio consolidado hoy tambalea. Y en medio de ese sacudón, las islas vuelven a ser un punto caliente en el tablero internacional.
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