El Gobierno sigue con expectativa y cautela un posible giro de Estados Unidos

El Gobierno nacional sigue con atención las señales que llegan desde Estados Unidos tras la difusión de un documento del Pentágono que sugiere una eventual revisión de su postura sobre las Islas Malvinas. La información despertó expectativas en la Casa Rosada, aunque con un tono marcado por la cautela. Fuentes oficiales señalaron que cualquier movimiento de Washington sería positivo para el reclamo argentino, pero remarcaron que la estrategia no cambia: avanzar por la vía de la negociación bilateral, en línea con lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas.

El posible giro estadounidense se enmarca en tensiones con el Reino Unido, lo que abre un escenario geopolítico dinámico. Sin embargo, desde el Gobierno evitan sobreactuar las señales y destacan que el proceso depende de decisiones externas.

El presidente Javier Milei ya había planteado un enfoque de “optimismo moderado”, insistiendo en sostener el reclamo en todos los foros internacionales, pero con una estrategia “criteriosa”.

Mientras Londres ratificó que la soberanía “no está en discusión” y Estados Unidos mantiene oficialmente su neutralidad, en la Casa Rosada interpretan el escenario como una oportunidad potencial, aunque todavía incierta.