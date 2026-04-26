En Gonnet, una esquina con desborde cloacal

En la esquina de 23 y 496, Gonnet, un desborde cloacal tiene a maltraer a los vecinos desde hace varios años: conviven con el riesgo sanitario y un olor nauseabundo.

Según denunciaron en la zona ante este diario, la emanación de fluidos y el olor son cada vez más intensos y el problema se agrava. “Hace muchos años que venimos lidiando con este problema que es cada día peor. Si bien cada tanto ABSA manda gente a destapar, pasan unos ocho días y la pérdida comienza de nuevo”, planteó un portavoz de la protesta.

“En estos años hicimos todo tipo de reclamos y nos dicen que hay que hacer una obra grande. Pero no la hacen. Así vivimos con las aguas servidas”, lamentó el frentista.

“Los autos pisan los desechos y se hace un desastre. Una vecina tiene el desborde dentro de su jardín y se expande hacia otras viviendas”, detalló. “El olor es cada vez más fuerte y además queda la calzada resbaladiza provocando un potencial peligro para los conductores”, insistió el vecino.