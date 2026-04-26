Crece la bronca vecinal por el humo tóxico que se repite a diario

“No se puede respirar”, la queja que se repite entre los vecinos / Web

Crecen los reclamos por el humo tóxico que afecta a las localidades de Altos de San Lorenzo y Villa Elvira, que incluso llega a barrios aledaños del Casco Urbano. Entre los vecinos damnificados se aseguró que la noche del viernes “vivimos un infierno” y se volvió a apuntar a una cantara que se encuentra en 17 y 85 y que según se afirma “funciona como depósito y quema de basura”.

“Estuvimos al borde de intoxicarnos”, relató un vecino de la zona de 12 bis y 72. “Hubo mucho más humo de lo habitual, fue insoportable: ya no se puede respirar”, advirtió. Y agregó que el humo “se mete por todos lados” y que los reclamos al 147 son constantes.

“Esto ocurrió anoche -por el viernes- mientras seguíamos viendo cómo ingresan camiones al predio de la cantera”, aseguró.

Por su parte, una vecina de 79 entre 8 y 9 que se comunicó con este diario sostuvo que durante la madrugada del sábado “fue terrible respirar ese olor asqueroso. No se podía respirar, me quedaron los ojos irritados”, señaló, y agregó que “parece que la Municipalidad no logra solucionar el problema y los vecinos estamos muy perjudicados”.

En línea con otros vecinos, señaló que “desde hace varios días el olor es terrible” y lo atribuyó a la quema de basura en una cantera a cielo abierto en 18 y 85. “Aprovechan la oscuridad de la noche para quemar desechos”, detalló.

En tanto, desde las adyacencias de 15 y 78 se describió que “es un humo tóxico y nauseabundo” y “anoche provocó irritación ocular, dolor de garganta y de cabeza, además de congestión respiratoria, especialmente para los que tienen alergias respiratorias, como es mi caso”, se quejó.

“Es hora de que el municipio actúe ante esta situación urgente”, pidió, y agregó que el humo constante proviene de una quema clandestina en 84 entre 17 y 19.