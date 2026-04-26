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Quién es el detenido por el intento de atentado contra Donald Trump

Trump fue evacuado este sábado por la noche de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Quién es el detenido por el intento de atentado contra Donald Trump
26 de Abril de 2026 | 09:13

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Un hombre de 31 años fue detenido en las últimas horas acusado de intentar atentar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un episodio ocurrido en el marco de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Se trata de Cole Allen, un maestro oriundo de California, quien fue reducido por personal de seguridad antes de lograr ingresar al salón principal donde se desarrollaba el evento. Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso irrumpió corriendo en el lobby del hotel que albergaba la cena, lo que generó una inmediata reacción de los agentes encargados de la custodia.

De acuerdo con los primeros reportes, Allen fue interceptado a pocos metros del acceso principal y neutralizado sin que se registraran heridos. La rápida intervención de los equipos de seguridad resultó clave para evitar que el hombre pudiera avanzar hacia el área donde se encontraba el mandatario y el resto de los asistentes.

El propio Donald Trump se refirió al hecho en declaraciones posteriores, en las que aseguró que el atacante portaba varias armas. Sin embargo, destacó que no logró vulnerar los estrictos controles de seguridad dispuestos para el evento. 

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las motivaciones del acusado y establecer si actuó solo o con algún tipo de apoyo. Mientras tanto, Allen permanece detenido y a disposición de la Justicia.

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