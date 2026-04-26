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Colapinto en Buenos Aires: abrió el Road Show y ya se vive una jornada histórica de Fórmula 1

Colapinto en Buenos Aires: abrió el Road Show y ya se vive una jornada histórica de Fórmula 1
26 de Abril de 2026 | 09:27

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Con las puertas ya abiertas y miles de fanáticos instalados desde temprano, la Ciudad de Buenos Aires vive este domingo una jornada única: el esperado Road Show de Franco Colapinto ya está en marcha y todo está listo para que el joven piloto haga rugir un monoplaza de Fórmula 1 en pleno Palermo.

Desde las 8:30 se habilitaron los accesos al público y, poco después, comenzaron a activarse las fan zones, donde hay pantallas gigantes, shows musicales y distintas propuestas para acompañar el evento. La exhibición se desarrolla sobre la avenida del Libertador y sectores de Palermo, en un circuito callejero especialmente armado para la ocasión. 

Se trata de un evento histórico: es la primera vez en más de una década que un auto de Fórmula 1 vuelve a girar en las calles porteñas, con un piloto argentino como protagonista. 

Cronograma completo del Road Show

La jornada está cargada de actividad y tiene momentos clave que concentran la mayor expectativa del público:

  • 08:30 – Apertura de accesos
  • 09:00 – Inicio de actividades en fan zones
  • 11:25 – Entrevista a Colapinto
  • 11:50 – Show musical
  • 12:45 – Primera salida a pista con el Lotus E20 de Fórmula 1
  • 13:55 – Show musical
  • 14:30 – Segunda salida, con el histórico “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio
  • 15:15 – Última vuelta con el monoplaza de F1
  • 15:55 – Recorrida final en bus descapotable
  • 16:15 – Cierre del evento 

Durante el día, Colapinto realizará cuatro apariciones en pista, en un trazado que recorre la zona de Libertador, Sarmiento y alrededores del Monumento a los Españoles, con miles de personas siguiendo cada pasada desde distintos puntos estratégicos. 

Un evento masivo y con acceso libre

El espectáculo cuenta con sectores gratuitos como Plaza Sicilia y Plaza Seeber, además de múltiples pantallas gigantes distribuidas en la zona para no perder detalle de cada vuelta. 

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Se espera una convocatoria multitudinaria, en una jornada que combina automovilismo, shows en vivo y un clima de fiesta en pleno corazón de la ciudad.

Con todo en marcha, Buenos Aires vuelve a latir al ritmo de la Fórmula 1, con Colapinto como gran protagonista de un día que ya quedó marcado como histórico para el deporte argentino.

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