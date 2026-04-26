Colapinto en Buenos Aires: abrió el Road Show y ya se vive una jornada histórica de Fórmula 1

Con las puertas ya abiertas y miles de fanáticos instalados desde temprano, la Ciudad de Buenos Aires vive este domingo una jornada única: el esperado Road Show de Franco Colapinto ya está en marcha y todo está listo para que el joven piloto haga rugir un monoplaza de Fórmula 1 en pleno Palermo.

Desde las 8:30 se habilitaron los accesos al público y, poco después, comenzaron a activarse las fan zones, donde hay pantallas gigantes, shows musicales y distintas propuestas para acompañar el evento. La exhibición se desarrolla sobre la avenida del Libertador y sectores de Palermo, en un circuito callejero especialmente armado para la ocasión.

Se trata de un evento histórico: es la primera vez en más de una década que un auto de Fórmula 1 vuelve a girar en las calles porteñas, con un piloto argentino como protagonista.

Cronograma completo del Road Show

La jornada está cargada de actividad y tiene momentos clave que concentran la mayor expectativa del público:

08:30 – Apertura de accesos

– Apertura de accesos 09:00 – Inicio de actividades en fan zones

– Inicio de actividades en fan zones 11:25 – Entrevista a Colapinto

– Entrevista a Colapinto 11:50 – Show musical

– Show musical 12:45 – Primera salida a pista con el Lotus E20 de Fórmula 1

– Primera salida a pista con el Lotus E20 de Fórmula 1 13:55 – Show musical

– Show musical 14:30 – Segunda salida, con el histórico “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio

– Segunda salida, con el histórico “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio 15:15 – Última vuelta con el monoplaza de F1

– Última vuelta con el monoplaza de F1 15:55 – Recorrida final en bus descapotable

– Recorrida final en bus descapotable 16:15 – Cierre del evento

Durante el día, Colapinto realizará cuatro apariciones en pista, en un trazado que recorre la zona de Libertador, Sarmiento y alrededores del Monumento a los Españoles, con miles de personas siguiendo cada pasada desde distintos puntos estratégicos.

Un evento masivo y con acceso libre

El espectáculo cuenta con sectores gratuitos como Plaza Sicilia y Plaza Seeber, además de múltiples pantallas gigantes distribuidas en la zona para no perder detalle de cada vuelta.

Se espera una convocatoria multitudinaria, en una jornada que combina automovilismo, shows en vivo y un clima de fiesta en pleno corazón de la ciudad.

Con todo en marcha, Buenos Aires vuelve a latir al ritmo de la Fórmula 1, con Colapinto como gran protagonista de un día que ya quedó marcado como histórico para el deporte argentino.