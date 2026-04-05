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Política y Economía |Consumo en picada

Reaparecen las 12 cuotas para combatir la crisis

Reaparecen las 12 cuotas para combatir la crisis
5 de Abril de 2026 | 02:36
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En un contexto de estancamiento del consumo y ante una incipiente baja de tasas, el sector de la indumentaria comenzó a ofrecer nuevamente 12 cuotas sin interés. La posibilidad de financiamiento a plazos más largos con tarjetas ya se encontraba en ciertos segmentos de bienes durables -como electrodomésticos-, pero se empieza a extender a otros rubros. No obstante, surgen dudas por el aumento de la morosidad.

Las marcas de ropa, que ya venían apostando por descuentos y promociones, reintrodujeron planes de pago en 12 cuotas sin interés con el inicio de la temporada de otoño-invierno.

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), comentó que esta opción de financiación responde principalmente a la caída de la demanda.

El último informe de la entidad precisó que la retracción interanual de las ventas en el primer bimestre del año fue de 8,4%. En relación a 2023, el desplome alcanza el 40 por ciento.

“No se vende nada, ni lo caro ni lo barato, ni lo importado ni lo nacional”, dijo Drescher y agregó: “Las 12 cuotas son el signo de la desesperación, un manotazo de ahogado”.

Asimismo, Drescher subrayó que el alto costo financiero de los pagos a plazo (20%) golpea la rentabilidad de las empresas dado que no pueden trasladarlo a precios. “Hoy están perdiendo plata todos”.

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En este marco, entre 2024 y 2025 cerraron 2.924 firmas en la cadena textil e indumentaria, 300 en la confección industrial y 1.644 locales de ropa.

La problemática afecta también al sector de electrodomésticos, donde las 12 cuotas sin interés existen desde hace tiempo para varios productos con determinadas tarjetas. Eduardo Echevarría, market CS manager de Nielsen, consideró que estas alternativas no podrán mantenerse mucho más, pese a que hay bastante stock sin vender, justamente porque la irregularidad es elevada tanto en bancos como empresas de retail.

Datos de la consultora EcoGo muestran que en diciembre pasado el atraso en los pagos de los créditos otorgados por vendedores del rubro promedió el 41 por ciento.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señalaron que en las pymes, todavía no se generalizan las ventas en 12 cuotas sin interés porque no existe un programa específico, como lo fue Cuota Simple, que los agrupe. “Son acciones particulares, no colectivas”, aclararon.

Más plazo
Mercado Pago decidió activar, del 6 al 12 de abril, el “Festival de Cuotas”: otorga hasta 24 cuotas sin interés en más de 300 marcas de rubros como Indumentaria, Electro, Hogar, Jugueterías, entre otros. Aplica para pagos realizados con Mercado Pago de forma online o con QR

 

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