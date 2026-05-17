Seguir escribiendo para no olvidar

Finales de 1995. Andrea Suárez Córica -29 años, platense- está sentada en el puente de la estación ferroviaria de Tolosa. Sus ojos están fijos en el lente de la cámara. No sonríe. Con su mano izquierda sostiene su rostro; con la derecha, su rodilla. Parece abrazarse a si misma. Quizás por lo que está a punto de hacer. Quizás por lo que vivió.

La foto fue tomada para su libro “Atravesando la noche. 79 sueños y testimonio acerca del genocidio” que, publicado en 1996, exhibió 79 relatos oníricos cuyo eje común fue la muerte de su madre, Luisa Marta Córica, en manos de la Triple A en 1975 en la antesala a la última dictadura cívico militar.

Finales de 2025 e inicios de 2026. La premisa “30 años después” se ajusta perfecto. Suárez Córica, vuelve a estar sentada en el puente tolosano. Ahora es la mano derecha la que sostiene el rostro y la izquierda, la pierna. La pose podría ser la misma pero hay algo más en el rostro y en la postura: no parece abrazarse, sino erguirse, sostenerse a sí misma.

La imagen, nuevamente es para su libro. Esta vez es la reedición de “Atravesando la noche”, una obra que a esa pieza fundante de sí misma, añade una nueva -y necesaria- mirada social, más cartas, más testimonios, más relatos de personas que conocieron a su madre. También más sueños: los “post scriptum”, es decir, posterior a la primera escritura.

Así, la platense -artista visual, poeta, archivista, performer, co-fundadora de Hijos La Plata y responsable de Proyecto Arbórea- vuelve a encontrar en la literatura un espacio pero sobre todo una herramienta de identidad y por qué no, de sanación.

La nueva obra, editada por Corregidor, será presentada el viernes 22 de mayo en la librería Rayuela, ubicada en el corazón de la Ciudad.

La necesidad de continuar

Otra vez década del 90. Suárez Córica está próxima a cumplir 30 años, edad que tenía Luisa cuando fue extirpada de esta tierra por la Triple A. Siente que no puede seguir, que no puede tener más años que ella.

“Atravesando la noche son muchas cosas pero fundamentalmente es la respuesta a una crisis personal que tuve antes de cumplir 30”, rememoró en el estudio de EL DIA Suárez Córica. “Estoy ordenando mi casa y encuentro una caja con archivos y papeles con anotaciones: eran sueños míos desde 1987. Comienzo a leerlos y se produce como un extrañamiento. Eso me dio la pista de que sacarme eso de encima me iba a salvar”, añadió.

El 6 de abril de 1997, el periodista platense Lalo Painceira escribió en este diario: “El lector se encontrará con ‘Atravesando la noche’, un recorrido que lo hará detenerse 79 veces. Pequeñas estaciones, a veces inconclusas, que construyen sus sueños; 79 heridas abiertas que dejó el genocidio en una niña y que comenzaron a supurar años después”.

La reedición

Hoy, 30 años después de aquella primera edición, Suárez Córica explicó que el lector encontrará una nueva mirada -social, íntima pero colectiva- sobre las décadas comprendidas entre 1996 y 2026. Así, de forma totalmente subjetiva, tanto en la elección de hechos como en los datos personales agregados, Suárez Córica hace una recopilación de eventos personales y sociales en esta porción de tiempo.

Asimismo, exhibe cartas y testimonios que fueron consecuencia de la primera edición de su obra.

No obstante, en cuanto a la reescritura de una obra sumamente política en un nuevo contexto, Suárez Córica expresó: “La memoria es una construcción. No es algo dado de antemano. Se construye en la medida de las posibilidades de lo que el contexto permita” y agregó, en relación al presente: “Hay que estar alertas y accionar en la cotidianidad.

La familia

“En mi familia ya había conflicto y todo esto acrecentó esa problemática”, analizó Córica sobre su infancia y juventud y agregó: “Había una falta de circulación de la palabra, había una ausencia de poder nombrar”.

Por eso, Córica resaltó importancia del libro, del encuentro, del trabajo colectivo. “Son pequeñas situaciones que van restaurando esa fragmentación instalada en esa época”, manifestó.

Así, para la platense, el libro “Es una mirada hacia atrás y siempre al futuro. A mi me fascina la transmisión de la memoria y el cuestionamiento también a la fosilización de la memoria”, analizó y cerró: “Mi memoria se transforma todo el tiempo. Me pregunto qué palabras utilizar constantemente”.

ATRAVESANDO LA NOCHE

Andrea Suárez Córica

Editorial: Corregidor

Páginas: 144

Precio: $26.500