Con gastronomía y un show en homenaje a Federico Moura, City Bell celebró un nuevo aniversario

Este sábado, la Municipalidad de La Plata celebró el 112° aniversario de City Bell con una jornada llena de actividades, contó con una serie de shows musicales y con un acto protocolar en la plaza San Martín de la localidad.

El festejo estuvo encabezado por el Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Carlos Bonicatto; el secretario General de la Comuna, Norberto Gómez; el subsecretario de Centros Comunales, Lucio Denappole; y la delegada de City Bell, Liliana Vallejos. También contó con la presencia de instituciones, artistas y una gran cantidad de vecinos.

Durante toda la tarde, el espacio verde de diagonal Urquiza y calle 467 fue escenario de una feria de emprendedores y un paseo gastronómico con los que el Municipio buscó promover la producción local y generar un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Asimismo, hubo muestras de danzas, plástica y artes marciales, clases de zumba, presentaciones de coros, un encuentro de folclore, una carrera de patacleta para niños y un acto protocolar con izamiento de la bandera junto a autoridades, abanderados y escoltas escolares e institucionales.

La celebración también contó con el tradicional corte de torta, chocolate caliente para los presentes, el espectáculo para las infancias de La Bandina y los shows musicales de Ivana y la Auténti-K, el Dúo Citrina y Federico Moura, quien deslumbró a los presentes con un homenaje a Virus.