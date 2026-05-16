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La interna libertaria arde en las redes: Santiago Caputo dejó en evidencia a Martín Menem y lo tildó de "gagá"

La interna libertaria arde en las redes: Santiago Caputo dejó en evidencia a Martín Menem y lo tildó de "gagá"
16 de Mayo de 2026 | 19:18

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La interna dentro del Gobierno no descansa ni los fines de semana. En la jornada del sábado, nuevamente, las redes sociales fueron el terreno donde las dos facciones libertarias se cruzaron. Por un lado Martín Menem y por el otro Santiago Caputo.

Todo comenzó por un simple posteo en X -ex Twitter-, donde un usuario llamado «PeriodistaRufus» compartió un link de Instagram. Lo cierto es que el mensaje iba destinado al asesor presidencial. Hasta allí no existía una cuestión anómala ya que la cuenta, habitualmente, apunta contra Caputo.

¿Martín Menem detrás de la cuenta?

Las redes libertarias estallaron cuando ingresaron al link compartido y se encontraron con lo inesperado. Cuando un usuario comparte un link de Instagram, quien ingrese a ese enlace verá primeramente el nombre del usuario que compartió la publicación. En este caso, quien aparecía era Martín Menem, marcando así la interna dentro de La Libertad Avanza.

Las diferencias entre el sector de Karina Milei y Santiago Caputo vienen de larga data. En Las Fuerzas del Cielo hay profundos cuestionamientos con la facción karinista. El grupo que lidera el asesor presidencial no tolera a los denominados «casta», como el caso de Sebastián Pareja, Ramón «Nene» Vera, ambos con pasado filokirchneristas. En esos cuestionamientos aparecen, también, los Menem, Martín y «Lule».

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El miembro del «Triángulo de Hierro» no ignoró lo sucedido en redes. Por el contrario, recogió el guante y contestó con una publicación corta pero contundente. El principal estratega en la elección del 2023 se despachó con un «Que gagá». Si bien citó a «PeriodistaRufus», el mensaje fue directamente contra el presidente de la Cámara de Diputados.

Santiago Caputo utilizó el mismo mensaje que había empleado en una situación similar. Semanas atrás un usuario reveló que Martín Menem le había puesto «me gusta» a una publicación que iba contra el asesor y Las Fuerzas del Cielo. Al rato, sin dar nombres, Caputo publicó: «Qué gagá».
 

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