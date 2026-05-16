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Tomás, sus vacaciones y el surf: el nene de 10 años de La Plata que llevó sus historias a la Feria del Libro

Andrés García - agarcia@eldia.com

16 de Mayo de 2026 | 20:39

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VIDEO. Tomás, sus vacaciones y el surf: el nene de 10 años de La Plata que llevó sus historias a la Feria del Libro

Por momentos parecía un autor consagrado. Saludaba, sonreía para las fotos y mostraba orgulloso los ejemplares acomodados sobre la mesa del stand. Pero detrás de “El surf y yo” no hay un escritor famoso ni un influencer juvenil. Hay un chico de apenas 10 años, de La Plata, que convirtió sus veranos en Necochea y su amor por el mar en un libro propio presentado nada menos que en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Tomás Perelló De Leonardi todavía cursa quinto grado en el Colegio Eucarístico, pero ya sabe lo que significa escribir, editar, presentar y firmar ejemplares de una obra nacida de sus experiencias personales. Todo empezó de manera sencilla, casi sin proponérselo.

“Todos los veranos voy a Necochea y empecé a escribir tipo un diario íntimo sobre las experiencias mías con el surf en la playa”, cuenta con la naturalidad de cualquier chico de su edad. Lo que comenzó como anotaciones personales terminó convirtiéndose en un proyecto familiar y en una aventura inolvidable.

A los 8 años descubrió el surf. “Vi a un profesor, le pregunté si daba clases y ahí empecé”, recuerda. Desde entonces, el mar pasó a ocupar un lugar central en su vida. Cada ola, cada caída y cada aprendizaje terminaron formando parte del relato que hoy ya puede sostener entre sus manos.

En las páginas de “El surf y yo” aparecen historias reales, contadas desde la mirada fresca de un niño que encontró en el deporte una pasión. Uno de los capítulos más significativos habla de un accidente jugando al vóley. “Me pegué en el dedo con la pelota y me esguincé. Pensé que no iba a poder hacer más surf”, relata. La preocupación duró poco: sus padres le compraron una férula y volvió al agua. “Cuesta mucho la tabla, pero una vez que te subís le agarrás la mano”, dice, mezclando entusiasmo y experiencia.

El libro también tiene una dedicatoria especial para su abuela, figura importante en su vida y a quien quiso homenajear en esta primera publicación. También a su mamá María José De Leonardi quien lo acompaña siempre en su vida cotidiana. Durante la presentación en La Rural estuvo acompañado por sus padres, hermanos y amigos, en una escena cargada de orgullo y emoción.

En la Feria del Libro, Tomás llamó la atención de muchos visitantes. No es común encontrarse con un autor tan chico hablando de literatura, deportes y sueños con tanta claridad. Mientras otros niños pasan horas frente a una pantalla, él eligió escribir.

Su papá, Osvaldo Perello, no oculta la emoción al hablar del camino recorrido. “Todos esos libros que le recomiendan en el colegio él los busca y los compra. Ya es la tercera vez que lo llevamos a la Feria del Libro”, cuenta.

Para la familia, la experiencia fue mucho más que publicar un texto. “Trato de que todo lo aprenda en primera persona. Todo lo que es arte, literatura y actividades que hagan que se desarrolle más lo preparan muy bien para el futuro. También lo alejan un poco de la problemática de los celulares y la PlayStation”, explica.

Y entonces aparece un dato que resume el espíritu de esta historia. “El costo de editar el libro salía más o menos lo mismo que una PlayStation 5… y él no la tiene”, dice Osvaldo entre risas. La decisión familiar fue apostar por otro tipo de inversión: la creatividad, la lectura y la experiencia de concretar un sueño.

La preventa entre amigos y conocidos ayudó a financiar parte de la edición. “Nunca fue la idea tener una ganancia, sino ayudar y que él pudiera vivir esto”, señala el padre.

Tomás escucha atento mientras sostiene uno de sus libros celestes con dibujos de olas en la portada. Habla tranquilo, pero tiene claro lo que quiere transmitir. Cuando le preguntan qué les diría a otros chicos que sienten vergüenza o miedo de escribir, responde sin dudar: “Que se enfoquen en sus metas”.

En tiempos dominados por las pantallas y la inmediatez, la historia de este pequeño escritor platense aparece como una bocanada de aire fresco. Porque mientras muchos chicos sueñan con viralizar videos, Tomás eligió contar historias. Las suyas. Las del mar, las olas y los veranos eternos en Necochea.

Y recién parece ser el comienzo. “Ahora cuando sigamos yendo a la costa tiene para hacer varios libros más”, anticipa su papá. Tomás sonríe. Seguramente ya está pensando en la próxima ola… y en el próximo capítulo.

 

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