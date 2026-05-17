Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Séptimo Día |Algunos de los títulos más elegidos

El turno de los “juveniles”: entre la influencia de las redes sociales y las peleas en la Feria del Libro

Desde hace varios años que las obras literarias cuyos destinatarios son los adolescentes triunfan en la lista de los ejemplares más vendidos. La influencia de los “booktokers”, la demanda sostenida de los lectores y la “pelea” literaria por leer el libro lo antes posible. Un fenómeno disruptivo en el mundo de la literatura

El turno de los “juveniles”: entre la influencia de las redes sociales y las peleas en la Feria del Libro

el club del olvido, publicada en abril de este año, es una de las obras más buscadas en las librerías de la ciudad / web

17 de Mayo de 2026 | 01:52
Edición impresa

Durante mucho tiempo, la literatura juvenil parecía reducirse a unos pocos títulos capaces de atravesar generaciones. Las sagas de fantasía, algunos clásicos y fenómenos aislados dominaban las estanterías para adolescentes.

Hoy el panorama es distinto: cada mes aparecen nuevos lanzamientos, las redes sociales aceleran la circulación de recomendaciones y las filas en la Feria Internacional del Libro muestran que los jóvenes lectores ya no son una excepción, sino uno de los públicos más fuertes de la industria editorial en Argentina y en el mundo.

la influencia de las redes sociales

En librerías de La Plata -un fiel reflejo a la coyuntura nacional- coincidieron -en diálogo con EL DIA- en que el fenómeno dejó de ser una moda pasajera.

“La literatura juvenil ya está completamente instalada tanto en Argentina como en La Plata. Hace años dejó de ser algo pasajero o una moda y hoy ocupa un lugar muy importante dentro de las librerías”, explicó Ana Borean, dueña de una librería en City Bell. Según contó, el sector juvenil es actualmente uno de los que más movimiento genera y cuenta con lectores “muy fieles”.

El crecimiento no puede entenderse sin las redes sociales. TikTok, Instagram y YouTube se transformaron en una vidriera permanente donde adolescentes y jóvenes consumen reseñas, rankings, reacciones y recomendaciones casi en tiempo real. El impacto es tan fuerte que muchas veces los lectores llegan a las librerías preguntando por libros que todavía no llegaron oficialmente al país.

“Hay una circulación muy rápida de recomendaciones, reseñas y tendencias”, señaló Borean. Para muchos adolescentes, la experiencia de lectura ya no empieza en la librería ni en la escuela, sino en un video de menos de un minuto donde alguien recomienda una novela entre lágrimas, muestra una edición especial o comparte una escena impactante.

LE PUEDE INTERESAR

Ceferino Reato: “La Argentina premia a los liderazgos que dividen”

LE PUEDE INTERESAR

Isabel Allende explora el oficio de escribir en La palabra mágica

Desde una librería tradicional de La Plata -una de las primeras-, uno de sus integrantes detalló en que las redes funcionan como un motor clave para las ventas. “Vos empezás a seguir cuentas y si ves que diez cuentas hablan del mismo libro juvenil, te lo venden entre comillas y vos vas a comprarlo”, explicó. Incluso describió un fenómeno cada vez más frecuente: “Se hace viral un video de una chica recomendando un libro y de repente se agotan las librerías”.

El fenómeno también se reflejó en la última Feria del Libro, donde las presentaciones de autores juveniles convocaron largas filas y escenas de ansiedad colectiva por conseguir firmas, fotos o ejemplares antes que nadie. La “contienda” por leer rápido y mantenerse al día con las novedades forma parte de una lógica atravesada por las redes: leer también implica comentar, subir contenido y participar de una conversación constante.

Más oferta

Para las librerías, otro cambio importante es que hoy existe una oferta mucho más amplia para adolescentes que hace una década. “Antes eran los de Harry Potter, Narnia y no había mucho más. Ahora hay veinte libros o más por mes para esa franja etaria”, sostuvo el empleado de la tradicional librería platense. Esa expansión hizo que el género se diversificara: romance, fantasía, drama, manga y ficción contemporánea conviven dentro del mismo universo juvenil.

“Se hace viral un video de una chica recomendando un libro y de repente se agotan en las librerías”

Entre los títulos y autores más buscados aparecen nombres que se repiten en redes sociales y plataformas digitales. Borean, en tanto menciona a Inma Rubiales, Colleen Hoover y Alice Kellen entre las favoritas del público femenino. En el caso de los varones, continúan funcionando las grandes sagas de fantasía, como las de The Lord of the Rings de J. R. R. Tolkien o las novelas de Brandon Sanderson. También crece con fuerza el manga, un formato que mantiene ventas sostenidas y genera comunidades muy activas.

En la librería tradicional destacan además títulos recientes que tuvieron gran salida durante la Feria, como Binding 13 de Chloe Walsh, El club del olvido de Alice Kellen y Más que rivales de Rachel Reid. Los clásicos, sin embargo, siguen vigentes: Harry Potter y las nuevas ediciones de The Chronicles of Narnia continúan entre los más vendidos.

vínculo físico

Aunque crecieron las plataformas digitales, muchos adolescentes priorizan tener los libros en papel y valoran especialmente las ediciones. “Observan muchísimo que no estén golpeadas, que todos los tomos tengan el mismo tamaño, que pertenezcan a la misma colección”, contó Borean. En algunos casos, incluso vuelven a comprar una obra ya leída simplemente porque apareció una edición especial o “deluxe”.

Inma Rubiales, Colleen Hoover y Alice Kellen, algunas de las favoritas del público femenino

Ese costado estético convierte al libro en parte de una identidad cultural y visual. Las bibliotecas se muestran en redes, las portadas circulan como contenido y las ediciones limitadas funcionan casi como piezas de colección. La lectura se mezcla así con la experiencia de pertenecer a una comunidad digital que comparte códigos, autores favoritos y tendencias.

Las adaptaciones audiovisuales también empujan el fenómeno. Series y películas de plataformas como Netflix generan un efecto de ida y vuelta entre pantalla y literatura. “Los chicos ven la película y después van al libro o al revés”, explicó Santiago. Casos recientes demostraron cómo una producción audiovisual puede disparar nuevamente las ventas de novelas publicadas hace años.

Con redes sociales que aceleran tendencias, editoriales que multiplican lanzamientos y lectores que convierten cada libro en experiencia compartida, la literatura juvenil ocupa hoy un lugar central en el mercado editorial. Ya no se trata solo de adolescentes leyendo: se trata de comunidades enteras organizadas alrededor de historias, recomendaciones y consumos culturales que encuentran en los libros una nueva forma de conversación colectiva.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

el club del olvido, publicada en abril de este año, es una de las obras más buscadas en las librerías de la ciudad / web

la obra de j. k. rowling sigue siendo una de las obras más elegidas” / web

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Desde el 26, otra semana de paro universitario

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

La violencia y otro grave episodio en un partido de fútbol infantil de La Plata: un padre terminó inconsciente

VIDEO. Otro ataque motochorro sembró temor en Tolosa

La disputa interna en el Gobierno volvió a estallar en las redes sociales

City Bell de festejo, con acto, recitales y torta

Repudian persecución a estudiantes libertarios

El PRO tras la centralidad perdida, la ruidosa mano de Karina y el pacto peronista
Últimas noticias de Séptimo Día

VIDEO. Seguir escribiendo para no olvidar

Navegar el laberinto de la pérdida: “Duela”, una brújula para los momentos de quiebre

Novedades recomendadas

Libros más vendidos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla