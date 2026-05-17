Por qué los expertos consideran al Gran La Plata una zona que favorece al hantavirus

La irrupción internacional del brote de hantavirus detectado en el crucero polar MV Hondius entre fines de abril y principios de mayo volvió a colocar a Argentina en el centro del debate epidemiológico mundial. La sospecha de transmisión interhumana de la cepa Andes y la presencia de un pasajero argentino entre los afectados encendieron alertas en organismos sanitarios de distintos países y reabrieron investigaciones científicas sobre una de las enfermedades zoonóticas más letales de América Latina.

Pero mientras la atención mediática se concentró en la Patagonia y en la compleja situación ocurrida a bordo del buque, investigadores remarcan que uno de los escenarios que más preocupa desde hace años se encuentra en el Gran La Plata.

Distintos trabajos desarrollados en la Universidad Nacional de La Plata, el CONICET y organismos provinciales sostienen que La Plata, Berisso y Ensenada forman parte de una de las áreas epidemiológicas más sensibles de la Región Endémica Central argentina. Los estudios identificaron circulación viral, presencia de reservorios y condiciones ambientales que favorecen el contacto frecuente entre humanos y roedores infectados.

La situación del MV Hondius funcionó para muchos especialistas como un recordatorio de que enfermedades consideradas históricamente regionales pueden adquirir dimensión internacional en cuestión de días. La embarcación había partido desde Ushuaia el 1 de abril de 2026 para realizar una expedición polar con turistas europeos, latinoamericanos y norteamericanos. Días después comenzaron a aparecer cuadros febriles compatibles con infección viral severa.

La investigación epidemiológica preliminar indicó que el contagio inicial probablemente se produjo antes del embarque, durante recorridos turísticos realizados en regiones patagónicas donde existe circulación endémica de la cepa Andes. Sin embargo, la posterior aparición de casos secundarios dentro del crucero alimentó la hipótesis de transmisión interhumana, uno de los aspectos que más preocupa a la comunidad científica internacional.

El caso del ciudadano argentino, oriundo de Carmen de Areco, cobró notoriedad mediática luego de que relatara las condiciones de aislamiento, incertidumbre y evacuaciones aeromédicas vividas durante la travesía. Organismos como la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Malbrán comenzaron estudios complementarios para reconstruir la posible cadena de contagios y determinar si el episodio puede convertirse en uno de los eventos de transmisión humana más importantes desde el brote de Epuyén entre 2018 y 2019.

Qué detectaron los estudios científicos en la Región

Lejos de la espectacularidad internacional del caso del crucero, en la región de La Plata, Berisso y Ensenada existe desde hace años una preocupación epidemiológica sostenida. Equipos de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP identificaron circulación de distintos genotipos virales asociados a especies de roedores presentes en ambientes periurbanos y rurales.

Entre los principales reservorios detectados aparece el Oligoryzomys flavescens, asociado a los genotipos Lechiguanas y Hu39694. También se registró circulación del genotipo Pergamino en Akodon azarae, otra especie de roedor ampliamente distribuida en sectores rurales y suburbanos bonaerenses.

En febrero de 2025 se emitió una alerta luego de detectarse un foco en La Plata, Berisso y Ensenada

Según los investigadores, el mosaico ecológico del Gran La Plata favorece el contacto frecuente entre humanos y reservorios infectados. La combinación de urbanización acelerada, asentamientos precarios, corredores rurales, humedales y zonas ribereñas genera condiciones consideradas ideales para la proliferación de roedores silvestres cerca de áreas densamente pobladas.

Las investigaciones remarcan especialmente el papel de la interfaz urbano-rural, definida como uno de los factores más críticos en la expansión del riesgo sanitario. Allí convergen viviendas precarias, malezas, basurales y sectores de vegetación espontánea donde los reservorios encuentran condiciones favorables para instalarse.

El combo de asentamientos y humedales, entre otras cosas, genera la proliferación

Los informes epidemiológicos provinciales registraron durante distintos períodos una concentración importante de casos sospechosos y confirmados en la Región Sanitaria XI. Entre 1997 y 2006, cerca de la mitad de los casos bonaerenses se localizaron en áreas cercanas al AMBA y el Gran La Plata.

A eso se sumó un estudio de seroprevalencia realizado por investigadores de la UNLP en poblaciones rurales y periurbanas, donde se detectaron anticuerpos compatibles con exposición previa al hantavirus en aproximadamente el 2,8% de las personas analizadas. El dato sugirió la existencia de infecciones subclínicas o cuadros leves que nunca llegaron a incorporarse formalmente al sistema de vigilancia epidemiológica.

Pobreza estructural y “trampas ecológicas urbanas”

Las investigaciones desarrolladas en el Gran La Plata advierten que el riesgo sanitario no puede analizarse únicamente desde una perspectiva biomédica. El componente social y ambiental aparece como uno de los ejes centrales de preocupación.

En la Región existen más de 160 asentamientos informales distribuidos entre La Plata, Berisso y Ensenada. Muchos presentan problemas severos de acceso a agua potable, cloacas, saneamiento ambiental y recolección de residuos. Esa situación favorece la proliferación de roedores cerca de las viviendas y aumenta el contacto humano con reservorios silvestres.

La doctora Patricia Laterra, investigadora vinculada a estudios socioambientales de la región, sostuvo en distintos trabajos académicos que “las enfermedades zoonóticas reflejan desigualdades territoriales profundas”. A partir de estos estudios comenzó a utilizarse el concepto de “trampas ecológicas urbanas” para describir barrios donde la acumulación de residuos, las malezas y los basurales potencian el riesgo sanitario.

Las zonas ribereñas de Berisso y Ensenada aparecen entre las áreas más sensibles debido a la convivencia entre humedales, monte ribereño, industrias, actividad portuaria y vegetación espontánea rodeando sectores urbanos densamente poblados. Para los especialistas, ese entramado ambiental facilita la permanencia de especies reservorio cerca de viviendas y espacios de circulación cotidiana.

Las secuelas invisibles que hoy estudian los científicos

Aunque buena parte de la preocupación pública suele concentrarse en la elevada letalidad del hantavirus, la comunidad científica comenzó a prestar cada vez más atención a las secuelas de largo plazo que pueden desarrollar los sobrevivientes.

Investigaciones clínicas realizadas en Argentina y Chile describieron alteraciones persistentes meses después del alta hospitalaria. Entre las más frecuentes aparecen fatiga crónica, intolerancia al ejercicio, dolores musculares prolongados y disminución de la capacidad funcional.

Diversos estudios neuropsicológicos también identificaron consecuencias cognitivas relevantes. Series clínicas reportaron problemas de memoria, déficit atencional y dificultades de concentración en más del 60% de los pacientes evaluados. Los investigadores analizan si estas alteraciones podrían estar vinculadas a episodios de hipoxia severa sufridos durante la fase crítica de la enfermedad.