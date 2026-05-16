La violencia y otro grave episodio en un partido de fútbol infantil de La Plata: un padre terminó inconsciente

Lo que debía ser una tarde de fútbol infantil terminó convertido en una escena de extrema violencia, desesperación y horror en Berisso. Un partido de chicos de 11 años derivó en una brutal agresión contra un padre, que terminó inconsciente y ensangrentado dentro de una cancha, mientras su esposa y sus hijos presenciaban la secuencia. Según la denuncia radicada y el dramático relato que luego brindó su pareja a EL DIA, el hombre fue atacado “por la espalda”, recibió una patada en la cabeza cuando intentaba incorporarse y continuó siendo golpeado mientras yacía desvanecido en el piso.

El hecho ocurrió este sábado por la tarde en el Club 12 de Septiembre, ubicado en 122 entre 59 y 60 de Berisso, durante una jornada de la Liga Infantil de Fútbol Platense (LISFI), donde jugaban la categoría 2015 de Ateneo Popular y el equipo local.

De acuerdo a la denuncia presentada por la esposa de la víctima, todo comenzó durante una jugada polémica. En ese contexto, uno de los padres del club local habría comenzado a insultar a los chicos de Ateneo Popular, todos menores de edad. Según su relato, su marido se acercó a dialogar con autoridades del club anfitrión, pero en ese momento fue sorprendido por detrás por uno de los agresores.

“Le dio una patada a la altura del rostro y cayó inconsciente”, declaró la mujer ante las autoridades. Lo que siguió, según describió, fue una batalla campal.

“Lo vi tirado, totalmente desvanecido. Tenía sangre en la boca, en la cabeza y estaba orinándose. Pensé que se moría”, sostuvo en su denuncia.

Más tarde, entre lágrimas, amplió ese testimonio en diálogo con EL DIA y dio una descripción aún más cruda de lo ocurrido.

“Le pegaron entre varios. Lo tiraron al piso, intentó incorporarse y le dieron una patada en la cara, en la cabeza. Cayó completamente desmayado. Y le siguieron pegando en el piso. Eran patadas, patadas, con una persona inconsciente. No lo mataron de casualidad”, aseguró.

Según la mujer, incluso su hija menor resultó lesionada al intentar proteger a su padre.

“A mi hija le rompieron la boca. También recibió patadas y piñas. Fue una locura. Yo me tiré arriba de mi marido para que dejaran de pegarle”, relató.

En medio del caos, una mujer que dijo ser médica asistió al herido dentro del predio y constató que todavía tenía signos vitales. Luego llegó una ambulancia que le realizó curaciones, aunque —según denunció la familia— no fue trasladado a un hospital en ese momento. Este domingo debía someterse a nuevos estudios médicos para determinar si sufrió lesiones internas o secuelas neurológicas.

Otro de los puntos que la familia cuestionó fue la actuación posterior al ataque. Siempre según la denuncia, el presunto agresor —identificado como el padre de un jugador del club local— habría sido llevado inicialmente hacia el buffet del predio, pero cuando llegó la Policía ya no estaba allí.

“La gente del club lo hizo escapar por atrás. Son cómplices. Si realmente querían colaborar, lo entregaban”, acusó la mujer.

Además pidió que se preserven las grabaciones del lugar: “El club tiene cámaras en todo el predio. Ahí se va a ver todo lo que estamos contando”.

El caso quedó en manos de la UFI N° 15, que ahora deberá analizar testimonios, imágenes y determinar responsabilidades.

Antecedentes de violencia

Pero el episodio reavivó una preocupación mayor: la reiteración de hechos violentos en el mismo escenario. Es que el Club 12 de Septiembre ya había quedado envuelto en una fuerte polémica en agosto de 2025, cuando un entrenador de esa institución fue expulsado de por vida tras golpear a un árbitro durante otro partido de fútbol infantil.

En aquella oportunidad, el Tribunal de Disciplina de LISFI aplicó una dura sanción económica, una quita de puntos y la inhabilitación permanente del agresor. Sin embargo, para la familia denunciante, los antecedentes no alcanzaron para evitar un nuevo estallido.

“Esto no puede seguir pasando. Hoy no hubo un muerto de milagro. Era fútbol infantil, había chicos jugando. Hay que parar la pelota de una vez por todas”, reclamó la mujer, aún conmocionada.