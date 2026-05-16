La violencia y otro grave episodio en un partido de fútbol infantil de La Plata: un padre terminó inconsciente

Tras el ajuste de YPF, Shell, Axion y Puma también aumentaron los combustibles en La Plata
Tras el ajuste de YPF, Shell, Axion y Puma también aumentaron los combustibles en La Plata
VIDEO.- A plena luz del día, motochorros intentaron entrar a patadas a una casa en La Plata
FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata
El PRO tras la centralidad perdida, la ruidosa mano de Karina y el pacto peronista
La interna libertaria arde en las redes: Santiago Caputo dejó en evidencia a Martín Menem y lo tildó de "gagá"
Con gol de penal de Colidio, River le ganó a Rosario Central 1 a 0 en la semifinal y jugará la final del Apertura
Despiste y vuelco de un camión en Ruta 2 en La Plata: el chofer quedó atrapado entre los hierros
VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga
VIDEO. Tomás, sus vacaciones y el surf: el nene de 10 años de La Plata que llevó sus historias a la Feria del Libro
Con gastronomía y un show en homenaje a Federico Moura, City Bell celebró un nuevo aniversario
Berisso: la familia de la joven policía rechaza la hipótesis de suicidio y denuncia irregularidades
Cambios en la Línea 273: modifican el recorrido de dos ramales y hay queja en los vecinos de Gorina
Anunciaron otra semana de paro docente en la UNLP tras la marcha universitaria: qué días no habrá clases
Todos los cortes de calles en La Plata y la Región por la maratón de este domingo
Dolor en Magdalena: murió un reconocido hombre del pato tras ser atropellado en la autopista Perito Moreno
EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica
VIDEO.- Susto y revuelo en plena madrugada por el incendio de dos autos en Lisandro Olmos
Se postergó la convocatoria de pelados en La Plata por el mal tiempo: se realizará mañana en Plaza Moreno
Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo
Megan Fox festejó sus 40 con fotos Hot al borde de la censura
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
¿Se cae el pase del año? La contundente frase del DT de la Roma sobre el futuro de Paulo Dybala
Atropello masivo en Italia dejó siete heridos y se sospecha de un posible atentado en Módena
Murió Isaías Ibáñez Ruiz de Samaniego, histórico dirigente del Hospital Español de La Plata
El revuelo por las agresiones a libertarios en la UNLP llegó a la Legislatura
Tras la polémica con Aubasa, Nación adjudicó concesiones de rutas clave que atraviesan la provincia
El Chelsea de Enzo Fernández cayó por 1 a 0 ante Manchester City en la final de la FA Cup
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Lo que debía ser una tarde de fútbol infantil terminó convertido en una escena de extrema violencia, desesperación y horror en Berisso. Un partido de chicos de 11 años derivó en una brutal agresión contra un padre, que terminó inconsciente y ensangrentado dentro de una cancha, mientras su esposa y sus hijos presenciaban la secuencia. Según la denuncia radicada y el dramático relato que luego brindó su pareja a EL DIA, el hombre fue atacado “por la espalda”, recibió una patada en la cabeza cuando intentaba incorporarse y continuó siendo golpeado mientras yacía desvanecido en el piso.
El hecho ocurrió este sábado por la tarde en el Club 12 de Septiembre, ubicado en 122 entre 59 y 60 de Berisso, durante una jornada de la Liga Infantil de Fútbol Platense (LISFI), donde jugaban la categoría 2015 de Ateneo Popular y el equipo local.
De acuerdo a la denuncia presentada por la esposa de la víctima, todo comenzó durante una jugada polémica. En ese contexto, uno de los padres del club local habría comenzado a insultar a los chicos de Ateneo Popular, todos menores de edad. Según su relato, su marido se acercó a dialogar con autoridades del club anfitrión, pero en ese momento fue sorprendido por detrás por uno de los agresores.
“Le dio una patada a la altura del rostro y cayó inconsciente”, declaró la mujer ante las autoridades. Lo que siguió, según describió, fue una batalla campal.
“Lo vi tirado, totalmente desvanecido. Tenía sangre en la boca, en la cabeza y estaba orinándose. Pensé que se moría”, sostuvo en su denuncia.
Más tarde, entre lágrimas, amplió ese testimonio en diálogo con EL DIA y dio una descripción aún más cruda de lo ocurrido.
LE PUEDE INTERESAR
Dolor en Magdalena: murió un reconocido hombre del pato tras ser atropellado en la autopista Perito Moreno
“Le pegaron entre varios. Lo tiraron al piso, intentó incorporarse y le dieron una patada en la cara, en la cabeza. Cayó completamente desmayado. Y le siguieron pegando en el piso. Eran patadas, patadas, con una persona inconsciente. No lo mataron de casualidad”, aseguró.
Según la mujer, incluso su hija menor resultó lesionada al intentar proteger a su padre.
“A mi hija le rompieron la boca. También recibió patadas y piñas. Fue una locura. Yo me tiré arriba de mi marido para que dejaran de pegarle”, relató.
En medio del caos, una mujer que dijo ser médica asistió al herido dentro del predio y constató que todavía tenía signos vitales. Luego llegó una ambulancia que le realizó curaciones, aunque —según denunció la familia— no fue trasladado a un hospital en ese momento. Este domingo debía someterse a nuevos estudios médicos para determinar si sufrió lesiones internas o secuelas neurológicas.
Otro de los puntos que la familia cuestionó fue la actuación posterior al ataque. Siempre según la denuncia, el presunto agresor —identificado como el padre de un jugador del club local— habría sido llevado inicialmente hacia el buffet del predio, pero cuando llegó la Policía ya no estaba allí.
“La gente del club lo hizo escapar por atrás. Son cómplices. Si realmente querían colaborar, lo entregaban”, acusó la mujer.
Además pidió que se preserven las grabaciones del lugar: “El club tiene cámaras en todo el predio. Ahí se va a ver todo lo que estamos contando”.
El caso quedó en manos de la UFI N° 15, que ahora deberá analizar testimonios, imágenes y determinar responsabilidades.
Antecedentes de violencia
Pero el episodio reavivó una preocupación mayor: la reiteración de hechos violentos en el mismo escenario. Es que el Club 12 de Septiembre ya había quedado envuelto en una fuerte polémica en agosto de 2025, cuando un entrenador de esa institución fue expulsado de por vida tras golpear a un árbitro durante otro partido de fútbol infantil.
En aquella oportunidad, el Tribunal de Disciplina de LISFI aplicó una dura sanción económica, una quita de puntos y la inhabilitación permanente del agresor. Sin embargo, para la familia denunciante, los antecedentes no alcanzaron para evitar un nuevo estallido.
“Esto no puede seguir pasando. Hoy no hubo un muerto de milagro. Era fútbol infantil, había chicos jugando. Hay que parar la pelota de una vez por todas”, reclamó la mujer, aún conmocionada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí