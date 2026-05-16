Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

La violencia y otro grave episodio en un partido de fútbol infantil de La Plata: un padre terminó inconsciente

La violencia y otro grave episodio en un partido de fútbol infantil de La Plata: un padre terminó inconsciente
16 de Mayo de 2026 | 21:35

Escuchar esta nota

Lo que debía ser una tarde de fútbol infantil terminó convertido en una escena de extrema violencia, desesperación y horror en Berisso. Un partido de chicos de 11 años derivó en una brutal agresión contra un padre, que terminó inconsciente y ensangrentado dentro de una cancha, mientras su esposa y sus hijos presenciaban la secuencia. Según la denuncia radicada y el dramático relato que luego brindó su pareja a EL DIA, el hombre fue atacado “por la espalda”, recibió una patada en la cabeza cuando intentaba incorporarse y continuó siendo golpeado mientras yacía desvanecido en el piso.

El hecho ocurrió este sábado por la tarde en el Club 12 de Septiembre, ubicado en 122 entre 59 y 60 de Berisso, durante una jornada de la Liga Infantil de Fútbol Platense (LISFI), donde jugaban la categoría 2015 de Ateneo Popular y el equipo local.

De acuerdo a la denuncia presentada por la esposa de la víctima, todo comenzó durante una jugada polémica. En ese contexto, uno de los padres del club local habría comenzado a insultar a los chicos de Ateneo Popular, todos menores de edad. Según su relato, su marido se acercó a dialogar con autoridades del club anfitrión, pero en ese momento fue sorprendido por detrás por uno de los agresores.

“Le dio una patada a la altura del rostro y cayó inconsciente”, declaró la mujer ante las autoridades. Lo que siguió, según describió, fue una batalla campal.

“Lo vi tirado, totalmente desvanecido. Tenía sangre en la boca, en la cabeza y estaba orinándose. Pensé que se moría”, sostuvo en su denuncia.

Más tarde, entre lágrimas, amplió ese testimonio en diálogo con EL DIA y dio una descripción aún más cruda de lo ocurrido.

LE PUEDE INTERESAR

Dolor en Magdalena: murió un reconocido hombre del pato tras ser atropellado en la autopista Perito Moreno

LE PUEDE INTERESAR

Despiste y vuelco de un camión en Ruta 2 en La Plata: el chofer quedó atrapado entre los hierros

“Le pegaron entre varios. Lo tiraron al piso, intentó incorporarse y le dieron una patada en la cara, en la cabeza. Cayó completamente desmayado. Y le siguieron pegando en el piso. Eran patadas, patadas, con una persona inconsciente. No lo mataron de casualidad”, aseguró.

Según la mujer, incluso su hija menor resultó lesionada al intentar proteger a su padre.

“A mi hija le rompieron la boca. También recibió patadas y piñas. Fue una locura. Yo me tiré arriba de mi marido para que dejaran de pegarle”, relató.

En medio del caos, una mujer que dijo ser médica asistió al herido dentro del predio y constató que todavía tenía signos vitales. Luego llegó una ambulancia que le realizó curaciones, aunque —según denunció la familia— no fue trasladado a un hospital en ese momento. Este domingo debía someterse a nuevos estudios médicos para determinar si sufrió lesiones internas o secuelas neurológicas.

Otro de los puntos que la familia cuestionó fue la actuación posterior al ataque. Siempre según la denuncia, el presunto agresor —identificado como el padre de un jugador del club local— habría sido llevado inicialmente hacia el buffet del predio, pero cuando llegó la Policía ya no estaba allí.

“La gente del club lo hizo escapar por atrás. Son cómplices. Si realmente querían colaborar, lo entregaban”, acusó la mujer.

Además pidió que se preserven las grabaciones del lugar: “El club tiene cámaras en todo el predio. Ahí se va a ver todo lo que estamos contando”.

El caso quedó en manos de la UFI N° 15, que ahora deberá analizar testimonios, imágenes y determinar responsabilidades.

Antecedentes de violencia

Pero el episodio reavivó una preocupación mayor: la reiteración de hechos violentos en el mismo escenario. Es que el Club 12 de Septiembre ya había quedado envuelto en una fuerte polémica en agosto de 2025, cuando un entrenador de esa institución fue expulsado de por vida tras golpear a un árbitro durante otro partido de fútbol infantil.

En aquella oportunidad, el Tribunal de Disciplina de LISFI aplicó una dura sanción económica, una quita de puntos y la inhabilitación permanente del agresor. Sin embargo, para la familia denunciante, los antecedentes no alcanzaron para evitar un nuevo estallido.

“Esto no puede seguir pasando. Hoy no hubo un muerto de milagro. Era fútbol infantil, había chicos jugando. Hay que parar la pelota de una vez por todas”, reclamó la mujer, aún conmocionada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Tras el ajuste de YPF, Shell, Axion y Puma también aumentaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

Amplio triunfo de la conducción en el Colegio de la Abogacía local

Se postergó la convocatoria de pelados en La Plata por el mal tiempo: se realizará mañana en Plaza Moreno

Pesar por el fallecimiento del exjuez Juan Carlos Bruni

¿Mete Pata?

Pagano le respondió a Milei tras los insultos y lo denunció penalmente

VIDEO. Revuelo por un video que muestra a Cristina Kirchner en la calle

El autismo en la mira: detectan un patrón común en las profesiones de las madres

Estudiantes afina detalles para visitar al Mengao
Últimas noticias de Policiales

Dolor en Magdalena: murió un reconocido hombre del pato tras ser atropellado en la autopista Perito Moreno

Despiste y vuelco de un camión en Ruta 2 en La Plata: el chofer quedó atrapado entre los hierros

Se incendió el histórico hotel Huemul en Bariloche

VIDEO.- A plena luz del día, motochorros intentaron entrar a patadas a una casa en La Plata
Espectáculos
“Con una rubia en el avión, dispuesto a morir”
Megan Fox festejó sus 40 con fotos Hot al borde de la censura
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Leo Sbaraglia, muy bien acompañado, deslumbró en la alfombra roja del Festival de Cannes
“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco
Deportes
Con gol de penal de Colidio, River le ganó a Rosario Central 1 a 0 en la semifinal y jugará la final del Apertura
"Le rompió la rodilla": dramática nueva lesión de Driussi en River
Pinchazo, Estudiantes se quedó con el duelo platense de hockey femenino
“Fideo secanuca”: fuertes silbidos a Di María en el Monumental
Los resultados del Rugby: ganó Los Tilos y cayó en La Plata
Información General
Otra empresa textil en concurso de acreedores en medio de la crisis del sector
El autismo en la mira: detectan un patrón común en las profesiones de las madres
Los números de la suerte del sábado 16 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
VIDEO. ¡Sorpresa! Aparece el “pez pene” tras la ciclogénesis que afectó a Chubut
Salud digital: las recetas, ahora en el celular
La Ciudad
La Plata: la canasta alimentaria subió 2,2% en abril y los productos de almacén lideraron los aumentos
VIDEO. Tomás, sus vacaciones y el surf: el nene de 10 años de La Plata que llevó sus historias a la Feria del Libro
Cambios en la Línea 273: modifican el recorrido de dos ramales y hay queja en los vecinos de Gorina
Tras el ajuste de YPF, Shell, Axion y Puma también aumentaron los combustibles en La Plata
VIDEO.- Fuerte reclamo vecinal en Altos de San Lorenzo: un micro arrancó cables y hay peligro en el barrio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla