Dolor en Magdalena: murió un reconocido hombre del pato tras ser atropellado en la autopista Perito Moreno

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La comunidad de Magdalena atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Damián Irungaray, un reconocido vecino de 41 años, habitué del deporte pato y ligado a la actividad rural de la región, quien falleció este sábado luego de ser atropellado en la autopista Perito Moreno mientras intentaba revisar un desperfecto mecánico de su vehículo.
El trágico episodio ocurrió a la altura del peaje Avellaneda, mano hacia la provincia de Buenos Aires. Según se informó, Irungaray viajaba junto a su hijo Álvaro, de 19 años, cuando ambos descendieron de la camioneta para inspeccionar un problema en la rueda trasera izquierda. En esas circunstancias, una Ford EcoSport blanca los embistió y escapó del lugar.
Producto del fuerte impacto, el hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió en el lugar, pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal médico de emergencias. Su hijo, en tanto, sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Piñero, aunque se encuentra fuera de peligro.
De acuerdo a allegados de la familia, los Irungaray son oriundos de Magdalena y al momento del accidente trasladaban caballos hacia la localidad de Bartolomé Bavio. Damián era una figura muy conocida dentro del ambiente rural y del pato, disciplina en la que tenía una activa participación.
De hecho, este fin de semana tenía previsto asistir al Torneo de Remonta y Veterinaria del Ejército, programado en Campo de Mayo, donde iba a competir su hijo. A raíz de la tragedia, la organización anunció la suspensión del certamen.
“Informamos que, por razones de fuerza mayor, queda suspendido el Torneo de Remonta y Veterinaria del Ejército”, expresaron desde la organización a través de redes sociales. Además, enviaron condolencias a la familia: “Acompañamos a la familia Irungaray en este difícil momento y les enviamos nuestras fuerzas y más sinceras condolencias”.
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También desde el club Barrancas del Salado, donde Irungaray practicaba el deporte, difundieron un emotivo mensaje de despedida: “Con profundo dolor, informamos que la familia de nuestro club está atravesando un momento muy difícil. Acompañamos de corazón a Álvaro Irungaray y a toda su familia en este triste momento”.
Buscan al conductor que escapó
Tras el impacto, el conductor de la Ford EcoSport blanca huyó de la escena sin asistir a las víctimas. No obstante, efectivos de la División Autopistas de la Policía de la Ciudad lograron identificar el vehículo involucrado a partir del análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona del peaje.
Con esos registros, las autoridades avanzan con tareas para localizar al responsable del hecho, mientras la causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Sur.
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