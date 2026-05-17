Los alquileres, entre la inflación y el atraso salarial

Bullrich, Macri y Uñac activan la carrera hacia 2027, mientras el Gobierno acusa golpes y la economía no levanta
El PRO tras la centralidad perdida, la ruidosa mano de Karina y el pacto peronista
Once años de juicios por jurados; en La Plata se hicieron 37: avances y cuentas pendientes
VIDEO. Tomás, sus vacaciones y el surf: el nene de 10 años de La Plata que llevó sus historias a la Feria del Libro
La Plata, capital de las pensiones: un fenómeno que no pierde su vigencia
El Palacio Achinelly: más de un siglo de historia entre volutas, una cúpula y agujas que miran el cielo
VIDEO. Los jóvenes platenses sí escriben: entre la voz propia y la literatura colectiva
Por qué los expertos consideran al Gran La Plata una zona que favorece al hantavirus
Lo que no se nombra, no se mide; y lo que no se mide, difícilmente se corrige
La muerte de Érica Valdez: su familia habla de un crimen en Berisso
Estudiantes: práctica especial para perfilar el equipo titular
La desocupación y los bajos salarios, entre las principales preocupaciones
Keynes 1.0: por qué la austeridad no siempre genera crecimiento
El cierre de la semana fue muy complejo para el mundo y no tanto para la Argentina
Más que Súper RIGI, hay que terminar con el cepo y crear el Súper IVA
La Justicia sospecha de un fraude multimillonario con el dólar oficial
Ceferino Reato: “La Argentina premia a los liderazgos que dividen”
“Rada”: el desafío de bucear en las complejidades de Willy Wonka
El turno de los “juveniles”: entre la influencia de las redes sociales y las peleas en la Feria del Libro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras meses de fuerte dinamismo, el segmento orientado a la vivienda enfrenta una desaceleración impulsada por la caída del poder adquisitivo
El mercado de alquileres de vivienda en La Plata navega, pero sin viento de cola, atrapado en una pinza que define su “temperatura” actual: la inercia de la inflación que indexa los contratos coincide con la erosión del poder de compra de los salarios, que actúan como un techo invisible para los incrementos. Este escenario, caracterizado por una reconfiguración de las tendencias, está generando una serie de reacomodamientos que impactan de lleno en la dinámica de las locaciones.
Tras la derogación de la ley de alquileres 27.551 y la aparición del DNU 70/2023, hay mayores libertades contractuales y los acuerdos se rigen por el Código Civil y Comercial. El nuevo marco legal permitió ajustes cuatrimestrales (lo más usado, que hoy promedian un 12,55%), trimestrales o semestrales. En 2024 y 2025 la oferta creció en niveles récord y con la caída de la inflación del año pasado, los alquileres empezaron a moderarse.
En los últimos meses, las cosas cambiaron. Los valores subieron en una proporción superior a los ingresos promedio.
La martillera Gisela Agostinelli, de “Agostinelli Propiedades”, analizó que “el mercado de alquileres en La Plata atraviesa un momento particular, donde alquilar se hace cada vez más difícil, ya que las actualizaciones aplicadas en los contratos vigentes están quedando por encima de los valores reales de mercado, que se mantienen estables con tendencia a baja. Las estadísticas indican que las familias gastan un 45% de su ingreso para acceder al alquiler de una vivienda”, apuntó.
En tanto, el coeficiente de rendimiento anual del alquiler, que miran muy de cerca quienes invierten en propiedades, se encuentra en un 7%. Eso es, en términos históricos, muy por encima del mínimo de 4% aceptable para inversores, pero en el sector se sostiene que tras las deducciones por impuestos y otros gastos corrientes, el rendimiento cae significativamente, lo que no ha servido para desalentar la inversión pero sí para mantener la tensión entre partes.
Durante el primer trimestre del año, la oferta de propiedades cayó aproximadamente un 2,5%, siendo los monoambientes y los departamentos de un dormitorio los más buscados.
LE PUEDE INTERESAR
Una de cal y una de arena en la venta de materiales para la construcción
LE PUEDE INTERESAR
Juntadas masivas para cambiar figuritas del Mundial y llenar el álbum
Entre analistas del mercado, se habla de valores promedio para monoambientes de $300.000 hasta los $340.000, mientras que las unidades de un dormitorio oscilan entre $360.000 y $560.000, siempre dependiendo de las características particulares, ubicación, metros y diseño. Por su parte, los departamentos de dos dormitorios rondan los $600.000 hasta $780.000 aproximadamente.
La oferta se concentra dentro del casco urbano, por la cercanía a las facultades y actividades del día a día.
El deterioro del poder adquisitivo profundiza el problema en una ciudad con gran concentración de estudiantes y trabajadores del sector público, ya que el ajuste no afecta solamente al ocio sino que impacta directamente en gastos esenciales como alimentación y salud.
“El valor de los alquileres está creciendo por encima del valor de los salarios”, sintetizó Agostinelli, reflejando una realidad que lleva a muchos locatarios a rescindir contratos buscando algo más chico, de menor valor o más alejado del casco urbano para reducir costos.
En La Plata, calculan en el mercado inmobiliario, el aumento interanual del valor del alquiler es de un 32% aproximadamente, casi empatando la inflación interanual medida por el Indec (32,4% en abril).
Por su parte, la asociación Inquilinos Agrupados, difundió esta semana datos que indican subas muy por encima de la inflación. El relevamiento por zonas indica que en el Gran Buenos Aires subieron 50.7%, en la Región Pampeana 64,1%, en el Noreste 80.9%, en el Noroeste 81.6%, en Cuyo 59.7% y en la Patagonia 87.4%.
En este contexto, son numerosos los inquilinos, especialmente estudiantes y trabajadores jóvenes, que admiten en las inmobiliarias resignar calidad de vida para abonar el alquiler y gastos diarios básicos.
Ante la fragilidad económica de una parte de los locatarios, en las inmobiliarias tienen el desafío de intervenir en situaciones que pueden ser críticas. Cuentan en el mercado que avanza la mediación. Aparecieron últimamente las bonificaciones de algunos puntos de la tasa del ajuste. En particular cuando el alquiler ajustado queda por sobre el valor de mercado que tiene la vivienda en la oferta cuando busca inquilino.
Se busca así evitar la vacancia, ya que la oferta de unidades desocupadas crece y la demanda va a menos velocidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí